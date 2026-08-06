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अपने ही साथियों पर जानलेवा हमला क्यों कर रहे हैं सुरक्षा बलों के जवान? जानें कब-कब हुईं इस तरह की घटनाएं

क्या कारण है कि, सुरक्षा बल के जवान अपने ही सहकर्मियों पर हमला कर रहे हैं. जानें कब कब हुई इस तरह की घटनाएं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 3:23 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: असम के नगांव जिले में 4 अगस्त (मंगलवार) को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक अधिकारी ने अपने दो साथियों की गोली मारकर हत्या और एक अन्य को घायल करने के बाद आत्महत्या कर ली थी. इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय है. इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसमें साथी सहकर्मी ने अपने ही लोगों पर जानलेवा हमला किया.

पिछले पांच सालों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFS), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और असम राइफल्स (AR) के जवानों द्वारा सुसाइड,फ्रैटरीसाइड (साथी सैनिकों पर हमला), इस्तीफे और वॉलंटरी रिटायरमेंट के मामलों की संख्या कुछ इस प्रकार हैं:

सालसंख्या
सुसाइडफ्रैटरीसाइडइस्तीफास्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
202115811125510828
20221386118311256
20231572203710369
2024149127249785
2025143423334291

हाल के सालों में पैरामिलिट्री फोर्स में फ्रैटरीसाइड के मामले
13 फरवरी 2025: इंफाल पश्चिम जिला के लामसांग में एक सीआरपीएफ कैंप के अंदर अपने ही सहकर्मी की हत्या का एक संदिग्ध मामला सामने आया, जिसमें एक CRPF जवान ने गोली चला दी, जिससे उसके दो सीआरपीएफ साथी मौके पर ही मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए. हालांकि, बाद में गोली मारने वाले जवान ने भी सर्विस हथियार से आत्महत्या कर ली. ये जवान एफ कंपनी, 120वीं बटालियन (F-120 Coy CRPF) के थे.

24 जनवरी 2024: असम राइफल्स के एक जवान ने 24 जनवरी की सुबह दक्षिण मणिपुर में अपनी बटालियन में कथित तौर पर अपने छह साथियों को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली.

अक्टूबर 2023: अक्टूबर 2023 की शुरुआत में, जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के एक मेजर ने अपनी यूनिट के लोगों पर ग्रेनेड फेंके और गोलियां चलाईं. हालांकि, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कई घंटों बाद अधिकारी को काबू कर लिया गया. मामले की जांच चल रही है.

12.10.21: दिल्ली के तुगलकाबाद में CRPF कैंप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के एक हेड कांस्टेबल को उनके साथियों के सामने ही एक साथी कांस्टेबल ने गोली मार दी.

08.06.21: झारखंड के चतरा जिले में कुछ अज्ञात कारणों से CRPF जवान ने अपने एक साथी की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली.

29.10.2021: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पैरामिलिट्री फोर्स के एक कैंप में CRPF के एक जवान की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया, जब उनके एक साथी ने उन पर गोली चला दी.

09.10.2020: बिहार के रोहतास जिले में एक पैरामिलिट्री कैंप में CRPF कांस्टेबल ने कथित तौर पर एक असिस्टेंट कमांडेंट और एक सब-इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गया.

24.03.2020: श्रीनगर में डल झील पर पैरामिलिट्री के वॉटर विंग कैंप के अंदर आपसी झगड़े में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के दो जवान मारे गए.

10.12.2019: झारखंड में एक कथित आपसी झगड़े में CRPF के दो जवान मारे गए, जिसमें एक अधिकारी भी शामिल था और दो घायल हो गए.

04.12.2019: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले में आपस में हुई गोलीबारी में इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के पांच जवान मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए.

21.03.2019: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के तीन जवानों की कथित तौर पर उनके साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी.

19.06.2019: बीजापुर जिले के नाएमेड में CRPF कैंप में एक जवान ने अपने दो साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी.

10.12.2017: CRPF की 168 Bn के एक जवान ने बीजापुर के बासागुडा कैंप में हुए झगड़े में चार जवानों की हत्या कर दी.

12.05.2013: झगड़ा काबू से बाहर हो जाने के बाद, जगदलपुर के बड़े मारेंगा में एक सुरक्षा बल के एक जवान ने अपने तीन साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी.

15.10.2010: झारखंड के सरायकेला जिले में एक नशे में धुत CRPF कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपने साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत छह लोग मारे गए. इसके बाद उसे भी गोली मार दी गई.

25 12. 2012: दंतेवाड़ा ज़िले के अरनपुर में एक CRPF जवान ने अपने चार साथियों की हत्या कर दी.

25.11.2011: कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्स में साल की पहली आपसी गोलीबारी में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के तीन कांस्टेबल मारे गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया.

CRPF जवानों पर तनाव का असर, क्रॉस-सेक्शनल स्टडी
अध्ययन में पाया गया कि लगभग तीन-चौथाई नॉन-गजटेड अधिकारियों को थोड़ा-बहुत नौकरी संबंधी मानसिक तनाव था, जबकि लगभग 2 फीसदी अधिकारियों ने ज्यादा नौकरी से जुड़ा मानसिक दबाव बताया. तनाव से जुड़े खास कारणों में शादी की उम्र, परिवार से शारीरिक रूप से अलग होना, परिवार के लिए कम समय मिलना, खतरनाक कामों में शामिल होना और परिवार की इनकम के दूसरे स्रोत शामिल थे.

नोट: आसान शब्दों में, सुरक्षा बलों (Security Forces) के संदर्भ में Fratricides (फ्रैटरीसाइड्स) का मतलब जब सेना या पुलिस बल का कोई जवान अपने ही साथी, वरिष्ठ (senior) या अधीनस्थ (junior) जवान को गोली मार देता है या उसकी जान ले लेता है, तो उसे 'फ्रैटरीसाइड' कहा जाता है.

ये भी पढ़ें: असम: CRPF अधिकारी ने 2 साथियों को गोली से उड़ाया, फिर खुद को भी मारी गोली

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