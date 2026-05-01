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चरम पर पहुंची चारधाम यात्रा, भक्तों का उमड़ रहा सैलाब, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 5.50 लाख के करीब पहुंचा

रूद्रप्रयाग: 19 अप्रैल को शुरु हुई चारधाम यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है. अब रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे है. यात्रा के आरंभिक चरण से ही चारधाम में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे पूरे क्षेत्र में आस्था, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. एक मई तक पांच लाख 46 हजार भक्तों ने चारधाम के दर्शन किए है.

19 अप्रैल से सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे. इन दिनों धामों की बात करें तो अभी तक यमुनोत्री में अभी तक 80 हजार से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए है. शुक्रवार एक मई को 8 हजार से ज्यादा भक्त यमुनोत्री धाम पहुंचे थे. इसी तरह गंगोत्री की बात की जाए तो यहां अभी तक 80 हजार 299 भक्तों ने दर्शन दिए है. शुक्रवार को सात हजार 800 के करीब भक्त गंगोत्री धाम पहुंचे थे.

वहीं केदारनाथ धाम की बात की जाए तो केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे. यहां आज एक मई तक दो लाख 61 हजार से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए. शुक्रवार को भी 17 हजार से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर पर पहुंचे थे. अभी तक चारोंधाम में सबसे ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम ही पहुंचे हैं.

वहीं बदरीनाथ धाम की बात की जाए तो यहां अभी तक एक लाख 24 हजार से ज्यादा भक्तों ने भगवान बदरी-विशाल के दर्शन किए. शुक्रवार को 16 हजार से ज्यादा भक्त बदरीनाथ धाम पहुंचे थे.