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NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए ‘परीक्षा कर्मयोगी’ कार्यक्रम शुरू किया, परीक्षा संचालन को पारदर्शी व मजबूत बनाने पर जोर

परीक्षा कर्मयोगी’ कार्यक्रम शुरू ( File Photo )