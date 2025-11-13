ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट का नूंह कनेक्शन आया सामने, विस्फोटक वाली कार लेकर इस जगह गया था उमर नबी

नूंह : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके का नूंह कनेक्शन सामने आ रहा है. दिल्ली में ब्लास्ट करने वाला संदिग्ध आतंकी उमर नबी विस्फोटक वाली हुंडई i20 कार लेकर नूंह के फिरोजपुर झिरका के टोल प्लाजा से गुजरा था जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. हरियाणा पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर जांच शुरू कर दी है.

फिरोजपुर झिरका टोल प्लाजा से गुजरा उमर नबी : दिल्ली बम ब्लास्ट में शामिल कार और उसका संदिग्ध आतंकी उमन नबी हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा से गुजरा था. रात्रि करीब 1:36 बजे के आसपास उसकी सफेद रंग की हुंडई आई20 कार टोल प्लाजा से गुजरती है जिसे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया. बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी डॉ. उमर फिरोजपुर झिरका के एक ढाबे पर भी रुका था. जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं. नूंह पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर जांच शुरू कर दी है.

नूंह के फिरोजपुर-झिरका टोल से गुजरा था उमर (Etv Bharat)

खाद विक्रेता भी हो चुका गिरफ्तार : इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम नूंह पहुंची और फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में जांच एजेंसी ने पिनगवां शहर के एक खाद-बीज विक्रेता डब्बू सिंगला को भी हिरासत में ले लिया है. इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.