नुआपाड़ा उपचुनाव 2025: नवीन पटनायक ने BJD उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, BJP पर प्रगति रोकने का लगाया आरोप
ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आयोजित एक विशाल चुनावी सभा में शामिल हुए. बीजेडी अध्यक्ष ने हजारों लोगों को संबोधित किया.
Published : November 3, 2025 at 3:53 PM IST
भुवनेश्वर: बीजू जनता दल (BJD) अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सोमवार को बीजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए बीजेपी सरकार पर नुआपाड़ा और राज्य के लोगों को निराश करने का आरोप लगाया.बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक आज चुनाव प्रचार के लिए नुआपाड़ा पहुंचे थे.
नवीन कोमना प्रखंड के ताराबोड़, धानमंडी मैदान में आयोजित एक विशाल चुनावी सभा में शामिल हुए. बीजेडी अध्यक्ष ने हजारों लोगों को संबोधित किया. नवीन ने शंख चिन्ह के साथ नुआपाड़ा उपचुनाव में बीजेडी उम्मीदवार स्नेहांगिनी छुरिया को वोट देने का अनुरोध किया.
पूर्व विधायक राजेंद्र ढोलकिया को श्रद्धांजलि
अपने भाषण में नवीन पटनायक ने सबसे पहले पूर्व विधायक राजेंद्र ढोलकिया को श्रद्धांजलि दी और नुआपाड़ा जिले के निर्माण में बीजू बाबू के योगदान को याद किया. नवीन ने कहा, "बीजू जनता दल की सरकार के दौरान नुआपाड़ा जिले में जबरदस्त विकास हुआ था."
बीजू जनता दल सरकार ने बीजू एक्सप्रेसवे से लेकर पीने का अच्छा पानी उपलब्ध कराया गया. इतना ही नहीं 10,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को भी पानी उपलब्ध कराया गया. सुनाबेड़ा सैंक्चुरी के लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से स्थिति पूरी तरह बदल गई है.
कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई
पूर्व सीएम ने आगे कहा, "पूरे राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं. राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. महिला उत्पीड़न की सारी हदें पार हो गई हैं. भाईचारे के राज्य ओडिशा की प्रतिष्ठा आज धूमिल हो गई है. मिशन शक्ति मां के नाम पर राज्य में मौन विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन इस सरकार को आज मिशन शक्ति मां का कर्ज नहीं मिल रहा है. यह सरकार सिर्फ झूठे प्रचार में लगी है. झूठे प्रचार में हीरो, लेकिन काम में जीरो.
'बीजेपी ने वोट चुराकर सरकार बनाई'
नवीन ने बीजेपी सरकार के 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सभी बुजुर्गों और युवाओं को 3500 रुपये भत्ता, सभी पंचायतों में 100 नौकरियां और किसानों के लिए यूरिया खाद को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वोट चुराकर सरकार बनाई. अब उसने उम्मीदवार चुरा लिए हैं.
नुआपाड़ा की जनता, बीजेडी और उनके साथ विश्वासघात किया गया है. इसके लिए लोगों के दिलों में गुस्सा है. नुआपाड़ा की जनता इस विश्वासघात का जवाब वोट के जरिए देगी. इस बैठक में वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रसन्न आचार्य, मनोज मिश्रा, सांसद निरंजन त्रिकया, टुकुनी साहू, अवनी जोशी, विधायक अधिराज पाणिग्रही, उम्मीदवार स्नेहांगिनी छुरिया ने मुख्य भाषण दिए और शंख चिन्ह के साथ वोट देने की अपील की.
