असम समझौते के तहत 40 वर्षों में 1.7 लाख से अधिक अवैध विदेशियों का पता चला: मंत्री

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (फाइल फोटो) ( ANI )

By PTI 2 Min Read

गुवाहाटी : असम समझौते के प्रावधानों के तहत अब तक राज्य में 1.7 लाख से अधिक अवैध विदेशियों का पता लगाया जा चुका है, जबकि पिछले 40 वर्षों में लगभग 31,000 लोगों को वापस भेजा जा चुका है. विधानसभा में बुधवार को यह जानकारी दी गयी. असम समझौते के कार्यान्वयन मंत्री अतुल बोरा ने यह भी कहा कि असम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, सिवाय 4.35 किलोमीटर के उस हिस्से के, जिस पर पड़ोसी देश के सीमा निगरानी बल ने आपत्ति जताई है. बोरा असम गण परिषद (एजीपी) के विधायक रामेंद्र नारायण कलिता के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जो 15 अगस्त, 1985 को अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ छह साल लंबे हिंसक आंदोलन के अंत में हस्ताक्षरित असम समझौते के बारे में था. समझौते में अन्य प्रावधानों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद असम आने वाले सभी विदेशियों के नाम मतदाता सूची से खोजकर हटा दिए जाएंगे और उन्हें निर्वासित करने की कार्रवाई की जाएगी. 1966 से 1971 के बीच राज्य में आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी.