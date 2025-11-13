ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट का नूंह कनेक्शन आया सामने, विस्फोटक वाली कार लेकर इस जगह गया था उमर नबी

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके का नूंह कनेक्शन सामने आया है. उमर नबी कार लेकर नूंह गया था.

Nuh connection to the Delhi blasts has surfaced Umar nabi passed through the Ferozepur-Jhirka toll plaza with explosives in Car
दिल्ली ब्लास्ट का नूंह कनेक्शन आया सामने (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 13, 2025 at 5:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके का नूंह कनेक्शन सामने आ रहा है. दिल्ली में ब्लास्ट करने वाला संदिग्ध आतंकी उमर नबी विस्फोटक वाली हुंडई i20 कार लेकर नूंह के फिरोजपुर झिरका के टोल प्लाजा से गुजरा था जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. हरियाणा पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर जांच शुरू कर दी है.

फिरोजपुर झिरका टोल प्लाजा से गुजरा उमर नबी : दिल्ली बम ब्लास्ट में शामिल कार और उसका संदिग्ध आतंकी उमन नबी हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा से गुजरा था. रात्रि करीब 1:36 बजे के आसपास उसकी सफेद रंग की हुंडई आई20 कार टोल प्लाजा से गुजरती है जिसे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया. बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी डॉ. उमर फिरोजपुर झिरका के एक ढाबे पर भी रुका था. जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं. नूंह पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर जांच शुरू कर दी है.

नूंह के फिरोजपुर-झिरका टोल से गुजरा था उमर (Etv Bharat)

खाद विक्रेता भी हो चुका गिरफ्तार : इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम नूंह पहुंची और फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में जांच एजेंसी ने पिनगवां शहर के एक खाद-बीज विक्रेता डब्बू सिंगला को भी हिरासत में ले लिया है. इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.

गुरुग्राम, नूंह से 20 क्विंटल से ज़्यादा NPK उर्वरक खरीदा : न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट के आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपये नकद जुटाए, जो उमर को सौंपे गए. बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से IED तैयार करने के लिए 3 लाख रुपये मूल्य का 20 क्विंटल से ज़्यादा NPK उर्वरक खरीदा. उमर और डॉ. मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था. उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार, शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड, बम निरोधक दस्ता पहुंचा

ये भी पढ़ें - फरीदाबाद पुलिस ने ढूंढ निकाली लाल रंग की कार, ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस को थी तलाश

ये भी पढ़ें - दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

TAGGED:

DELHI BLAST NUH CONNECTION
UMAR NABI
FEROZEPUR JHIRKA TOLL PLAZA
DELHI BLAST HYUNDAI I20 CAR CCTV
DELHI BLAST NUH CONNECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.