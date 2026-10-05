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'जिंदा हैं, लेकिन कागजों में मर गए'; सफेद कफन ओढ़कर NSUI का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता

NSUI कार्यकर्ताओं को बस में ले जाती पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं को दिल्‍ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सफेद कफन बांधकर खुद को प्रतीकात्मक रूप से 'मृत' घोषित किया. NSUI मुख्यालय से कार्यकर्ता जंतर-मंतर की ओर मार्च करने निकले थे. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे वास्तविक जीवन में जिंदा हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण उन्हें कागजों में मृत कर दिया गया है. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की.