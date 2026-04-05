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लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ीं तो किन राज्यों के पास कितनी सीटें बढ़ेंगी, एक नजर

नई दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए सरकार मौजूदा संसद सत्र में दो विधेयक लाने की तैयारी कर रही है. परिसीमन प्रक्रिया 2026 में होनी थी और 2021 की जनगणना के आधार पर की जानी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हो रही है. इसलिए सीटों का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा. सरकार के हालिया बयान के अनुसार, सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

लोकसभा में लगभग 50 फीसदी तक सीटों में वृद्धि हो जाएगी. इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या 403 से बढ़कर 605 हो जाएगी, और उत्तराखंड विधानसभा में 70 से बढ़कर 105 हो जाएगी. आंध्र प्रदेश में 175 से बढ़कर 263, महाराष्ट्र में 288 से बढ़कर 432, पश्चिम बंगाल में 294 से बढ़कर 441, तमिलनाडु में 234 से बढ़कर 351, राजस्थान में 200 से बढ़कर 300 और मध्य प्रदेश में 230 से बढ़कर 345 हो जाएगी.

उत्तर प्रदेश : 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 199812341 है. यह देश की कुल जनसंख्या का 16.5% है. यहां 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं. वर्तमान में राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कुल लोकसभा सीटों का 14.73% हैं. मौजूदा अनुमान के अनुसार, यह संख्या बढ़कर 120 तक हो सकती है. कुल 40 सीटें बढ़ाई जाएंगी. महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के अनुसार, 120 सीटों में से 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं. वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें हैं, जो कुल जनसंख्या का 21.25% है. सीटों के अनुपात के अनुसार, यह संख्या बढ़कर 26 तक हो सकती है. विधानसभा सीटों की संख्या 403 से बढ़कर 605 हो सकती है और महिलाओं के लिए कुल 202 सीटें आरक्षित की जाएंगी.

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में वर्तमान में 38 जिले, 48 लोकसभा सीटें, 19 राज्यसभा सीटें और 288 विधानसभा सीटें हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार, इसकी जनसंख्या 112374333 है, जो कुल जनसंख्या का 9.28% है. सीटों के अनुपात के अनुसार, कुल लोकसभा सीटों का 8.84% महाराष्ट्र में है और इसमें 48 से लगभग 72 सीटें बढ़ सकती हैं, यानी लगभग 24 सीटें अतिरिक्त. इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी 24 सीटें बढ़ेंगी. महाराष्ट्र में 39 सामान्य, 5 अनुसूचित जाति और 4 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं. सीटों में वृद्धि के अनुसार, सामान्य सीटों की संख्या बढ़कर 59 हो जाएगी, अनुसूचित जाति की सीटें 8 और अनुसूचित जनजाति की सीटें 6 हो जाएंगी. विधानसभा सीटों की संख्या 288 से बढ़कर 432 हो सकती है और 144 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें बनाई जाएंगी.

पश्चिम बंगाल : 2021 की जनगणना के अनुसार, पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या 91276115 है, जो कुल जनसंख्या का 7.54% है. वर्तमान में इसमें 23 जिले, 42 लोकसभा, 16 राज्यसभा और 294 विधानसभा सीटें हैं, और विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का अनुपात 1:7 है. 42 लोकसभा सीटों में से 30 सामान्य, 10 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं. पश्चिम बंगाल के पास कुल लोकसभा सीटों का 7.73 प्रतिशत हिस्सा है. वर्तमान अनुमान के अनुसार, सीटों की संख्या बढ़कर 63 हो सकती है. लगभग 21 लोकसभा सीटों की वृद्धि होगी. 1/3 महिला आरक्षण के आधार पर, 21 सीटें बढ़ेंगी. अनुसूचित जाति की सीटें 10 से बढ़कर 15 और अनुसूचित जनजाति की सीटें 2 से बढ़कर 3 हो सकती हैं. विधानसभा सीटों की संख्या 294 से बढ़कर 441 हो जाएगी और 147 महिला आरक्षित सीटें राज्य को मिलेंगी.

बिहार : 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या 104099452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है. यहां कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 34 सामान्य वर्ग की और 6 अनुसूचित जाति की हैं. राज्य में कुल लोकसभा सीटों का 7.37% हिस्सा है. इस प्रतिशत के अनुसार, सीटों की संख्या बढ़कर लगभग 60 तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 20 सीटें बढ़ सकती हैं. एक तिहाई महिला आरक्षण के अनुसार, राज्य में 20 महिला सीटें आरक्षित होंगी. 40 लोकसभा सीटों के अलावा, 16 राज्यसभा सीटें, 243 विधानसभा सीटें और 75 विधानसभा परिषद सीटें भी बढ़ सकती हैं. विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो, 3 लोकसभा क्षेत्रों में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और 37 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं. राज्य में भाजपा और जेडीयू गठबंधन की सरकार है. बिहार में विधानसभा की 243 सीटें बढ़कर 365 हो जाएंगी, जिनमें 122 महिला आरक्षित सीटें शामिल होंगी.

