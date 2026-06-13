NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए ‘परीक्षा कर्मयोगी’ कार्यक्रम शुरू किया, परीक्षा संचालन को पारदर्शी व मजबूत बनाने पर जोर
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन परीक्षा अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है जो NTA की विभिन्न परीक्षाओं के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं.
Published : June 13, 2026 at 4:30 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और मानकीकृत बनाने की दिशा में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने iGOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर ‘परीक्षा कर्मयोगी: क्षमता निर्माण कार्यक्रम’ लॉन्च किया है. इस पहल का उद्देश्य परीक्षा केंद्रों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करना और ऑफलाइन, पेन-एंड-पेपर आधारित परीक्षाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना है.
परीक्षा कर्मियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया कोर्स: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से उन परीक्षा अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है जो NTA की विभिन्न परीक्षाओं के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं. इनमें मुख्य रूप से सेंटर सुपरिंटेंडेंट, इनविजिलेटर तथा अन्य परीक्षा कार्यकर्ता शामिल हैं. यह कार्यक्रम NEET (UG) समेत NTA द्वारा आयोजित सभी प्रमुख परीक्षाओं के लिए लागू होगा.
चार मॉड्यूल में समझाया गया पूरा परीक्षा चक्र: ‘परीक्षा कर्मयोगी’ कार्यक्रम को चार मॉड्यूल में बांटा गया है, जो परीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को विस्तार से कवर करते हैं.
NTA launches ‘Pariksha Karmayogi: Capacity-Building Programme for Examination Officials’ on the iGOT Karmayogi Bharat platform to strengthen supervision and invigilation for NTA examinations— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 13, 2026
The programme has been designed to strengthen the capacity of examination functionaries…
मॉड्यूल-1 : भूमिका और जिम्मेदारियां: पहले मॉड्यूल में परीक्षा अधिकारियों की भूमिका, जिम्मेदारियों और परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा ईमानदारी बनाए रखने के महत्व को समझाया गया है. इसके माध्यम से प्रतिभागियों को परीक्षा संचालन के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया जाएगा.
मॉड्यूल-2 : परीक्षा पूर्व तैयारियां: दूसरे मॉड्यूल में परीक्षा शुरू होने से पहले की जरूरी तैयारियों पर फोकस किया गया है. इसमें परीक्षा केंद्र की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के पालन से संबंधित जरूरी जानकारी दी गई है.
मॉड्यूल-3 : परीक्षा दिवस का संचालन: तीसरा मॉड्यूल परीक्षा के दौरान किए जाने वाले काम को चार चरणों में बांटा गया है-
- परीक्षा शुरू होने से पहले की गतिविधियां
- परीक्षा शुरू होने के समय की प्रक्रियाएं
- परीक्षा के दौरान पालन किए जाने वाले नियम
- परीक्षा खत्म होने के बाद की जिम्मेदारियां
इस मॉड्यूल का उद्देश्य परीक्षा वाले दिन किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता की संभावना को कम करना है.
मॉड्यूल-4 : क्विक रेफरेंस गाइड: अंतिम मॉड्यूल में एक संक्षिप्त क्विक रेफरेंस गाइड दी गई है, जिसमें परीक्षा अधिकारियों के लिए जरूरी निर्देशों और जिम्मेदारियों का सार बताया गया है. यह गाइड परीक्षा के दौरान त्वरित संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी होगी.
ऑनलाइन प्रशिक्षण और प्रमाणन की सुविधा: यह कोर्स iGOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, जहां परीक्षा अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार स्व-गति से प्रशिक्षण ले सकते हैं. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मूल्यांकन आधारित प्रमाणन (Certification) भी दिया जाएगा. इससे देशभर में परीक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए एक समान मानक स्थापित करने में मदद मिलेगी.
NTA का मानना है कि बड़े पैमाने पर होने वाली राष्ट्रीय परीक्षाओं की सफलता काफी हद तक प्रशिक्षित और सक्षम परीक्षा कर्मियों पर निर्भर करती है. यह कार्यक्रम परीक्षा केंद्रों पर प्रक्रियात्मक अनुपालन, संचालन दक्षता और जवाबदेही को मजबूत करेगा. साथ ही देशभर में परीक्षा प्रशासन के लिए एक समान मानक विकसित करने में भी सहायक होगा.
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