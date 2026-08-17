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'NTA को बैन करो...चेयरमैन इस्तीफा दो', राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कार्यालय के बाहर NSUI का प्रदर्शन

यूजीसी-नेट परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ एनएसयूआई ने एनटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया.

NSUI stages protest against National Testing Agency seeks chairman's resignation
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कार्यालय के बाहर NSUI का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 2:50 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने यूजीसी-नेट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सोमवार को यहां राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और एजेंसी को खत्म करने की मांग की. साथ ही उन्होंने चेयरमैन के इस्तीफे की मांग की.

छात्र संगठन के अनुसार, प्रदर्शन में एनएसयूआई के सैकड़ों सदस्यों और यूजीसी-नेट अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. एनटीए कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी.

बता दें कि, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए)ने जून में आयोजित यूजीसी-नीट 2026 के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की परीक्षा रविवार को दोबारा कराने की घोषणा की. एनटीए ने इन विषयों के प्रश्नपत्रों में त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह फैसला लिया है.

वहीं, एनटीए द्वारा अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की परीक्षाएं फिर से आयोजित करने की घोषणा के एक दिन बाद, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) ने सोमवार को यहां विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले पर अध्यक्ष के तत्काल इस्तीफे की मांग की. कांग्रेस की छात्र शाखा ने यह भी मांग की कि एनटीए, जो समय-समय पर विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करती है, को समाप्त कर दिया जाए.

यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा में कथित गंभीर अनियमितताओं के खिलाफ एनटीए कार्यालय के निकट प्रदर्शन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में किया गया. कांग्रेस की छात्र शाखा के सदस्यों ने तख्तियां लहराते हुए एनटीए और सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ नारे लगाए.

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाखड़ ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली की बार-बार की विफलता राजनीतिक हस्तक्षेप और शैक्षणिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने में आरएसएस और भाजपा की प्रत्यक्ष भागीदारी को दर्शाती है. उन्होंने मांग की कि एनटीए को खत्म कर दिया जाए और एनटीए चेयरमैन तुरंत इस्तीफा दें.

उन्होंने कहा, "एनटीए की नाकामियों की कीमत छात्रों को नहीं चुकानी चाहिए. हम मांग करते हैं कि एनटीए को खत्म कर दिया जाए और इसके चेयरमैन इस्तीफा दें. हम यह लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक एनटीए पर बैन नहीं लग जाता और छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता."

एनएसयूआई चीफ ने दोहराया कि वह यूजीसी-नेट (UGC-NET) छात्रों के साथ खड़ा रहेगा और जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती और एक पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली पक्का नहीं हो जाता, तब तक अपना आंदोलन तेज करेगा.

बता दें कि, एनटीए के एग्जाम दोबारा कराने के ऐलान के बाद से कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है. इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "मोदी जी, देखिए आपके एनटीए ने अभी क्या किया है. समाजशास्त्र, अंग्रेजी और वाणिज्य के लिए यूजीसी-नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच आयोजित की गई थीं. लगभग दो महीने बाद, एनटीए ने तीनों को रद्द कर दिया है क्योंकि उन्होंने दोषपूर्ण प्रश्नपत्र सेट किए थे और पुराने प्रश्न दोहराए थे."

उन्होंने एक्स पर लिखा, "हजारों उम्मीदवार जिन्होंने वर्षों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस का भुगतान किया, दूर के केंद्रों की यात्रा की, उन्हें अब सितंबर में यह सब फिर से करना होगा. एनटीए गलती करता है और छात्रों को सजा भुगतनी पड़ती है.

ये भी पढ़ें: देखिए आपके NTA ने अभी क्या किया है," UGC-NET की 3 परीक्षाएं कैंसिल होने पर भड़के राहुल गांधी, पीएम मोदी पर साधा निशाना

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NSUI PRESIDENT VINOD JAKHAR
NSUI PROTEST AGAINST NTA

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