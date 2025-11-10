ETV Bharat / bharat

नुआपाड़ा विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान, उससे पहले  BJD ने लगाए ये गंभीर आरोप

बीजेडी की शिकायत है कि नुआपाड़ा के जिलाधिकारी ने गंजम जिले से ईवीएम से भरा एक ट्रक लाकर छिपा दिया है.

Nuapada By Election
सीईओ, ओडिशा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 5:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर (ओडिशा): ओडिशा के नुआपाड़ा उपचुनाव से पहले बीजेडी ने ईवीएम शिफ्टिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन ने इस आरोप को पूरी तरह निराधार बताया.

बीजेडी ने आरोप लगाया था कि गंजाम जिले से ट्रकभर ईवीएम मशीनें नुआपाड़ा भेजी गईं. सीईओ ने नुआपाड़ा के जिलाधिकारी या जिला चुनाव अधिकारी पर लगाए गए गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आरएस गोपालन ने कहा कि, नुआपाड़ा उपचुनाव कल होने वाला है. इससे पहले, राज्य के एक राजनीतिक दल बीजद की ओर से एक बड़ी शिकायत मिली थी. इस शिकायत से संबंधित खबर कल शाम एक मीडिया में प्रसारित हुई थी.

क्या है आरोप?
उन्होंने कहा कि, यह गंभीर शिकायत है. इसलिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जवाब देना होगा. बीजेडी की शिकायत है कि नुआपाड़ा के जिलाधिकारी ने गंजाम जिले से ईवीएम से भरा एक ट्रक लाकर छिपा दिया है. पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद इस ईवीएम को वोटों से भरी ईवीएम से बदल दिया जाएगा.

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आरएस गोपालन ने कहा कि, शिकायत मिलने के बाद उन्होंने तुरंत जांच शुरू की. उन्होंने स्पष्ट किया कि, मंगलवार को होने वाले नुआपाड़ा उपचुनाव में किसी अन्य जिले की ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, नुआपाड़ा उपचुनाव के लिए किसी भी जिले से कोई ईवीएम नहीं आई है और न ही नुआपाड़ा जिले से किसी अन्य जिले में ईवीएम भेजी गई है.

उन्होंने कहा कि, यहां 30 जिलों में ईवीएम के लिए वॉर रूम हैं. यह 24 घंटे और सात दिन पुलिस सुरक्षा में है और सीसीटीवी की निगरानी में है. उन्होंने कहा कि, गंजाम जिले में दो गोदाम हैं. उन्होंने आरोपों की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज मंगवाकर देखा है. उन्होंने कहा कि, ईवीएम लाने के लिए ऐसा कोई ट्रक नहीं लाया गया है.

उन्होंने कहा कि, हर गोदाम का हर तीन महीने में एक बार निरीक्षण किया जाता है. निरीक्षण के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं. लेकिन मौजूदा आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. ईवीएम के खिलाफ सभी शिकायतें कभी साबित नहीं हुई हैं. उन्होंने कहा कि, नुआपाड़ा के जिला कलेक्टर पर लगे आरोप निराधार हैं.

उन्होंने नुआपाड़ा और ओडिशा के लोगों से अनुरोध किया कि, वे ऐसे झूठ पर विश्वास न करें. उन्होंने यह भी कहा कि, अभी तक 150 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां अपने-अपने बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं. वे शाम 6 बजे तक अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी. उन्होंने कहा कि, कल के मतदान में कोई परेशानी नहीं होगी. सुनाबेड़ा के 8 संवेदनशील बूथों के लिए हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई है.

मतदान अधिकारी और कर्मचारी वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टरों से जा रहे हैं. वे आज जाएंगे और मतदान के बाद कल लौटेंगे. चुनाव अधिकारियों को मतदान के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है. नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 358 बूथों को कवर करने के लिए 37 काउंटर बनाए गए हैं. इस बात पर नज़र रखी जा रही है कि चुनाव अधिकारी गए या नहीं, वे अपने ज़िले के बूथों पर पहुंचे या नहीं.

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आरएस गोपालन ने कहा कि, उन्हें व्यक्तिगत रूप से पैसे बांटने की 3 शिकायतें मिली हैं. इस पर उन्होंने संबंधित टीम को जानकारी देने को कहा है. हालांकि, उन्होंने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है. उन्होंने खुद खुद पैसे बांटने के वीडियो की जांच की है. यह जिले के बाहर से आ रहा है और कुछ वीडियो 9 तारीख से पहले के लग रहे हैं. लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। किसी भी तरह के धन वितरण की खबर कोई खबर नहीं है.

बता दें कि, नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. वहीं उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से अंतिम तैयारी पूरी हो चुकी हैं. चुनाव अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं. नुआपाड़ा के आठ संवेदनशील मतदान केंद्रों तक चुनाव अधिकारियों को लाने-ले जाने के लिए वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: नुआपाड़ा उपचुनाव 2025: नवीन पटनायक ने BJD उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, BJP पर प्रगति रोकने का लगाया आरोप

TAGGED:

ODISHA
NUAPADA ASSEMBLY BY ELECTION
CHIEF ELECTION OFFICER
BIJU JANTA DAL
NUAPADA ASSEMBLY BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

गाजियाबाद जेल में बंदियों के लिए शिक्षा की अनूठी पहल, कर रहे हाईस्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई

जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025: 50 साल बाद वाराणसी के किसी स्टूडेंट ने फिर जीता अध्यक्ष पद का चुनाव, जानिए पूरी कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.