'जिंदा हैं, लेकिन कागजों में मर गए'; सफेद कफन ओढ़कर NSUI का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता
मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
Published : October 5, 2026 at 3:24 PM IST
नई दिल्ली: मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सफेद कफन बांधकर खुद को प्रतीकात्मक रूप से 'मृत' घोषित किया. NSUI मुख्यालय से कार्यकर्ता जंतर-मंतर की ओर मार्च करने निकले थे. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे वास्तविक जीवन में जिंदा हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण उन्हें कागजों में मृत कर दिया गया है. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की.
NSUI कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय से जंतर-मंतर की तरफ मार्च शुरू किया. जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, दिल्ली पुलिस ने रास्ते में डबल लेयर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया. पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया. पुलिस की ओर से बार-बार धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू होने की सूचना दी जा रही थी. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर तक जाना चाहते हैं. वहीं पुलिस की ओर से उन्हें निर्धारित प्रतिबंधों का पालन करने और आगे नहीं बढ़ने की हिदायत देते हुए रोक दिया गया. दिल्ली पुलिस ने जहां कार्यकर्ताओं को रोका, वहीं पर उन्होंने सफेद चादर बिछाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.
सफेद कफन ओढ़कर दिया ये संदेश
प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने सफेद कपड़ा ओढ़कर जमीन पर लेट गए और खुद को प्रतीकात्मक रूप से मृत बताया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मतदाता सूची में नाम काटे जाने का मतलब उनके लिए सिर्फ एक नाम हटना नहीं, बल्कि मतदान के अधिकार से वंचित होना है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि शरीर और पहचान वास्तविक रूप से मौजूद है, लेकिन अगर सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं है तो चुनाव के दौरान वोट देने का अधिकार प्रभावित हो जाता है. इसी संदेश को सामने रखने के लिए ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है.
दिल्ली पुलिस हमारे NSUI साथियों को बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे छात्रों के साथ यह रवैया बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। देश के वोटरों के वोट का अधिकार छीनने के आरोपों पर जवाब देने के बजाय, आवाज़ उठाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोगों को लोकतंत्र की चिंता नहीं, सवाल पूछने वालों को दबाने की चिंता है। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। वोट की लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी।— NSUI (@nsui) October 5, 2026
'हम जिंदा हैं, लेकिन कागजों में मर गए'
कार्यकर्ता आकाश ने कहा कि युवाओं और वोट देने वाले नागरिकों के साथ कथित तौर पर हुए अन्याय को दिखाने के लिए यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जा रहा है. युवा वास्तविक रूप से जिंदा हैं, लेकिन कागजों में उन्हें मृत दिखाए जाने जैसा हाल पैदा हो गया है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग की और कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती, युवा इसी तरह अपना विरोध जारी रखेंगे.
चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने प्रदर्शन के दौरान मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है. यह केवल वोटर लिस्ट का मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा सवाल है. उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और कहा कि मांग पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. जाखड़ ने कहा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों के शरीर को रोक सकती है, लेकिन हौसले और आवाज को नहीं रोक सकती.
पीएम मोदी का मास्क पहनकर प्रदर्शन
प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क पहने हुए नजर आया. उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर प्रतीकात्मक प्रस्तुति दी. प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को अपनी प्रमुख मांग बताया. संगठन इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है.
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