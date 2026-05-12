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NEET-UG 2026: दोबारा परीक्षा का शेड्यूल 7-10 दिनों में जारी होगा, NTA चीफ ने दी जानकारी

नई दिल्ली : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक (DG) अभिषेक सिंह ने मंगलवार को कहा कि NEET-UG 2026 परीक्षा दोबारा कराने का शेड्यूल अगले 7 से 10 दिनों में जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि कथित पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया. एनटीए ने एक बयान में स्पष्ट किया कि दोबारा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, और न ही कोई अतिरिक्त फीस ली जाएगी.

बाद में, नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए एनटीए डीजी सिंह ने कहा कि एजेंसी अपनी टीम के साथ मिलकर दोबारा परीक्षा की तारीखें निर्धारित कर रही है. दोबारा परीक्षा (Re-exam) की समय-सारणी के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, "हम आपको अगले 7-10 दिनों में शेड्यूल बता देंगे."

उन्होंने अभ्यर्थियों को यह भी भरोसा दिलाया कि इस गड़बड़ी की वजह से NTA की भविष्य की परीक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, "मैं अपनी टीम के साथ यह (दोबारा परीक्षा की तारीख) तय करने की कोशिश कर रहा हूं. जब उन्होंने मुझे बताया कि आप (स्टूडेंट्स) यहां हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे आकर आपसे बात करनी चाहिए. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसे हर व्यक्ति पर कार्रवाई की जा रही है जो ऐसी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है. हम किसी भी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे."

क्या NTA के भीतर का कोई व्यक्ति कथित पेपर लीक में शामिल हो सकता है, इस संबंध में सिंह ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीबीआई से कहा है कि जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा, "चाहे कोई अंदर का हो या बाहर का, कोई भी हो, हम CBI से अपील करते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करें और सजा दें ताकि इस मामले को जड़ से खत्म किया जा सके."