ETV Bharat / bharat

NTA के 47 अधिकारी बर्खास्त, NEET पेपर लीक विवाद के बीच सरकार का बड़ा एक्शन

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी. ( NTA )

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसियों में से एक, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को लेकर चल रहे विवादों के बीच केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. सूत्रों के मुताबिक, पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के गंभीर आरोपों से घिरी NTA ने अपने 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है.