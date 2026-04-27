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NEET UG 2026: NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड, ज्यादातर सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र, जानें ड्रेस कोड और जरूरी नियम

परीक्षा में धर्म या रिवाज के अनुसार आपको विशेष वस्त्र पहनने की जरूरत है तो केंद्र पर परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें.

NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड जारी
NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड जारी (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 9:49 AM IST

5 Min Read
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कोटा : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) के लिए एडमिट कार्ड रविवार रात को जारी हो गए हैं. 3 मई को परीक्षा आयोजित होगी. विद्यार्थी नीट यूजी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए या इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं.

निजी कोचिंग संस्थान करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एग्जाम सेंटर में सुबह 11 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और विद्यार्थियों को एंट्री करने के लिए ढाई घंटे का समय दिया गया है. एंट्री के लिए गेट दोपहर 1:30 बजे बंद होगी. इसके बाद विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे. यदि धर्म या रिवाज के अनुसार आपको विशेष वस्त्र पहनने की जरूरत है तो केंद्र पर परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचकर अपनी अच्छे से जांच करवा लें. एडमिट कार्ड भी तीन पेज का है, जिसमें पहले पेज पर विद्यार्थी का नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस और परीक्षा केंद्र व शहर का नाम है.

इसके साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है. दूसरे पेज पर पोस्टकार्ड साइज फोटो चिपकाना है. तीसरी पेज पर विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं. इस बार भी परीक्षा के आयोजन में प्रशासन और पुलिस की मदद ली जा रही है. ज्यादातर परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में बनाए गए हैं, जहां पर सरकारी स्कूलों में ड्यूटी करने वाले शिक्षक या स्टाफ को ही इनविजिलेटर की ड्यूटी दी जा रही है.

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यह करना होगा एडमिट कार्ड पर : कैंडिडेट को पेज नंबर एक पर नीचे तीन बॉक्स बने हुए हैं. इनमें पहले बॉक्स के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना है. इनविजिलेटर के सामने यह फोटो चस्पा होगा. दूसरे बॉक्स में अंगूठे का निशान घर से ही लगा कर जाना है, जबकि तीसरे बॉक्स में साइन होंगे, यह भी परीक्षा केंद्र पर इनविजिलेटर के सामने होंगे.

एडमिट कार्ड के पेज नंबर दो पर कैंडिडेट को पोस्टकार्ड साइज का फोटो चस्पा करने के लिए लेकर जाना है. इस फोटो के बाई तरफ अपने साइन भी करने हैं. परीक्षा केंद्र पर इनविजिलेटर यह सुनिश्चित भी करेंगे कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर दोनों मिल रहे हैं या नहीं. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोडेड किए गए फोटोग्राफ से भी इसका मिलान किया जाएगा. इस दो नंबर के पेज को नहीं लाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.

इन नियमों की पालना के साथ ही मिलेगा परीक्षा केंद्र पर प्रवेश

  1. एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार ही एंट्री.
  2. गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी प्रवेश नहीं.
  3. परीक्षा पूरी होने के बाद ही एग्जिट होगा, पहले किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा.
  4. परीक्षा समय पूरा होने पर इनविजिलेटर के निर्देश की पालना करें और उनके कहने के बाद ही सीट छोड़ें.
  5. परीक्षा केंद्र से एक-एक विद्यार्थी को ही बाहर भेजा जाएगा.
  6. एडमिट कार्ड पर दिए निर्देशों ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इनकी पालना करनी होगी.
  7. एग्जाम सेंटर को एक दिन पहले देख ले, ताकि परीक्षा के दिन कोई समस्या नहीं हो.
  8. यदि धर्म या रिवाज के अनुसार आपको विशेष वस्त्र पहनने की जरूरत है तो केंद्र पर परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचकर अपनी अच्छे से जांच करवा लें.
  9. बिना एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड व तलाशी होने पर ही एग्जाम सेंटर पर एंट्री मिलेगी.
  10. परीक्षा केंद्र पर तलाशी के साथ-साथ मेटल डिटेक्टर से भी जांच होगी।

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परीक्षा केंद्र में यह लेकर जाएं, इनसे बनाएं दूरी

  1. स्टूडेंट अपने साथ एक पारदर्शी पानी की बोतल, एडमिट कार्ड, आवेदन फार्म में अपलोड किए गए पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म व आईडी कार्ड ले जा सकेंगे. कैंडिडेट अपने साथ आधार कार्ड भी लेकर जाएं.
  2. विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, घड़ी (एनालॉग या स्मार्ट), एयर फोन, इयरबड्स, कैमरा, कैलकुलेटर, बुक्स, पेपर नोट, पेन ड्राइव, बैग, कैप, बेल्ट, आर्नामेंट्स (ज्वेलरी) व ईटेबल्स ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
  3. परीक्षा की शुरुआती 1 घंटे और अंत के 1 घंटे में बायो ब्रेक में विद्यार्थी नहीं जा सकेंगे. कैंडिडेट के बायो ब्रेक के बाद वापस बायोमेट्रिक, फ्रिस्किंग होगी.
  4. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर मॉनिटरिंग परीक्षा की करेगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की भी जांच होगी. विद्यार्थी अनफेयर मिंस के मामले में ज्यादा पकड़ में आ सकते हैं इसलिए ध्यान रखें.

परीक्षा केंद्र में इन बातों का रखें ध्यान

  1. स्टूडेंट्स को रफ वर्क के लिए खाली सीट नहीं दी जाएगी, एग्जाम पेपर की बुकलेट में दिए गए जगह पर ही उन्हें रफ वर्क करना होगा.
  2. कैंडिडेट ओएमआर शीट को भरते समय सावधानी बरते. ऐसा नहीं हो कि ओएमआर शीट फट जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिसका मूल्यांकन नहीं हो.
  3. परीक्षा केंद्र पर कोई भी विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाए जाने पर अनफेयर मिंस के मामले पर डिबार कर दिया जाएगा.
  4. परीक्षा केंद्र पर जैमर और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी, इसीलिए ध्यान रखें.
  5. परीक्षा पूरी होने पर कैंडिडेट को मार्कशीट की मूल और ऑफिस कॉपी इनविजिलेटर को देनी है, केवल एग्जाम पेपर को वह लेकर जा सकते हैं.

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