तमिलनाडु : तमिलनाडु की जनसंख्या 72147030 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.96% है. वर्तमान में इसमें 38 जिले, 39 लोकसभा सीटें, 18 राज्यसभा और 234 विधानसभा सीटें हैं. 39 लोकसभा सीटों में से 32 सामान्य वर्ग और 7 अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की हैं. तमिलनाडु के पास कुल लोकसभा सीटों का लगभग 7.18% हिस्सा है. सीटों की संख्या बढ़ाकर 59 की जा सकती है. लगभग 20 सीटें बढ़ सकती हैं. 1/3 महिला आरक्षण के अनुसार, तमिलनाडु को 20 महिला सीटें मिलेंगी. इसके साथ ही सामान्य वर्ग की सीटें 39 से बढ़कर 48 हो जाएंगी और अनुसूचित जाति (एससी) की सीटें 7 से बढ़कर 11 हो जाएंगी, इस प्रकार सामान्य वर्ग में लगभग 9 सीटें और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग में 4 सीटें बढ़ेंगी. विधानसभा सीटों की संख्या वर्तमान 234 से बढ़कर 351 हो जाएगी, जिसमें 117 महिला आरक्षित सीटें शामिल होंगी.

मध्य प्रदेश : 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 72626809 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 6% है. राज्य में वर्तमान में 55 जिले हैं. इसमें 29 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और 230 विधानसभा सीटें हैं. दो संसदीय क्षेत्रों में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और शेष 27 विधानसभा क्षेत्रों में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं. 29 लोकसभा सीटों में से 19 सामान्य वर्ग की, 4 अनुसूचित जाति (SC) और 6 अनुसूचित जनजाति (ST) की सीटें हैं. वर्तमान लोकसभा सीटों के अनुसार, राज्य में 5.34% सीटें हैं. इसके अनुसार, राज्य की सीटों की संख्या बढ़कर 44 हो सकती है, जिससे 15 लोकसभा सीटों की वृद्धि होगी. महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें बढ़कर 20 हो जाएंगी. अनुसूचित जाति (SC) की सीटें 4 से बढ़कर 6 हो जाएंगी और अनुसूचित जनजाति (ST) की सीटें 6 से बढ़कर 9 हो जाएंगी. वर्तमान 230 विधानसभा सीटों को बढ़ाकर 345 किया जाएगा और 115 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें बनाई जाएंगी.

कर्नाटक : कर्नाटक राज्य में वर्तमान में 28 लोकसभा सीटें हैं, जो आगामी चुनाव में बढ़कर 42 हो सकती हैं. इनमें से 14 सीटों में वृद्धि होगी. राज्य में महिलाओं के लिए 14 आरक्षित सीटें जोड़ी जा सकती हैं. राज्य में कुल लोकसभा सीटों का 5.16% हिस्सा है. सामान्य सीटों की संख्या 21 से बढ़कर 32 हो जाएगी, अनुसूचित जाति की सीटें मौजूदा 5 से बढ़कर 8 हो जाएंगी और अनुसूचित जनजाति की सीटें मौजूदा 2 से बढ़कर 3 हो जाएंगी. राज्य में 12 राज्यसभा सीटें, 224 विधानसभा सीटें और 75 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें महिला आरक्षण के अनुसार वृद्धि होगी. वर्तमान में कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं, जो बढ़कर 336 हो जाएंगी और महिलाओं के लिए आरक्षित 112 सीटों में वृद्धि होगी.

गुजरात : राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जो बढ़कर 39 हो जाएंगी. इनमें से 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 4.99% है. राज्य में वर्तमान में अनुसूचित जाति की 2 सीटें हैं, जो बढ़कर 3 हो जाएंगी और अनुसूचित जनजाति की 4 सीटें बढ़कर 6 हो जाएंगी. राज्य में 34 जिले हैं, जिनमें 11 राज्यसभा सीटें और 182 विधानसभा सीटें हैं, जो महिला आरक्षण के साथ बढ़ेंगी. वर्तमान में गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, जो बढ़कर 273 हो जाएंगी और 91 महिला आरक्षित सीटें बनाई जाएंगी.