ETV Bharat / bharat

चालान से बचने के लिए बटन दबाकर बदल देता था नंबर प्लेट, BMW कार जब्त ...ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज

हैदराबाद: तेलंगाना में हैदराबाद के जुबली हिल्स में ट्रैफिक पुलिस की नियमित ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. जुबली हिल्स पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया. उस पर आरोप है कि, वह कथित रूप से ट्रैफिक फाइन से बचने के लिए रिमोट कंट्रोल से संचालित फ्लिप नंबर प्लेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था.

जब्त की गई कार में एक ऐसा सिस्टम था, जिसके तहत बटन दबाते ही कार की नंबर प्लेट बदल जाती है. इस घटना से सनसनी फैल गई. शनिवार रात, जब ट्रैफिक पुलिस जुबली हिल्स में चिरंजीवी ब्लड बैंक के पास शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच कर रही थी, तो एक BMW कार संदिग्ध लगी. इसलिए, गाड़ी को रोका गया, और ड्राइवर का ब्रेथलाइजर टेस्ट किया गया. उसका ब्लड अल्कोहल कंटेंट (BAC) 137 रिकॉर्ड किया गया.

पीछे की नंबर प्लेट में बदलाव

पुलिस जांच में गाड़ी के ड्राइवर ने अपना नाम गौतम बताया. उसने उसके बाद पुलिस को कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया. पुलिस का शक तब और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि गाड़ी के आगे एक नंबर प्लेट लगी थी और पीछे एक बिल्कुल अलग. जब ड्राइवर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागजात नहीं दिखा पाया, तो पुलिस ने कार की अच्छी तरह से जांच की. बाद में उन्हें पता चला कि, कार में एक ऐसा सिस्टम लगाया गया था, जिसे स्टीयरिंग व्हील के पास लगे एक बटन से कंट्रोल किया जाता था जिससे नंबर प्लेट अपने आप बदल जाती थी.