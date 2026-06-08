पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में होल्डिंग सेंटरों में बढ़ रही है संदिग्ध घुसपैठियों की संख्या
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से राज्य में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है.
Published : June 8, 2026 at 10:58 AM IST
कूचबिहार: पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के होल्डिंग सेंटरों में संदिग्ध लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार दिनहाटा नगरपालिका के कम्युनिटी हॉल और मेखलीगंज में चांगराबांधा ट्रक टर्मिनस की इमारत में पहले ही होल्डिंग सेंटर बनाए जा चुके हैं, जहां घुसपैठिए होने के संदेह में कई लोगों को हिरासत में रखा गया है.
दिनहाटा होल्डिंग सेंटर में घुसपैठ के शक में चार लोगों को रखा गया है, जबकि रविवार को चांगराबांधा होल्डिंग सेंटर में दस लोगों को रखा गया. सूत्रों के मुताबिक ये सभी लोग बांग्लादेश सीमा से गैर-कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुए थे. इसके बाद प्रशासन उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने के बारे में फैसला करेगा.
हालांकि न तो पुलिस और न ही प्रशासनिक अधिकारी उनकी पहचान, आने की तारीख या देश में घुसने के लिए इस्तेमाल किए गए खास बॉर्डर पॉइंट्स के बारे में जानकारी देने को तैयार थे. कूचबिहार जिला पुलिस के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'दो होल्डिंग सेंटर खोले गए हैं- एक दिनहाटा में और दूसरा चांगराबांधा में. उन्हें वहां कड़ी सुरक्षा में रखा जा रहा है. जरूरत पड़ने पर जिले में और भी होल्डिंग सेंटर खोले जाएंगे.'
दिनहाटा नगरपालिका की चेयरपर्सन अपर्णा डे नंदी ने कहा, 'मैंने सुना है कि होल्डिंग सेंटर में चार लोग हैं. हमारे पास इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है. सारी जानकारी पुलिस प्रशासन के पास है.' चांगराबांधा ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य बिमल गुप्ता ने कहा, 'यह असल में अच्छी बात है. एसोसिएशन की बिल्डिंग का सही इस्तेमाल हो रहा है. प्रशासन उन्हें हमेशा के लिए नहीं रखेगा. मौजूदा मसला हल होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा.'
कूचबिहार बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ एक जिला है और इस पड़ोसी देश के साथ इसकी सीमा लगभग 500 किलोमीटर लंबी है. इस सीमा के 100 किलोमीटर के हिस्से में नदियों और जमीन से जुड़ी दिक्कतों के कारण कंटीले तारों की बाड़ नहीं लगी है. आरोप है कि बाड़ न होने की वजह से न सिर्फ तस्करी बढ़ी है, बल्कि इन इलाकों से घुसपैठ की घटनाएं भी हुई है.
आरोप है कि कई बांग्लादेशी नागरिक बिना सुरक्षा वाली इस सीमा से गैर-कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुए हैं और दिल्ली व हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों में चले गए हैं. वहां लंबे समय तक रहने के बाद, कुछ लोगों ने आधार या वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिए हैं. अब तक ऐसे घुसपैठियों और गैर-कानूनी निवासियों को पकड़े जाने पर जेल भेज दिया जाता था. सिर्फ पिछले साल ही कूचबिहार जिले में सौ से ज़्यादा गैर-कानूनी घुसपैठियों को पकड़ा गया. इन घुसपैठियों के लिए सीमावर्ती जिलों के साथ-साथ राज्य के कई अन्य जिलों में भी होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं.
इसी तरह दिनहाटा नगरपालिका के कम्युनिटी हॉल और चांगराबांधा ट्रक टर्मिनस बिल्डिंग में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं. सुरक्षा के लिए इन सेंटरों में कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. प्रशासन ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इसलिए इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये घुसपैठिए देश में कैसे घुसे या पकड़े जाने से पहले कहां रह रहे थे. साथ ही इस बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं है कि सेंटरों में रखे गए इन लोगों को वापस कैसे या कब भेजा जाएगा.