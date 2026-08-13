कोलकाता के NRS हॉस्पिटल में नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, टॉयलेट में मिला शव
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, NRS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जहां नर्स की बॉडी मिली थी, वहां कई दवाइयां और सिरिंज थीं.
Published : August 13, 2026 at 6:53 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सियालदह में स्थित NRS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया गया कि बुधवार रात, वह हॉस्पिटल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट (HDU) के कमरा नंबर 33 के बाथरूम में बेहोश मिली. मेडिकल के लिए ले जाने पर, उसे मृत घोषित कर दिया गया.
कोलकाता के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) कुणाल अग्रवाल ने कहा, "घटना की जांच शुरू हो गई है. हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. परिवार की बताई जगह पर आज पोस्टमार्टम किया जाएगा. फोरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर जाएंगे. हमने परिवार के सदस्यों से बात की है."
कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की शुरुआती जांच में पता चला है कि नर्स का पति एक बिजनेसमैन है; उसके ससुराल वाले दिल्ली में रहते हैं, जबकि उसका मायका पूर्वी मेदिनीपुर में है. वह अपने पति के साथ दमदम में रहती थी.
इस बीच, बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी हॉस्पिटल पहुंचे और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल से घटना के संबंध में बातचीत की.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक नर्स 30 साल की थी और दमदम थाना क्षेत्र में रहती थी. वह बुधवार रात 8 बजे से नाइट शिफ्ट में थी. वह रात करीब 10:30 बजे बाथरूम गई थी. जब वह करीब सात मिनट बाद वापस नहीं आई, तो उसके साथ काम करने वालों ने उसे आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया. शक इसलिए हुआ क्योंकि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था. बाद में, दरवाजा खोला गया, और वह बेहोश पड़ी मिली. हालांकि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.
सूत्रों ने बताया कि घटना की खबर मिलने पर, पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में नर्स के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले. मौके से कोई नोट नहीं मिला. मौत का सही कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम और जांच की जाएगी. फिलहाल, पुलिस इस अप्राकृतिक मौत के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. शव मिलने के बाद बाथरूम को सील कर दिया गया है.
कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. कई दवाइयां और सिरिंज – जो आमतौर पर एनेस्थीसिया या ऑपरेशन से पहले के कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं – उस जगह के ठीक बगल में मिलीं जहां नर्स की बॉडी मिली थी.
जांच अधिकारियों को शुरुआती तौर पर पता चला है कि दरवाजा अंदर से बंद था. महिला नर्स के हाथ पर सुई के निशान भी मिले हैं. बाहरी लोगों को सबूतों से छेड़छाड़ करने या उन्हें नष्ट करने से रोकने के लिए घटनास्थल को घेर लिया गया है. लालबाजार से एक महिला पुलिस टीम तैनात की गई है.
कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के अधिकारी हॉस्पिटल कैंपस से CCTV फुटेज इकट्ठा कर रहे हैं. हॉस्पिटल के सूत्रों का कहना है कि पुलिस नर्स के साथियों से बात कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नर्स के व्यवहार या बर्ताव में हाल ही में कोई बदलाव आया है या नहीं. बुधवार रात को उसने जिन लोगों से बात की थी, उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है. इसके अलावा, बुधवार रात से जिन लोगों से उसने संपर्क किया था, उनके फोन नंबर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और टावर लोकेशन वेरिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है.
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