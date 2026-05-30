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पुणे जहरीली शराब त्रासदी: आबकारी विभाग के 13 अधिकारी सस्पेंड, कुल 645 लीटर जहरीली शराब जब्त

हड़पसर इलाके में कई गैर-कानूनी शराब की भट्टियां तोड़ी गईं. वहीं 13 राज्य आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है.

Numerous Illicit Liquor Stills Demolished in Hadapsar Area
पुणे आबकारी विभाग डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट अतुल कनाडे ने दी जानकारी, दूसरी तस्वीर में अवैध शराब से हुई मौतों के मामले में दो गिरफ्तार आरोपी को ले जाती पुलिस (ETV Bharat and ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 8:33 PM IST

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पुणे: महाराष्ट्र में पुणे के हड़पसर और फुगेवाड़ी इलाकों में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत के मामले में राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है.

सस्पेंड होने वालों में 3 इंस्पेक्टर, 6 सब-इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल शामिल हैं. पुणे आबकारी विभाग डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट अतुल कनाडे ने कहा कि, मामले में तीन जगहों पर केस दर्ज कर लिए गए हैं और पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी, राधेश्याम प्रजापति, पंढरस्थल गांव में एक गैर-कानूनी शराब की भट्टी चलाता था, जबकि मुख्य आरोपी, योगेश वानखेड़े, जहरीली शराब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार था.

राज्य आबकारी विभाग पणे डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट अतुल कनाडे ने कहा कि, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के मकसद से, वानखेड़े ने शराब में जानलेवा केमिकल मेथनॉल की मिलावट की. शुरुआती जांच के मुताबिक, यह पहली बार था जब आरोपियों ने मेथनॉल मिलाने का यह प्रयोग करने की कोशिश की थी. यह बुरी घटना इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान मात्रा का गलत अंदाजा लगाया था.

इस घटना की वजह से गंभीर रूप से बीमार पांच लोगों का अभी इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में इलाज चल रहा है. इस दुखद घटना ने पूरे राज्य में सदमे की लहर दौड़ा दी है. इस मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए अपनी जांच तेज करते हुए, राज्य आबकारी विभाग ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और कुल 645 लीटर जहरीली शराब जब्त की. अतुल कनाडे ने मीडिया से बात करते हुए इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी.

राज्य आबकारी विभाग ने पहले मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े के खिलाफ तीन केस दर्ज किए थे. विभाग ने उसके खिलाफ सख्त रोकथाम कार्रवाई के लिए एक प्रस्ताव भी जमा किया था और अभी उसे फाइनल किया जा रहा है. इस हादसे के बाद, आबकारी विभाग ने पूरे पुणे जिले में एक खास जांच शुरू की है. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवाड़ और ग्रामीण इलाकों में ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं, और मदद के लिए दूसरे जिलों से और लोगों को बुलाया जा रहा है.

अतुल कनाडे ने बताया कि, मामले में अब तक 55 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच, इस घटना के बाद, डिप्टी सीएम मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट नाना भंगिरे के नेतृत्व में, उन्होंने आज हड़पसर इलाके में कई गैर-कानूनी शराब भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, एक गिरफ्तार

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