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विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर देवभूमि, चारधाम के साथ इन मंदिरों में भी बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद

प्रदेश के मंदिरों में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या ( Photo-ETV Bharat )