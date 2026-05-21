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दो बाघों के शिकार का मामला: केस सुलझाने उत्तराखंड आएगी NTCA की टीम, 'जांच' की होगी जांच, मांगे जाएंगे जवाब

देहरादून: हरिद्वार में दो बाघों की मौत का मामला सुलझाने खुद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) की टीम उत्तराखंड पहुंचेगी. खबर है कि यह टीम मौका मुआयना करेगी और अबतक वन विभाग द्वारा की गई जांच को भी देखेगी. उधर, इस सबके बीच उत्तराखंड वन विभाग संबंधित रेंज के रेंजर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है. फिलहाल बाघों के शिकार को लेकर रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

हरिद्वार वन प्रभाग में दो बाघों की मौत का मामला अब बेहद गंभीर रूप लेता जा रहा है. श्यामपुर रेंज के अंतर्गत सजनपुर बीट में दो टाइगरों के शिकार के बाद उत्तराखंड वन विभाग से लेकर राजधानी देहरादून तक हड़कंप मचा हुआ है. इस पूरे मामले की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है और जानकारी के मुताबिक जल्द ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की टीम उत्तराखंड पहुंच सकती है. माना जा रहा है कि यह टीम घटनास्थल का मौका मुआयना करेगी और अब तक वन विभाग द्वारा की गई जांच की समीक्षा भी करेगी.

विभाग की निगरानी पर सवाल: दरअसल, हरिद्वार की श्यामपुर रेंज में दो बाघों के शिकार की घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जंगल के भीतर इतनी बड़ी वारदात होना और लंबे समय तक इसकी भनक तक न लगना, विभागीय निगरानी और गश्त व्यवस्था पर सवाल पैदा कर रहा है. यही कारण है कि इस बार विभाग केवल निचले कर्मचारियों तक कार्रवाई सीमित रखने के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने की तैयारी में है.

कारण बताओ नोटिस जारी: मामले में संबंधित रेंज के रेंजर को विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है. यह अपने आप में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में कार्रवाई वन दारोगा, फॉरेस्ट गार्ड या बीट कर्मचारियों तक सीमित रह जाती थी. लेकिन इस बार सरकार और विभाग दोनों का रुख सख्त दिखाई दे रहा है.

अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय: वन मंत्री सुबोध उनियाल भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद नाराज बताए जा रहे हैं. उन्होंने स्वयं हरिद्वार पहुंचकर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. वन मंत्री का साफ कहना है कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि अब केवल छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराने की परंपरा खत्म होनी चाहिए और सक्षम अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.

यह घटना बेहद गंभीर है और सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही. संबंधित रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड -

मंत्री के इस बयान के बाद विभागीय हलकों में भी हलचल तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि जिस रेंजर पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, वह लंबे समय से हरिद्वार जिले की विभिन्न रेंजों में तैनात रहा है. कभी श्यामपुर रेंज तो कभी रुड़की और खानपुर रेंज में उसकी पोस्टिंग रही है. ऐसे में अब इस बात को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने लंबे समय तक एक ही जिले में तैनाती क्यों बनी रही? और पर्वतीय जनपदों में ऐसे अधिकारियों को क्यों नहीं भेजा जाता.