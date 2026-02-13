ETV Bharat / bharat

कोलकाता में निपाह वायरस से नर्स की मौत, देश में इस साल की पहली जानलेवा घटना

नर्स के संपर्क में आए 103 डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और परिवार के सदस्यों की पहचान कर होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया था.

Death due to Nipah virus in Kolkata
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 4:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से संक्रमित एक नर्स की मौत हो गई है. उन्हें बारासात के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. करीब एक महीने पहले निपाह जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि भले ही नर्स निपाह वायरस से संक्रमित पाई गई थीं, लेकिन उनकी मृत्यु का तात्कालिक कारण कार्डियक अरेस्ट था.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है, "भारत में इस साल निपाह वायरस से पहली मौत पश्चिम बंगाल में हुई है. 11 जनवरी, 2026 को पश्चिम बंगाल में दो निपाह संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाली एक नर्स, जो गंभीर रूप से बीमार थी, उसकी आज अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई."

जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, नर्स के निपाह वायरस से संक्रमित होने के बाद उनके संपर्क में आए 103 डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और परिवार के सदस्यों की पहचान कर उन्हें होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया था. नर्स के सीधे संपर्क में रहने वाले हाउस स्टाफ को कोलकाता के बेलेघाटा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. राहत की बात यह रही कि उन सभी की ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव आई.

विभाग के सूत्रों के मुताबिक, निपाह वायरस कोविड जितना संक्रामक (तेजी से फैलने वाला) नहीं है, लेकिन यह कोविड से कहीं अधिक खतरनाक है. जिला स्वास्थ्य विभाग ने जनता को अनावश्यक रूप से न घबराने की सलाह दी है.

मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (CMOH) जयराम हेम्ब्रम ने कहा, "नर्स के संपर्क में आने वाले सभी लोग खतरे से बाहर हैं और उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. फिर भी, बाहर निकलते समय सभी को मास्क का उपयोग करना चाहिए. अस्पताल में डॉक्टरों से लेकर नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों तक सभी नियमों के अनुसार पहले से ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं."

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निपाह से संक्रमित एक अन्य पुरुष नर्स के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है. पूरी तरह ठीक होने के बाद उन्हें जनवरी में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. दूसरी ओर, महिला नर्स की स्थिति लंबे समय तक नाजुक बनी रही. उनका इलाज क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) में किया जा रहा था. लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के कारण उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था.

मृतक नर्स की उम्र 25 वर्ष थी. सूत्रों के अनुसार, नर्स की शुरुआती निपाह रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके कारण उसे वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जा रहा था. बाद में संक्रमण कम हुआ, रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया. लेकिन स्थिति फिर से बिगड़ने पर उसे दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया और निपाह की एक और जांच की गई है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है.

मृतक नर्स के परिवार के अनुसार, युवती की तबीयत पिछले साल 25 दिसंबर से बिगड़नी शुरू हुई थी. उन्होंने उस महीने की 30 तारीख तक अपने कार्यस्थल पर काम किया. इसके बाद, एक परीक्षा में शामिल होने के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर वह घर लौट आईं. गुसकारा में नौकरी की परीक्षा देने के बाद, वह बारासात वापस चली गईं. बाद में तबीयत ज़्यादा खराब होने पर वह घर लौट आईं.

शुरुआत में उन्हें हल्का बुखार और सर्दी के लक्षण थे. फिर 3 जनवरी को जब वह बेहोश हो गईं, तो उन्हें कटवा सब-डिवीजन अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उन्हें बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अंततः बारासात के एक नर्सिंग होम में शिफ्ट किया गया. उनके ब्लड सैंपल की जांच के बाद पता चला कि वह निपाह वायरस से संक्रमित थीं. वह इस साल 14 जनवरी से बारासात के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन थीं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

NIPAH VIRUS
NURSE DIES OF NIPAH VIRUS
कोलकाता में निपाह वायरस से मौत
बंगाल में निपाह वायरस
DEATH DUE TO NIPAH VIRUS IN KOLKATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.