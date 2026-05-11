Explainer: JEE Mains 2026 में कम नंबर आया है तो क्या करें? ड्रॉप ईयर लेने से पहले एक्सपर्ट की ये सलाह जान लें
जेईई मेन्स 2026 में कम स्कोर आने पर तैयारी के लिए क्या एक साल का गैप लेना चाहिए या नहीं? सरताज अहमद की रिपोर्ट-
Published : May 11, 2026 at 9:01 PM IST
गया : जेईई मेंस 2026 के नतीजों के बाद जहां अच्छे परसेंटाइल वाले छात्र जेईई एडवांस की तैयारी में जुटे हैं, वहीं कम नंबर लाने वाले कई छात्र अब ड्रॉप ईयर लेकर 2027 में फिर से परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं. लेकिन क्या ड्रॉप लेना हर छात्र के लिए सही फैसला है? गया के प्रसिद्ध आईआईटियन गांव पटवा टोली और निशुल्क तैयारी कराने वाली संस्था ‘वृक्ष द चेंज’ के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्रॉप ईयर लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस सबसे जरूरी है.
2027 में फिर से परीक्षा देने की तैयारी : जेईई मेंस में कम परसेंटाइल पाने वाले छात्र अब दूसरे विकल्पों जैसे WBJEE, CUET और अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. वहीं बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी हैं जो आईआईटी का सपना पूरा करने के लिए ड्रॉप ईयर लेकर जेईई मेंस 2027 परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्रॉप तभी लें जब खुद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हों.
ड्रॉप ईयर लेने से पहले खुद से पूछें सवाल : मेंटोर योगेश्वर प्रसाद बताते हैं कि छात्रों को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि आखिर कम नंबर क्यों आए. क्या कॉन्सेप्ट कमजोर था, टाइम मैनेजमेंट खराब था, कैलकुलेशन में गलती हुई, आसान प्रश्न छूट गए या नेगेटिव मार्किंग ने स्कोर गिराया? इन सवालों के जवाब ही आगे की रणनीति तय करेंगे.
असफलता कैरियर का अंत नहीं : पटवा टोली की छात्रा विद्या रानी बताती हैं कि उन्होंने 2025 में ड्रॉप लिया था. पिछली बार जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया था, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों का विश्लेषण किया और दोबारा तैयारी शुरू की. इस बार 93 प्रतिशत से अधिक स्कोर कर जेईई एडवांस के लिए क्वालीफाई किया. उनका कहना है कि खुद को यह भरोसा दिलाना जरूरी है. क्योंकि एक असफलता कैरियर का अंत नहीं होती.
''मैने पिछले साल 2025 में ड्रॉप लिया था क्योंकि मेरा दोनों परीक्षाओं में परसेंटाइल अच्छा नहीं था. मैं मायूस थी लेकिन फिर मूल्यांकन किया कि कहां और कैसे चूक हुई. मेरे लिए ड्रॉप लेना मुश्किल फैसला था लेकिन माता-पिता और वृक्ष के शिक्षकों ने साथ दिया. इस बार 93 पर्सेंटाइल से अधिक मर्क्स लाकर सलेक्ट हुई.''- विद्या रानी, छात्रा
मेंटल स्ट्रेस को खुद पर हावी न होने दें : योगेश्वर प्रसाद कहते हैं कि कम नंबर आने के बाद परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे मानसिक दबाव में बदलने देना खतरनाक हो सकता है. कई छात्र असफलता के बाद गलत फैसले ले लेते हैं. ऐसे में जरूरी है कि खुद को किसी रेस का हिस्सा मानकर तनाव लेने के बजाय शांत दिमाग से अगला कदम तय किया जाए.
''अपनी असफलता को खुद पर हावी तो नहीं होने दें, क्योंकि अगर असफलता हावी हुई तो आप मानसिक तनाव में होंगे. अगर आप ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तो अपनी कमजोरी पर खूब फोकस करें, लेकिन इस दौरान ये भी याद रखें कि आप का जो मजबूत पक्ष है, उसको रिवीजन करना नहीं छोड़ें.''- योगेश्वर प्रसाद, JEE एडवांस की तैयारी कराने वाले शिक्षक, वृक्ष दी चेंज संस्था
कमजोर और मजबूत दोनों पक्षों पर फोकस जरूरी : अगर छात्र ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तो उन्हें अपनी कमजोरियों पर ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन मजबूत विषयों की रिवीजन बंद नहीं करनी चाहिए. अक्सर छात्र सिर्फ कमजोर सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं और मजबूत हिस्से को छोड़ देते हैं, जिससे कुल प्रदर्शन प्रभावित होता है.
