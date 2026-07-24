NTA के 47 अधिकारी बर्खास्त, NEET पेपर लीक विवाद के बीच सरकार का बड़ा एक्शन
देशव्यापी पेपर लीक विवाद और हंगामे के बीच सरकार ने NTA के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
Published : July 24, 2026 at 8:19 PM IST
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसियों में से एक, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को लेकर चल रहे विवादों के बीच केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. सूत्रों के मुताबिक, पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के गंभीर आरोपों से घिरी NTA ने अपने 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है.
Sources- "National Testing Agency has terminated 47 officials from their service. Legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks." pic.twitter.com/zz2mcGIqQp— ANI (@ANI) July 24, 2026
हटाए गए इन अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ कानूनी और आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे. बता दें कि पिछले काफी समय से देश में नीट (NEET) और अन्य प्रमुख परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेकर देशव्यापी हंगामा खड़ा है. देश भर में लाखों छात्र और विभिन्न संगठन सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.