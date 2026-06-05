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चारधाम यात्रा में 47 दिनों में 152 श्रद्धालुओं की मौत, अब तक इतने श्रद्धालु कर चुके दर्शन

उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है. अभी तक 152 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है.

CHARDHAM YATRA 2026
उत्तराखंड चारधाम यात्रा (Photo- Information Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 5, 2026 at 12:18 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा जोरो- शोरों पर चल रही है. वर्तमान समय तक यानी 19 अप्रैल को गंगोत्री- यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम की यात्रा शुरू हुई, जिसके बाद से 4 जून तक 29,92,272 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. हालांकि, चारधाम यात्रा में जिस रफ्तार से श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है उसी क्रम में चारधाम यात्रा मार्गों पर हो रहे श्रद्धालुओं के मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. 19 अप्रैल को चारधाम की यात्रा शुरू होने के बाद 4 जून तक यानी इन 47 दिनों में 152 श्रद्धालुओं की मौत हृदय गति रुकने से हो चुकी है.

मानसून सीजन से पहले चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है. वहीं, उत्तराखंड राज्य में 21 जून से मानसून के दस्तक होने की संभावना है. ऐसे में मानसून सीजन में दौरान यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित हो जाएगी. लेकिन यात्रा मार्गों पर लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है. बावजूद इसके हृदय गति रुकने से श्रद्धालुओं की मौतें हो रही हैं. उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस यात्रा से लाखों परिवारों की रोजी- रोटी जुड़ी हुई है.

यही वजह से कि इस साल चारधाम यात्रा के दौरान सरकार ने यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की बंदिशों पर कोई रोक नहीं लगाई. जिसका ही असर है कि मात्र 47 दिनों में ही करीब 30 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस साल धामों में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले साल का रिकॉड तोड़ सकती है. क्योंकि अभी भी यात्रा में चार महीने का वक्त बचा है. हालांकि, ये जरूर है कि मानूसन सीजन के दौरान यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ जाती है. लेकिन मानसून सीजन के बाद यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ती है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सबसे अधिक 74 श्रद्धालुओं की मौत हृदय गति रुकने से हो चुकी है.

इसी क्रम में बदरीनाथ यात्रा मार्ग पर 44 श्रद्धालुओं, यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर 19 श्रद्धालुओं और गंगोत्री यात्रा मार्ग पर 15 श्रद्धालुओं की मौत स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हो चुकी है. वहीं, चार जून तक केदारनाथ धाम के 10,88,041 श्रद्धालु, बदरीनाथ धाम के 8,88,379 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम के 11,227 श्रद्धालु और यमुनोत्री धाम के 9,601 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.

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