कर्नाटक में बढ़ रही टीनएज प्रेग्नेंसी, तीन साल में 2,300 से अधिक नाबालिग लड़कियां हुईं शिकार

राज्य सरकार ने पिछले मानसून सेशन में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट-2006 बिल में बदलाव किया है, ताकि बच्चों में प्रेग्नेंसी के मामलों को रोका जा सके। साथ ही, बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का मौका भी दिया गया है.

पिछले तीन सालों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में नाबालिग लड़कियों के प्रेग्नेंट होने के 2,320 केस दर्ज हुए हैं. महिला और बाल कल्याण विभाग ने बताया है कि बेंगलुरु, मैसूर, चित्रदुर्ग, गडग, ​​कोलार सहित पूरे बेंगलुरु में लड़कियों के प्रेग्नेंट होने के 729 केस सामने आए हैं.

आरोपियों के खिलाफ POCSO केस दर्ज होने पर भी, सबूतों की कमी से पीड़ित परिवार की इज्ज़त पर असर पड़ने के डर से शुरुआती स्टेज में बीच-बचाव का सहारा लेने वालों की संख्या भी बढ़ रही है. इससे आरोपी सजा से बच जाते हैं.

बीते तीन सालों में 2,320 लड़कियां प्रेग्नेंट हुई हैं. इस साल अक्टूबर के आखिर तक 749 लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी हैं. कुछ पोर्न फिल्मों और वेब सीरीज से इंस्पिरेशन लेकर लड़कियां पढ़ने की उम्र में ही अनचाही जिम्मेदारियों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, जो लड़कियां अपने मोबाइल फोन पर कुछ ऐसी फिल्में और रील देखती हैं जो सेक्सुअल स्टिम्युलेशन देती हैं, वे प्यार की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. इसका फायदा उठाने वाले कुछ युवक टीनएजर्स को प्रेग्नेंट कर रहे हैं.

बंगलुरु: कर्नाटक में नाबालिगों के प्रेग्नेंट होने के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, या तो प्यार की वजह से या कानून की समझ की कमी की वजह से. अलग-अलग वजहों से लड़कियों के प्रेग्नेंट होने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी चिंता की बात है.

इसके अलावा, डिपार्टमेंट टीनएज प्रेग्नेंसी के मामलों को रोकने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग देने के लिए कदम उठा रहा है. पीड़ितों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 लगातार चालू है. जब भी इस नंबर पर किसी भी बच्चे के मुसीबत में होने के बारे में कॉल आती है, तो संबंधित अधिकारी लड़कियों की सुरक्षा के लिए तुरंत एक्शन लेते हैं.

देखभाल की जरूरत वाले बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए, हर जिले में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एक चाइल्ड स्पेशल पुलिस यूनिट, एक चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट काम कर रही है. डिपार्टमेंट ने कहा कि पीड़ित को 18 साल की उम्र तक केयर सेंटर में रहने की इजाजत है और 23 साल की उम्र तक उसे जरूरी मदद दी जाती है.

पीड़ित को एक बार की हेल्थ सर्विस और मेडिकल चेक-अप के लिए 6,000 रुपये और स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 18 साल की उम्र पूरी होने तक हर महीने 4,000 रुपये की फॉइनेंशियल मदद दी जा रही है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JY) के तहत, पीड़ित और उसके नए जन्मे बच्चे को हर साल 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है. सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में मां और नए जन्मे बच्चे के इलाज के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया था.

हाल की रिपोर्ट: यादगीर जिले के शाहपुर तालुक के एक रेजिडेंशियल स्कूल की क्लास 9 की एक लड़की ने हाल ही में (27 अगस्त) हॉस्टल के टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म दिया. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इस स्कूल में हुई इस घटना ने राज्य को हिलाकर रख दिया.

इसके तुरंत बाद, शिवमोग्गा में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई. एक 15 साल की लड़की, जिसके साथ उसके ही भाई ने गलत व्यवहार किया था, ने अपने घर के टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म दिया.