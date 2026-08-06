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अपने ही साथियों पर जानलेवा हमला क्यों कर रहे हैं सुरक्षा बलों के जवान? जानें कब-कब हुईं इस तरह की घटनाएं

हैदराबाद: असम के नगांव जिले में 4 अगस्त (मंगलवार) को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक अधिकारी ने अपने दो साथियों की गोली मारकर हत्या और एक अन्य को घायल करने के बाद आत्महत्या कर ली थी. इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय है. इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसमें साथी सहकर्मी ने अपने ही लोगों पर जानलेवा हमला किया.

पिछले पांच सालों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFS), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और असम राइफल्स (AR) के जवानों द्वारा सुसाइड,फ्रैटरीसाइड (साथी सैनिकों पर हमला), इस्तीफे और वॉलंटरी रिटायरमेंट के मामलों की संख्या कुछ इस प्रकार हैं:



साल संख्या सुसाइड फ्रैटरीसाइड इस्तीफा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 2021 158 11 1255 10828 2022 138 6 1183 11256 2023 157 2 2037 10369 2024 149 1 2724 9785 2025 143 4 2333 4291

हाल के सालों में पैरामिलिट्री फोर्स में फ्रैटरीसाइड के मामले

13 फरवरी 2025: इंफाल पश्चिम जिला के लामसांग में एक सीआरपीएफ कैंप के अंदर अपने ही सहकर्मी की हत्या का एक संदिग्ध मामला सामने आया, जिसमें एक CRPF जवान ने गोली चला दी, जिससे उसके दो सीआरपीएफ साथी मौके पर ही मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए. हालांकि, बाद में गोली मारने वाले जवान ने भी सर्विस हथियार से आत्महत्या कर ली. ये जवान एफ कंपनी, 120वीं बटालियन (F-120 Coy CRPF) के थे.

24 जनवरी 2024: असम राइफल्स के एक जवान ने 24 जनवरी की सुबह दक्षिण मणिपुर में अपनी बटालियन में कथित तौर पर अपने छह साथियों को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली.

अक्टूबर 2023: अक्टूबर 2023 की शुरुआत में, जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के एक मेजर ने अपनी यूनिट के लोगों पर ग्रेनेड फेंके और गोलियां चलाईं. हालांकि, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कई घंटों बाद अधिकारी को काबू कर लिया गया. मामले की जांच चल रही है.

12.10.21: दिल्ली के तुगलकाबाद में CRPF कैंप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के एक हेड कांस्टेबल को उनके साथियों के सामने ही एक साथी कांस्टेबल ने गोली मार दी.

08.06.21: झारखंड के चतरा जिले में कुछ अज्ञात कारणों से CRPF जवान ने अपने एक साथी की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली.

29.10.2021: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पैरामिलिट्री फोर्स के एक कैंप में CRPF के एक जवान की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया, जब उनके एक साथी ने उन पर गोली चला दी.

09.10.2020: बिहार के रोहतास जिले में एक पैरामिलिट्री कैंप में CRPF कांस्टेबल ने कथित तौर पर एक असिस्टेंट कमांडेंट और एक सब-इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गया.

24.03.2020: श्रीनगर में डल झील पर पैरामिलिट्री के वॉटर विंग कैंप के अंदर आपसी झगड़े में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के दो जवान मारे गए.