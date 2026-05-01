चारधाम यात्रा के लिए जबरदस्त क्रेज, हेमकुंड साहिब के लिए भी बेताबी, रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25 लाख पार
चारधाम, हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं के पंजीकरण का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच चुका है, हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खुलेंगे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 1, 2026 at 12:55 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है. चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. 30 अप्रैल तक चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. दिलचस्प बात ये है कि हेमकुंड साहिब यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है.
चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह: उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है. सनातन धर्म के अनुयायी हर हाल में चारधाम के दर्शन कर लेना चाहते हैं. चारधाम यात्रा में आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और हो रहे रजिस्ट्रेशन इस बात की पुष्टि कर रहे हैं.
करीब 5 लाख श्रद्धालु कर चुके चारधाम दर्शन: 30 अप्रैल तक जहां करीब 5 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं तो वहीं 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां आने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं. अभी चारधाम यात्रा को शुरू हुए 12 दिन पूरे हुए हैं और आज शुक्रवार 1 मई को यात्रा का 13वां दिन है.
चारधाम और हेमकुंड साहिब के लिए रजिस्ट्रेशन की संख्या 25 लाख पार: 30 अप्रैल की शाम तक के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा और अगले माह शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए कुल पंजीकरण 25,76,149 तक पहुंच गए हैं. उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है. आंकड़ों के अनुसार, अब तक 25,76,149 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है.
केदारनाथ धाम के लिए हुए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन: अगर धाम वार पंजीकरण की बात करें तो सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन शिव के धाम केदारनाथ के लिए 9,09,432 रजिस्ट्रेशन हुए हैं. बाबा बदरीनाथ धाम के लिए भी श्रद्धालु बहुत उत्साहित हैं. बदरीनाथ धाम के लिए 7,63,564 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम के लिए 4,43,387 रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो यमुनात्री धाम दर्शन के लिए 4,28,866 श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. 23 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो रही है. इसके लिए भी 30,900 तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं.
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का भी क्रेज: ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में भी लोग रुचि दिखा रहे हैं. इससे लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है. गुरुवार 30 अप्रैल को 5,337 श्रद्धालुओं ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा. ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में 2,463 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो हरिद्वार में 2,486 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया.
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