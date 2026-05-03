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उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालु की संख्या 6.62 लाख पार, केदारनाथ में बना रहा रिकॉर्ड

उत्तरकाशी/चमोली/रुद्रप्रयाग: देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद चारों धामों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. केदारनाथ में तो एक ही दिन में 23 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं. जिससे बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख पार कर गई है. जबकि, चारों धाम की बात करें तो अभी 6 लाख 63 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं.

यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम में आज यानी 3 मई को 8,669 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर पर हाजिरी लगाई. जिसमें 4,537 पुरुष, 3,805 महिला और 327 बच्चे शामिल रहे. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री धाम में 98,234 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं.

गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: गंगोत्री धाम में आज यानी 3 मई को 8,310 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर शीष नवाया. जिसमें 4,567 पुरुष, 3,585 महिला और 158 बच्चे शामिल रहे. ऐसे में अभी तक 97,193 श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं. इस तरह से अभी तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 1,95,427 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: हिमालय की गोद में बसे ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में आज यानी 3 मई को 23,784 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. जिसमें 15,400 पुरुष, 8,255 महिला और 129 बच्चे भी शामिल रहे. इस तरह से अभी तक 3,08,085 श्रद्धालु बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं.