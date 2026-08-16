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UGC NET 2026: दोबारा होगी यूजीसी नेट अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा, NTA ने जारी किया शेड्यूल

नई दिल्ली : यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने इन तीनों विषयों के प्रश्नपत्रों में गंभीर त्रुटियां पाए जाने के बाद यह फैसला लिया है. इन विषयों के अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा के लिए किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.

बता दें कि एनटीए नेयूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 से 30 जून 2026 के बीच 87 विषयों में किया गया था. यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी.

एनटीए के मुताबिक, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र विषयों के पेपर में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण संबंधी गलतियां पाई गई थी. इसके अलावा कुछ सवालों की भाषा में गड़बड़ी, विद्वानों के नाम और किताबों के शीर्षक गलत लिखे जाने, दोहराए गए प्रश्न और स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर-मानक शब्दों के इस्तेमाल जैसी खामियां भी सामने आई थी. यही वजह है कि एनटीए ने यूजीसी नेट के इन तीन विषयों की परीक्षा दोबारा करवाने का निर्णय लिया है. यहां आप परीक्षा का पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं.