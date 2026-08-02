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नूंह में कल होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस-प्रशासन, विवादित चेहरों को यात्रा में नहीं मिलेगी एंट्री

ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारी ( ETV Bharat )

नूंहः जिले में सोमवार को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए रविवार को जिले में व्यापक रिहर्सल और फ्लैग मार्च आयोजित किया गया. रेवाड़ी रेंज के आईजी ओपी नरवाल ने बताया कि "ब्रजमंडल शोभायात्रा के दौरान नूंह जिले में इंटरनेट बंद नहीं होगा. यात्रा के दौरान मीट, मछली, चिकन की दुकानें बंद रहेंगी." वहीं नूंह के पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने स्पष्ट किया कि "यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियम उल्लंघन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी." यात्रा में हथियार की अनुमति नहींः मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी डॉ. अर्पित जैन ने बताया कि "यात्रा में शामिल होने वाली सभी गाड़ियों की बारीकी से जांच और तलाशी ली जाएगी. किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, तलवार या अन्य तेजधार हथियार लेकर यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि "किसी भी विवादित व्यक्ति को भी यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस संबंध में संबंधित जिलों की पुलिस को भी लिखित रूप से सूचित किया जा चुका है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी." ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के लिए पुलिस की तैयारी (ETV Bharat) 1900 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा की कमानः डॉ. अर्पित जैन एसपी नूंह ने बताया कि "यात्रा के दौरान करीब 1900 पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. प्रमुख चौराहों, मंदिर परिसर, पार्किंग स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. इसके लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं. पुलिस का प्रयास है कि यात्रा पूरी तरह अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ड्रोन निगरानी की भी विशेष व्यवस्था की गई है. पांच विशेष ड्रोन यात्रा मार्ग, मंदिर परिसर, आसपास के क्षेत्रों तथा पहाड़ी इलाकों पर लगातार नजर रखेंगे."