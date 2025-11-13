दिल्ली ब्लास्ट का नूंह कनेक्शन आया सामने, विस्फोटक वाली कार लेकर इस जगह गया था उमर नबी
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके का नूंह कनेक्शन सामने आया है. उमर नबी कार लेकर नूंह गया था.
Published : November 13, 2025 at 5:51 PM IST
नूंह : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके का नूंह कनेक्शन सामने आ रहा है. दिल्ली में ब्लास्ट करने वाला संदिग्ध आतंकी उमर नबी विस्फोटक वाली हुंडई i20 कार लेकर नूंह के फिरोजपुर झिरका के टोल प्लाजा से गुजरा था जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. हरियाणा पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर जांच शुरू कर दी है.
फिरोजपुर झिरका टोल प्लाजा से गुजरा उमर नबी : दिल्ली बम ब्लास्ट में शामिल कार और उसका संदिग्ध आतंकी उमन नबी हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा से गुजरा था. रात्रि करीब 1:36 बजे के आसपास उसकी सफेद रंग की हुंडई आई20 कार टोल प्लाजा से गुजरती है जिसे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया. बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी डॉ. उमर फिरोजपुर झिरका के एक ढाबे पर भी रुका था. जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं. नूंह पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर जांच शुरू कर दी है.
खाद विक्रेता भी हो चुका गिरफ्तार : इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम नूंह पहुंची और फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में जांच एजेंसी ने पिनगवां शहर के एक खाद-बीज विक्रेता डब्बू सिंगला को भी हिरासत में ले लिया है. इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.
गुरुग्राम, नूंह से 20 क्विंटल से ज़्यादा NPK उर्वरक खरीदा : न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट के आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपये नकद जुटाए, जो उमर को सौंपे गए. बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से IED तैयार करने के लिए 3 लाख रुपये मूल्य का 20 क्विंटल से ज़्यादा NPK उर्वरक खरीदा. उमर और डॉ. मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था. उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था.
Delhi terror blast case | The Red Fort blast accused Dr Muzammil, Dr Adeel, Umar, and Shaheen jointly raised around Rs 20 lakhs in cash, which was handed over to Umar. They later procured more than 20 quintals of NPK Fertiliser worth Rs 3 lakhs from Gurugram, Nuh and nearby areas…— ANI (@ANI) November 13, 2025
