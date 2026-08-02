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नूंह में कल होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस-प्रशासन, विवादित चेहरों को यात्रा में नहीं मिलेगी एंट्री

ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर नूंह प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है.

BRAJ MANDAL JALABHISHEK YATRA
ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 2, 2026 at 5:22 PM IST

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नूंहः जिले में सोमवार को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए रविवार को जिले में व्यापक रिहर्सल और फ्लैग मार्च आयोजित किया गया. रेवाड़ी रेंज के आईजी ओपी नरवाल ने बताया कि "ब्रजमंडल शोभायात्रा के दौरान नूंह जिले में इंटरनेट बंद नहीं होगा. यात्रा के दौरान मीट, मछली, चिकन की दुकानें बंद रहेंगी." वहीं नूंह के पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने स्पष्ट किया कि "यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियम उल्लंघन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी."

यात्रा में हथियार की अनुमति नहींः मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी डॉ. अर्पित जैन ने बताया कि "यात्रा में शामिल होने वाली सभी गाड़ियों की बारीकी से जांच और तलाशी ली जाएगी. किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, तलवार या अन्य तेजधार हथियार लेकर यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि "किसी भी विवादित व्यक्ति को भी यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस संबंध में संबंधित जिलों की पुलिस को भी लिखित रूप से सूचित किया जा चुका है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

BRAJ MANDAL JALABHISHEK YATRA
ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के लिए पुलिस की तैयारी (ETV Bharat)

1900 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा की कमानः डॉ. अर्पित जैन एसपी नूंह ने बताया कि "यात्रा के दौरान करीब 1900 पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. प्रमुख चौराहों, मंदिर परिसर, पार्किंग स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. इसके लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं. पुलिस का प्रयास है कि यात्रा पूरी तरह अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ड्रोन निगरानी की भी विशेष व्यवस्था की गई है. पांच विशेष ड्रोन यात्रा मार्ग, मंदिर परिसर, आसपास के क्षेत्रों तथा पहाड़ी इलाकों पर लगातार नजर रखेंगे."

ब्रज मंडल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर है पुलिस की नजरः अरावली क्षेत्र में घुड़सवार पुलिस की तैनाती भी की जाएगी, जो निगरानी और तलाशी अभियान में सहयोग करेगी. इसके अलावा पुलिस की विशेष टीमें लगातार वीडियोग्राफी कर रही हैं और विभिन्न स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर भी नजर रखी जा रही है. सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की विशेष निगरानी बनी हुई है.

BRAJ MANDAL JALABHISHEK YATRA
ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के लिए पुलिस की तैयारी (ETV Bharat)

इंटरनेट बंद नहीं होगाः एसपी ने कहा कि "भ्रामक, आपत्तिजनक या माहौल खराब करने वाली पोस्ट और वीडियो साझा करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी. संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके आईपी एड्रेस की भी जांच की जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बाधित किए जाने की संभावना को प्रशासन ने इनकार किया है.

BRAJ MANDAL JALABHISHEK YATRA
नूंह एसपी डॉ. अर्पित जैन (ETV Bharat)

आईजी नूंह का दौरा कर तैयारियों का लेंगे जायजाः उन्होंने बताया कि "वह लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं और स्थिति की जानकारी आईजी और डीजीपी स्तर तक साझा की जा रही है. जल्द ही आईजी नूंह का दौरा कर तैयारियों का जायजा लेंगे और मंदिर परिसर का निरीक्षण भी करेंगे. इस बीच जिले के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का भरोसा दिया है. स्थानीय जिम्मेदार लोगों ने वीडियो संदेशों के माध्यम से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है."

ड्यूटी पर मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे पुलिस जवानः प्रशासन का कहना है कि "सभी वर्गों के लोगों के सहयोग और व्यापक सुरक्षा इंतजामों के साथ ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. आसमान से जमीन तक सुरक्षा कड़ी रहेगी. घोड़ा पुलिस अरावली पर्वतमाला में कॉम्बिग अभियान चलाएगी और 90 किलोमीटर लंबी इस यात्रा की 5 ड्रोन से हर हरकत पर नजर रखी जाएगी. पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और कोई चूक करने के मूड में नहीं है. चेकिंग या जाम की स्थिति के दौरान पुलिस के जवान श्रद्धालुओं से उचित व्यवहार करें, पुलिस जवान ड्यूटी के दौरान मोबाइल का उपयोग ना करें."

ये भी पढ़ें-ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्राः 90 किलोमीटर रूट पर 1925 पुलिसकर्मी और 13 डीएसपी संभालेंगे सुरक्षा की कमान

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