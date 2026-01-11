पंजाब से हरियाणा पहुंचा 5 करोड़ का चैंपियन 'काका', खूबसूरती में सबको छोड़ा पीछे, चमक देख दंग रह गए लोग
कुरुक्षेत्र पशु मेले में पंजाब के लुधियान से आए नुकरे नस्ल के घोड़े ने प्रतियोगिता में हासिल किया प्रथम स्थान.
Published : January 11, 2026 at 5:28 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती मेला ग्राउंड में डीएफए द्वारा पशु मेले का आयोजन किया गया है, जहां दूसरे राज्यों से भी पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंचे हैं. ऐसे ही पंजाब के लुधियाना से सन्नी भी नुकरे नस्ल का घोड़ा लेकर पहुंचे हैं.
चैंपियन परिवार का चैंपियन 'पुत्र': इस घोड़े का नाम काका है और इसकी कीमत 5 करोड़ रुपये है. काका सिर से पैर तक एकदम सफेद है. ये घोड़ा देखने में काफी खूबसूरत है. घोड़े की उम्र 4 साल है. आज तक काका 21 प्रतियोगिताओं में प्रथम रह चुका है. काका का पूरा परिवार चैंपियन रह चुका है. कुरुक्षेत्र में आयोजित पशु मेले में भी काका पहले स्थान पर रहा है.
काका ने जीती प्रतियोगिता: घोड़े के मालिक सन्नी ने बताया कि "काका सभी प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुका है. बहुत सारी प्रतियोगिता जीत चुका है. घोड़े की कीमत सुनकर पशु मेले में आए अन्य पशुपालक भी हैरान रह गए". सन्नी ने बताया कि "काका को कुरुक्षेत्र के पशु मेले में प्रतियोगिता के लिए लेकर पहुंचे हैं. इसमें काका ने पहला स्थान हासिल किया है".
खूबसूरती में भी है नंबर वन: सन्नी ने बताया कि "मारवाड़ी नुकरे नस्ल के घोड़े की पतली गर्दन लंबी और एकदम सीधी होती है. घोड़े की लंबाई अच्छी होनी चाहिए. सुम (पैर) और पूंछ का साइज मोटा होना चाहिए. फेस, हाईट मनिया बहुत कुछ चीजें सही होनी चाहिए, वही घोड़ा प्रतियोगिताओं में जीत जाता है".
घर की डाइट खाता है घोड़ा: सन्नी ने बताया कि "मुझे घोड़े का काफी शौक है. मैं 2007 से घोड़ों की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहा हूं. घोड़े की फीड भी खुद ही बनाते हैं. न सिर्फ अपने घोड़ों के लिए, बल्कि बेचने के लिए भी घोड़ों की फीड बनाते हैं. उनका फीड बनाने का भी व्यापार है. काका के फादर का नाम किंग है और मदर का नाम नाज है. उन्होंने भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती हैं. काका की बहन भी प्रतियोगिता में आई है. जिसकी प्रतियोगिता होनी बाकी है".
