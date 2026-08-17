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UGC-NET में गड़बड़ियों के खिलाफ NTA दफ्तर के बाहर NSUI का प्रदर्शन, हिरासत में कई छात्र

दिल्ली के नेशनल टेस्ट एजेंसी सेंटर पहुंचे NSUI छात्र, जमकर किया प्रदर्शन,प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों को पुलिस ने किया डिटेन

NSUI Students Protest Outside NTA Office
दिल्ली में NSUI छात्रों का प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 17, 2026 at 2:22 PM IST

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नई दिल्‍ली: यूजीसी-नेट (UGC-NET) परीक्षा के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर रद्द होने और प्रश्नपत्रों में गड़बड़ियों के विरोध में आज को एनएसयूआई (NSUI) छात्र संगठन एनटीए (NTA) दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है. इस दौरान छात्रों ने NTA दफ्तर को बैन करने की मांग की है.

परीक्षा करने वाली एजेंसियां जिम्मेदारी लें

प्रदर्शन में शामिल छात्रा वैष्णवी भारद्वाज बताती है कि जिस तरह से पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है, ठीक उसी तरह भारत में भी एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने में यह सरकार लगी हुई है. इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खराब करने में इस सरकार का हाथ है. बार-बार नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा परीक्षाओं में अनियमितता बढ़ती जा रही है. आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. छात्रों और उनके पैरेंट्स के मेहनत को यह सिस्टम क्यों बर्बाद कर रहा है. इसलिए आज हम लोग यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. ताकि परीक्षा करने वाली एजेंसियां जिम्मेदारी लें और जवाबदेही तय करें.

प्रदर्शन कर रहीं एक अन्‍य छात्रा सौम्य श्रीवास्तव ने कहा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था. यहां तो हर साख पर उल्लू बैठा है. जिस तरह से लगातार NTA के द्वारा प्रश्न पत्र लीक और प्रश्न पत्र में गड़बड़ी सामने आ रही है, इससे साफ पता चलता है कि इस एजेंसी का छात्रों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है. फिर ऐसी एजेंसी का हम क्या करेंगे. लगातार छात्रों के भविष्य के साथ इस नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है. इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि इस एजेंसी को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए.

वैष्णवी भारद्वाज, छात्रा (ETV Bharat)

दिल्ली में छात्रों पर लाठी चार्ज

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्रों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है बिहार में छात्रों के ऊपर पैलेट गन से हमला किया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तानाशाही की जा रही है. बिहार के सिवान जिला में एक-47 छात्रों पर चलाया गया कितना कुछ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है लेकिन अभी भी परीक्षा में अनियमितता देखी जा रही है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि छात्रों के प्रति जो भी एजेंसी या परीक्षा ले रही है वह अपनी जिम्मेदारी तय करें.

NSUI Students Protest Outside NTA Office in Delhi
UGC-NET पेपर रद्द होने के विरोध में NSUI का प्रदर्शन (ETV Bharat)

प्रत्यूष ने कहा क‍ि नेशनल टेस्ट एजेंसी अब नेगलिजेंस टेस्ट एजेंसी बन गई है. लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी देखी जा रही है. कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो कभी प्रश्न पत्र रिपीटेशन सामने आता है. ऐसे में छात्र के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ ही तो है. इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस नेशनल टेस्ट एजेंसी को बंद किया जाए क्योंकि जो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इनका संरक्षण इन्हें मिला हुआ है. जिसके वजह से इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है और छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल के जवान की तैनाती की गई थी. इसके बावजूद एनएसयूआई के छात्र पुलिस बैरिकेड पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन किया है और नेशनल टेस्ट एजेंसी को बंद करने की मांग की है. हालांकि इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ उग्र छात्रों को दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर उन्हें ले जाया गया.

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