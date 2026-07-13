ETV Bharat / bharat

चढ़ावा चोरी के बीच राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, 13 दिन में 11.5 लाख से अधिक दर्शनार्थी ने किए दर्शन

राम मंदिर में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या. ( ईटीवी भारत )

अयोध्या : राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद से रामलला के दर्शनार्थियों में कोई कमीं नहीं आई है. राम जन्मभूमि परिसर के कंट्रोल में दर्ज हुई श्रद्धालुओं के संख्या की एक रिपोर्ट वायरल हो रही है. इसके अनुसार 21 जून से तीन जुलाई के बीच 11 लाख 54793 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है, जबकि इस रिपोर्ट में बीते वर्ष 2025 में 912540 ही लोगों ने दर्शन किया था. मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी पुष्टि की है. उनका कहना है कि मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है. बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश दास कहते हैं कि अयोध्या की संख्या तब नहीं घटी जब मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई थी. लाखों कारसेवक मार दिए गए तब भी श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हुई थी. यह विघटनकारी राजनीतिक लोगों ने प्रचार करके पूरे सनातन को बदनाम करने की कोशिश की है.