''छात्र जो ड्रॉप ईयर ले रहे हैं उन्हें पहले जेईई मेंस परीक्षा में कम नंबर के कारणों को समझकर फ्यूचर के लिए बेहतर प्लान बनाएं. मॉक टेस्ट से लेकर पूरी परीक्षा या आंसर की का विश्लेषण करें कि क्या कैलकुलेशन में गलतियां हुई? कॉन्सेप्ट की समझ नहीं थी? या टाइम मैनेजमेंट की समस्या थी? क्या आपने आसान प्रश्न छोड़े थे? क्या जल्दबाजी में गलतियां की? क्या नेगेटिव मार्किंग से स्कोर कम हुआ? इस को समझें.''- योगेश्वर प्रसाद, JEE एडवांस की तैयारी कराने वाले शिक्षक, वृक्ष दी चेंज संस्था
पढ़ाई के बाहर के कारण भी समझें : एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बाहरी कारणों का विश्लेषण भी जरूरी है. क्या परीक्षा के दौरान तनाव था? नींद पूरी नहीं हो रही थी? स्वास्थ्य खराब था? कोचिंग या सेल्फ स्टडी में कमी थी? इन सभी पहलुओं को समझे बिना सही निर्णय लेना मुश्किल होता है.
''अपनी असफलता को खुद पर हावी तो नहीं होने दें, क्योंकि अगर असफलता हावी हुई तो आप मानसिक तनाव में होंगे. अगर आप ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तो अपनी कमजोरी पर खूब फोकस करें, लेकिन इस दौरान ये भी याद रखें कि आप का जो मजबूत पक्ष है, उसको रिवीजन करना नहीं छोड़ें, क्योंकि आप सिर्फ कमजोर सब्जेक्ट पर ही फोकस रखेंगे और मजबूत पक्ष को छोड़ देंगे तो वो फिर कमजोर होता चला जाएगा.''- योगेश्वर प्रसाद, JEE एडवांस की तैयारी कराने वाले शिक्षक, वृक्ष दी चेंज संस्था
बोर्ड परीक्षा का दबाव भी बनी वजह : कई छात्रों का प्रदर्शन 12वीं बोर्ड परीक्षा के दबाव की वजह से भी प्रभावित हुआ. योगेश्वर प्रसाद बताते हैं कि कई बच्चे बोर्ड और जेईई दोनों की तैयारी के बीच संतुलन नहीं बना पाए. ऐसे में ड्रॉप ईयर उनके लिए बेहतर विकल्प बन सकता है, क्योंकि बोर्ड का दबाव खत्म हो जाता है और पूरा फोकस सिर्फ जेईई पर रहता है.
ड्रॉप ईयर मेहनती छात्रों के लिए बेहतर विकल्प : एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ड्रॉप ईयर उन्हीं छात्रों के लिए अच्छा होता है जो मेहनती हैं और लगातार अनुशासन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं. छात्र आयुष कुमार बताते हैं कि पिछली बार बोर्ड और जेईई की तैयारी साथ होने से वे मानसिक तनाव में आ गए थे, लेकिन ड्रॉप ईयर लेकर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया.
''मैने भी ड्रॉप ईयर लिया था जो कि मेरे लिए अच्छा निर्णय साबित हुआ, पिछली बार मेरी तैयारी बर्ड और जेईई में बंटी थी और दोनों परीक्षाओं में अच्छा करने का दबाव था, मैं मानसिक तनाव में हो गया था इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर मैने फैसला लिया कि मैं ड्रॉप ईयर लूंगा और मैने 2026 में अच्छा किया है.''- आयुष कुमार, छात्र
एडवांस के रिजल्ट का इंतजार न करें : योगेश्वर प्रसाद की सलाह है कि अगर छात्र ड्रॉप लेने का मन बना चुके हैं तो जेईई एडवांस के परिणाम का इंतजार करते हुए तैयारी न रोकें. अगर एडवांस में अच्छा स्कोर आ जाए और आईआईटी मिल जाए तो नामांकन करा लें, लेकिन तैयारी में ढील नहीं आनी चाहिए.
सही दिशा में लें अपना फैसला : ड्रॉप ईयर कोई आसान फैसला नहीं है. यह एक पूरे साल का निवेश है. इसलिए भावनाओं में नहीं, बल्कि ठोस विश्लेषण, आत्मविश्वास और सही रणनीति के साथ ही यह निर्णय लेना चाहिए. सही तैयारी और धैर्य के साथ अगली कोशिश आपकी सफलता की कहानी बन सकती है.
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