कुरुक्षेत्र पहुंचा एक करोड़ का घोड़ा, सेब के साथ पीता है बादाम वाला दूध, रोजाना एक घंटे होती है मालिश

कुरुक्षेत्र के पशु मेले में एक करोड़ रुपए का घोड़ा प्रताप रूप पहुंचा है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

कुरुक्षेत्र में एक करोड़ का घोड़ा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 15, 2025 at 5:59 PM IST

4 Min Read
कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के उस्मानपुर गांव में चल रहे पशु मेले में पंजाब के संगरूर जिले से एक करोड़ रुपए का घोड़ा आया है. ये ख़ास घोड़ा सिर से पैर तक पूरी तरह से सफेद है जिसके लिए ये पशु मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग घोड़े के साथ फोटो खिंचा रहे हैं.

कुरुक्षेत्र में पशु मेला : कुरुक्षेत्र के उस्मानपुर गांव में प्राइवेट डेयरी एसोसिएशन पशु मेला आयोजित करता है जिसमें हरियाणा समेत आसपास के राज्यों से सैकड़ों पशु पालक अपने पशुओं को लेकर पहुंचे हैं. वही पंजाब के संगरूर से भी एक पशुपालक एक ख़ास घोड़े को लेकर मेले में पहुंचे हैं जो हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

पंजाब से कुरुक्षेत्र पहुंचा एक करोड़ का घोड़ा (Etv Bharat)

एक करोड़ रुपए का प्रताप रूप : पंजाब के संगरूर जिले के रहने वाले सरपंच हरप्रीत सिंह ने बताया कि वे नुकरा और मारवाड़ी नस्ल के कई घोड़े पाले हुए हैं. इसमें प्रताप रूप सबसे सुंदर और ऊंचा घोड़ा है. प्रताप रूप की कीमत एक करोड़ रुपए आंकी गई है. उनके घर पर ही कुछ महीने पहले घोड़े को खरीदने के लिए खरीददार पहुंचे थे जिन्होंने उसकी कीमत एक करोड़ रुपए तक लगा दी थी लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने प्रताप रूप को बेचने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि ये घोड़ा बेशकीमती है और वे इस घोड़े को बेचना नहीं चाहते.

सेब के साथ पीता है बादाम वाला दूध (Etv Bharat)

60 लाख रुपए में खरीदा था प्रताप रूप : उन्होंने बताया कि जब उन्होंने घोड़े पालने का मन बनाया तो उन्होंने प्रताप रूप को 60 लाख रुपए देकर खरीदा था जिसकी कीमत अब एक करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है. प्रताप रूप की उम्र 28 महीने है और उसकी ऊंचाई 67 इंच है जो दूसरे घोड़े से काफी ऊंचा है. इसलिए प्रताप रूप अलग ही दिखाई देता है.

एक करोड़ रुपए का घोड़ा प्रताप रूप (Etv Bharat)

दो दांत ब्यूटी कॉम्पिटिशन भी जीता : घोड़े के मालिक ने बताया कि इस मेले में प्रताप रूप दो दांत ब्यूटी प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आया है. मेले में हुए कॉम्पिटिशन में हरियाणा-पंजाब से 20 से ज्यादा घोड़ों ने हिस्सा लिया है जिन्हें पछाड़ते हुए प्रताप रूप ने ये उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने अपने प्रताप रूप घोड़े की देखभाल के लिए तीन लोगों को लगाया हुआ है जो दिन-रात उसकी देखभाल करते हैं. उन्होंने घोड़े के लिए डेढ़ एकड़ में फॉर्म बनाया हुआ है.

कुरुक्षेत्र के गांव उस्मानपुर में पशु मेला (Etv Bharat)

प्रताप रूप की होती है मालिश : प्रताप रूप को रोज नहलाकर उसकी मालिश तेल के साथ करीब 1 घंटे तक की जाती है. साथ ही उसके बाल भी संवारे जाते हैं. प्रताप रूप के लिए विशेष तौर पर एक डाइट प्लान भी बनाया गया है और हर मौसम के हिसाब से उसको अलग-अलग डाइट दी जाती है. सुबह के वक्त प्रताप को 2 से 3 किलो काले चने खिलाए जाते हैं. प्रताप रूप दूध पीने का शौक रखता है और उसको सर्दी के मौसम में बादाम वाला दूध उबालकर पिलाया जाता है. इसके अलावा प्रताप रूप सेब खाने का भी शौकीन है उसको सप्ताह में दो बार खाने के लिए सेब दिए जाते हैं. इसके अलावा प्रताप रुप को उबला जौ भी खाने में दिया जाता है.

कुरुक्षेत्र पहुंचा एक करोड़ रुपए का नुकरा नस्ल का घोड़ा (Etv Bharat)

देखने वालों की लगती है होड़ : उन्होंने बताया कि वे प्रताप रूप के ऊपर बैठकर सवारी करते हैं और अपने घर से खेतों तक प्रताप रूप के ऊपर ही बैठकर जाते हैं. जब भी वे अपने फार्म से घोड़े को लेकर निकलते हैं तो प्रताप रूप को देखने वालों का जमघट लग जाता है.

सैकड़ों पशु पालक घोड़े लेकर पहुंचे (Etv Bharat)
मारवाड़ी नस्ल का प्रेम रतन (Etv Bharat)
पीडीएफए हरियाणा डेयरी और कृषि प्रदर्शनी 2025 (Etv Bharat)

