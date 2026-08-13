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कोलकाता के NRS हॉस्पिटल में नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, टॉयलेट में मिला शव

NRS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सियालदह में स्थित NRS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया गया कि बुधवार रात, वह हॉस्पिटल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट (HDU) के कमरा नंबर 33 के बाथरूम में बेहोश मिली. मेडिकल के लिए ले जाने पर, उसे मृत घोषित कर दिया गया. कोलकाता के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) कुणाल अग्रवाल ने कहा, "घटना की जांच शुरू हो गई है. हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. परिवार की बताई जगह पर आज पोस्टमार्टम किया जाएगा. फोरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर जाएंगे. हमने परिवार के सदस्यों से बात की है." कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की शुरुआती जांच में पता चला है कि नर्स का पति एक बिजनेसमैन है; उसके ससुराल वाले दिल्ली में रहते हैं, जबकि उसका मायका पूर्वी मेदिनीपुर में है. वह अपने पति के साथ दमदम में रहती थी. इस बीच, बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी हॉस्पिटल पहुंचे और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल से घटना के संबंध में बातचीत की. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक नर्स 30 साल की थी और दमदम थाना क्षेत्र में रहती थी. वह बुधवार रात 8 बजे से नाइट शिफ्ट में थी. वह रात करीब 10:30 बजे बाथरूम गई थी. जब वह करीब सात मिनट बाद वापस नहीं आई, तो उसके साथ काम करने वालों ने उसे आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया. शक इसलिए हुआ क्योंकि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था. बाद में, दरवाजा खोला गया, और वह बेहोश पड़ी मिली. हालांकि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.