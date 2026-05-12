ETV Bharat / bharat

NEET-UG 2026: दोबारा परीक्षा का शेड्यूल 7-10 दिनों में जारी होगा, NTA चीफ ने दी जानकारी

पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी है. अब दोबारा परीक्षा कराई जाएगी.

NTA DG Abhishek Singh on NEET-UG re-examination date
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक (DG) अभिषेक सिंह ने मंगलवार को कहा कि NEET-UG 2026 परीक्षा दोबारा कराने का शेड्यूल अगले 7 से 10 दिनों में जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि कथित पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया. एनटीए ने एक बयान में स्पष्ट किया कि दोबारा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, और न ही कोई अतिरिक्त फीस ली जाएगी.

बाद में, नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए एनटीए डीजी सिंह ने कहा कि एजेंसी अपनी टीम के साथ मिलकर दोबारा परीक्षा की तारीखें निर्धारित कर रही है. दोबारा परीक्षा (Re-exam) की समय-सारणी के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, "हम आपको अगले 7-10 दिनों में शेड्यूल बता देंगे."

उन्होंने अभ्यर्थियों को यह भी भरोसा दिलाया कि इस गड़बड़ी की वजह से NTA की भविष्य की परीक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, "मैं अपनी टीम के साथ यह (दोबारा परीक्षा की तारीख) तय करने की कोशिश कर रहा हूं. जब उन्होंने मुझे बताया कि आप (स्टूडेंट्स) यहां हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे आकर आपसे बात करनी चाहिए. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसे हर व्यक्ति पर कार्रवाई की जा रही है जो ऐसी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है. हम किसी भी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे."

क्या NTA के भीतर का कोई व्यक्ति कथित पेपर लीक में शामिल हो सकता है, इस संबंध में सिंह ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीबीआई से कहा है कि जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा, "चाहे कोई अंदर का हो या बाहर का, कोई भी हो, हम CBI से अपील करते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करें और सजा दें ताकि इस मामले को जड़ से खत्म किया जा सके."

NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द करने के फैसले का बचाव करते हुए अभिषेक सिंह ने कहा, "पेपर लीक तुरंत बंद होना चाहिए. यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि जो हुआ वह गलत है, और हम परीक्षा कैंसिल कर रहे हैं. हम भरोसे के साथ दोबारा परीक्षा आयोजित करेंगे."

NEET-UG 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी. MBBS, BDS और दूसरे अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए NEET-UG 2026 प्रवेश परीक्षा 3 मई को पेन-एंड-पेपर मोड में देश भर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी. लगभग 22.79 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा में भाग लिया था.

पेपर लीक के आरोपों के बीच, केंद्र सरकार ने मंगलवार को परीक्षा रद्द कर दी और घोषणा की कि परीक्षा दोबारा होगी, जिसकी तारीखें अलग से बताई जाएंगी. सरकार ने आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला CBI को सौंप दिया है.

यह भी पढ़ें- NEET UG 2026 पेपर लीक का नासिक कनेक्शन, पुलिस ने शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया

TAGGED:

NTA DG ABHISHEK SINGH
NEET UG 2026 RE EXAM SCHEDULE
NEET UG 2026 PAPER LEAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.