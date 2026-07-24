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NTA के 47 अधिकारी बर्खास्त, NEET पेपर लीक विवाद के बीच सरकार का बड़ा एक्शन

देशव्यापी पेपर लीक विवाद और हंगामे के बीच सरकार ने NTA के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

NTA
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी. (NTA)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 8:19 PM IST

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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसियों में से एक, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को लेकर चल रहे विवादों के बीच केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. सूत्रों के मुताबिक, पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के गंभीर आरोपों से घिरी NTA ने अपने 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है.

हटाए गए इन अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ कानूनी और आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे. बता दें कि पिछले काफी समय से देश में नीट (NEET) और अन्य प्रमुख परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेकर देशव्यापी हंगामा खड़ा है. देश भर में लाखों छात्र और विभिन्न संगठन सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

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NTA SACKS 47 OFFICIALS
NEET PAPER LEAK ACTION
एनटीए अधिकारी बर्खास्त
नीट पेपर लीक बड़ी कार्रवाई
NTA OFFICIALS TERMINATED

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