JEE MAIN 2026 Result: 100 परसेंटाइल के क्लब में देशभर में 26 स्टूडेंट, फिर चमका कोटा, कबीर छिल्लर बने टॉपर
100 परसेंटाइल लाने वाले कैंडिडेट्स के मामले में राजस्थान चार विद्यार्थियों के साथ देश में दूसरे नंबर पर रहा है.
Published : April 20, 2026 at 8:59 PM IST
कोटा: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 का परिणाम सोमवार रात को जारी हो गया है. दिनभर के इंतजार के बाद विद्यार्थियों को यह परिणाम वेबसाइट पर मिला है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों की ऑल इंडिया रैंक जारी की है. इसके अलावा देशभर में 100 परसेंटाइल लाने वाले विद्यार्थियों के नामों की भी घोषणा की गई है. इस सूची में 26 कैंडिडेट हैं, जिनमें कोटा से कोचिंग कर रहे अर्णव गौतम, कबीर छिल्लर, चिरंजीव खार और शुभम कुमार शामिल हैं. कोटा के निजी कोचिंग से पढ़ रहे कबीर छिल्लर की ऑल इंडिया पहली रैंक बनी हैं. वहीं, अर्णव गौतम की ऑल इंडिया रैंक 5 व शुभम कुमार की ऑल इंडिया रैंक 6 है.
100 परसेंटाइल लाने वाले 26 कैंडिडेट्स में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पांच-पांच विद्यार्थियों के साथ टॉप पर हैं, जबकि राजस्थान चार विद्यार्थियों के साथ दूसरे नंबर पर रहा है. इसके साथ ही दिल्ली से तीन, हरियाणा व महाराष्ट्र से दो-दो, उड़ीसा, बिहार, चंडीगढ़, तमिलनाडु और गुजरात से एक-एक विद्यार्थी शामिल हैं. सबसे खास बात यह है कि इन 26 विद्यार्थियों में एक भी छात्रा शामिल नहीं है. शर्मा ने बताया कि इस बार परीक्षा में 16 लाख 04 हजार 854 स्टूडेंट यूनिक कैंडिडेट के रूप में रजिस्टर्ड हुए थे. इनमें परीक्षा देने वाले यूनिक कैंडिडेट की संख्या 15 लाख 38 हजार 468 है. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है. बीते कुछ सालों से जेईई मेन में विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बार भी यह बढ़ गई है. इस बार जेईई एडवांस्ड के लिए 2,50,182 कैंडिडेट क्वालीफाई हुए हैं.
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एक्सपर्ट ने बताया कि कटऑफ परसेंटाइल की बात की जाए तो इस बार जेईई एडवांस्ड के लिए कटऑफ परसेंटाइल 93.41 रही है, जो बीते साल से अधिक है. बीते साल यह 93.10 थी. लगातार तीसरे साल यह 93 से अधिक रही है, हालांकि साल 2024 में परसेंटाइल 93.23 थी, जिसमें साल 2025 में गिरावट दर्ज की गई थी. 2026 में एक बार फिर कटऑफ परसेंटाइल थोड़ी ऊंची गई है. जेईई एडवांस्ड के लिए कटऑफ परसेंटाइल हर कैटेगरी में बढ़ी है, जिसमें EWS, OBC, SC और ST सभी शामिल हैं. अनरिजर्व्ड कैटेगरी से क्वालीफाई करने वाले कैंडिडेट 96,873, दिव्यांग 4,391, ईडब्ल्यूएस 25,009, ओबीसी-एनसीएल 67,597, एससी 37,522 और एसटी से 18,790 शामिल हैं.
2026 में कैटेगिरी के अनुसार कटऑफ
|कैटेगरी
|क्वालीफाइंग कटऑफ
|जनरल
|93.41
|EWS
|82.41
|OBC/NCL
|80.92
|SC
|63.91
|ST
|52.01
2025 में कैटेगिरी के अनुसार कटऑफ
|कैटेगरी
|क्वालीफाइंग कटऑफ
|जनरल
|93.10
|EWS
|80.38
|OBC/NCL
|79.43
|SC
|61.15
|ST
|57.90
|2024 में कैटेगिरी के अनुसार कटऑफ
|कैटेगरी
|क्वालीफाइंग कटऑफ
|जनरल
|93.23
|EWS
|81.32
|OBC/NCL
|79.67
|SC
|60.09
|ST
|46.69
2023 में कैटेगिरी के अनुसार कटऑफ
|कैटेगरी
|क्वालीफाइंग कटऑफ
|जनरल
|90.77
|EWS
|75.62
|OBC/NCL
|73.61
|SC
|51.97
|ST
|37.23
2022 में कैटेगिरी के अनुसार कटऑफ
|कैटेगरी
|क्वालीफाइंग कटऑफ
|जनरल
|88.41
|EWS
|63.11
|OBC/NCL
|67.00
|SC
|43.08
|ST
|26.77
2021 में कैटेगिरी के अनुसार कटऑफ
|कैटेगरी
|क्वालीफाइंग कटऑफ
|जनरल
|87.89
|EWS
|66.22
|OBC/NCL
|68.02
|SC
|46.88
|ST
|34.67