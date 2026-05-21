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दो बाघों के शिकार का मामला: केस सुलझाने उत्तराखंड आएगी NTCA की टीम, 'जांच' की होगी जांच, मांगे जाएंगे जवाब

हरिद्वार में बाघों के शिकार के मुद्दे को सुलझाने के लिए NTCA की टीम उत्तराखंड आएगी. अभी तक तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

HARIDWAR
बाघों के शिकार केस को सुलझाने उत्तराखंड आएगी NTCA की टीम (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 21, 2026 at 1:41 PM IST

6 Min Read
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देहरादून: हरिद्वार में दो बाघों की मौत का मामला सुलझाने खुद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) की टीम उत्तराखंड पहुंचेगी. खबर है कि यह टीम मौका मुआयना करेगी और अबतक वन विभाग द्वारा की गई जांच को भी देखेगी. उधर, इस सबके बीच उत्तराखंड वन विभाग संबंधित रेंज के रेंजर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है. फिलहाल बाघों के शिकार को लेकर रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

हरिद्वार वन प्रभाग में दो बाघों की मौत का मामला अब बेहद गंभीर रूप लेता जा रहा है. श्यामपुर रेंज के अंतर्गत सजनपुर बीट में दो टाइगरों के शिकार के बाद उत्तराखंड वन विभाग से लेकर राजधानी देहरादून तक हड़कंप मचा हुआ है. इस पूरे मामले की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है और जानकारी के मुताबिक जल्द ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की टीम उत्तराखंड पहुंच सकती है. माना जा रहा है कि यह टीम घटनास्थल का मौका मुआयना करेगी और अब तक वन विभाग द्वारा की गई जांच की समीक्षा भी करेगी.

विभाग की निगरानी पर सवाल: दरअसल, हरिद्वार की श्यामपुर रेंज में दो बाघों के शिकार की घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जंगल के भीतर इतनी बड़ी वारदात होना और लंबे समय तक इसकी भनक तक न लगना, विभागीय निगरानी और गश्त व्यवस्था पर सवाल पैदा कर रहा है. यही कारण है कि इस बार विभाग केवल निचले कर्मचारियों तक कार्रवाई सीमित रखने के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने की तैयारी में है.

कारण बताओ नोटिस जारी: मामले में संबंधित रेंज के रेंजर को विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है. यह अपने आप में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में कार्रवाई वन दारोगा, फॉरेस्ट गार्ड या बीट कर्मचारियों तक सीमित रह जाती थी. लेकिन इस बार सरकार और विभाग दोनों का रुख सख्त दिखाई दे रहा है.

अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय: वन मंत्री सुबोध उनियाल भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद नाराज बताए जा रहे हैं. उन्होंने स्वयं हरिद्वार पहुंचकर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. वन मंत्री का साफ कहना है कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि अब केवल छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराने की परंपरा खत्म होनी चाहिए और सक्षम अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.

यह घटना बेहद गंभीर है और सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही. संबंधित रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड -

मंत्री के इस बयान के बाद विभागीय हलकों में भी हलचल तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि जिस रेंजर पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, वह लंबे समय से हरिद्वार जिले की विभिन्न रेंजों में तैनात रहा है. कभी श्यामपुर रेंज तो कभी रुड़की और खानपुर रेंज में उसकी पोस्टिंग रही है. ऐसे में अब इस बात को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने लंबे समय तक एक ही जिले में तैनाती क्यों बनी रही? और पर्वतीय जनपदों में ऐसे अधिकारियों को क्यों नहीं भेजा जाता.

उधर, इस पूरे मामले की जांच फिलहाल एसडीओ स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है. हालांकि, इतने संवेदनशील मामले की जांच प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (PCCF) स्तर के अनुभवी अधिकारी की निगरानी में होनी चाहिए थी. एसडीओ स्तर का अधिकारी मुख्य रूप से अधीनस्थ कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर सकता है, लेकिन यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी की जवाबदेही तय करनी हो तो उच्च स्तर की स्वतंत्र जांच जरूरी है.

वन विभाग के भीतर भी अब यह चर्चा तेज है कि आखिर जंगल में दो-दो टाइगर का शिकार कैसे हो गया? शुरुआती जांच में शिकारियों के संगठित नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है. 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है. विभागीय टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और आरोपियों की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है. इस घटना ने उत्तराखंड में वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

NTCA की टीम अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड पहुंच सकती है. यह टीम घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ कई पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से जांच करेगी. माना जा रहा है कि टीम वन विभाग द्वारा अब तक जुटाए गए साक्ष्यों, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की सुरक्षा व्यवस्था और गश्त रिकॉर्ड का भी परीक्षण करेगी.

एनटीसीए की जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देशभर में बाघ संरक्षण की निगरानी करने वाली यह सर्वोच्च संस्था है. यदि जांच में गंभीर लापरवाही सामने आती है तो विभागीय अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है. साथ ही भविष्य में उत्तराखंड की टाइगर सुरक्षा रणनीति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से वन्यजीव अपराधों की घटनाएं बढ़ी हैं. हाथियों की संदिग्ध मौत, सांपों के जहर की तस्करी और अब बाघों के शिकार जैसी घटनाओं ने राज्य की वन सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है. केवल गश्त बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि खुफिया नेटवर्क मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र विकसित करने की भी जरूरत है.

फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. वन विभाग की जांच, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और लापता बाघिन के सुराग आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे कर सकते हैं. सबसे अहम बात यह होगी कि क्या इस बार वास्तव में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी या फिर मामला केवल निचले कर्मचारियों तक सीमित रह जाएगा.

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