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NEET UG 2026: NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड, ज्यादातर सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र, जानें ड्रेस कोड और जरूरी नियम

NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड जारी ( ETV Bharat (File) )