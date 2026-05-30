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पुणे जहरीली शराब त्रासदी: आबकारी विभाग के 13 अधिकारी सस्पेंड, कुल 645 लीटर जहरीली शराब जब्त

पुणे आबकारी विभाग डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट अतुल कनाडे ने दी जानकारी, दूसरी तस्वीर में अवैध शराब से हुई मौतों के मामले में दो गिरफ्तार आरोपी को ले जाती पुलिस ( ETV Bharat and ANI )

पुणे: महाराष्ट्र में पुणे के हड़पसर और फुगेवाड़ी इलाकों में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत के मामले में राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. सस्पेंड होने वालों में 3 इंस्पेक्टर, 6 सब-इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल शामिल हैं. पुणे आबकारी विभाग डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट अतुल कनाडे ने कहा कि, मामले में तीन जगहों पर केस दर्ज कर लिए गए हैं और पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी, राधेश्याम प्रजापति, पंढरस्थल गांव में एक गैर-कानूनी शराब की भट्टी चलाता था, जबकि मुख्य आरोपी, योगेश वानखेड़े, जहरीली शराब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार था. राज्य आबकारी विभाग पणे डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट अतुल कनाडे ने कहा कि, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के मकसद से, वानखेड़े ने शराब में जानलेवा केमिकल मेथनॉल की मिलावट की. शुरुआती जांच के मुताबिक, यह पहली बार था जब आरोपियों ने मेथनॉल मिलाने का यह प्रयोग करने की कोशिश की थी. यह बुरी घटना इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान मात्रा का गलत अंदाजा लगाया था.