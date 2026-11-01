रामलीला मैदान की महारैली से पहले NSUI का अनोखा प्रदर्शन, अंगुलिमाल बनकर ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना
रामलीला मैदान में होने वाली INDIA गठबंधन की महारैली में चुनाव आयोग की भूमिका और अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है.
Published : November 1, 2026 at 1:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को INDIA गठबंधन की महारैली होने होने जा रही है. इस महारैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों और विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं. रैली से पहले NSUI ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया.
संगठन के कार्यकर्ता आदित्य अंगुलिमाल के रूप में नजर आए. उनके हाथ में एक प्रतीकात्मक तलवार है, जिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिखा है. वहीं, उनके पास एक झोला भी है, जिसमें प्रतीकात्मक उंगलियां रखी गई है. इस प्रदर्शन के जरिए NSUI ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत देश के 13 करोड़ से अधिक लोगों के मतदान के अधिकार पर चोट पहुंचाई गई है.
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अंगुलिमाल का रूप धरकर किया विरोध: प्रदर्शन के दौरान आदित्य ने खुद को अंगुलिमाल बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में 99 उंगलियां काटने के बाद रुक गए थे. इस बार मेरी तलवार का नाम ज्ञानेश कुमार है. उन्होंने प्रतीकात्मक अंदाज में कहा कि 13 करोड़ से अधिक लोगों के वोट देने के अधिकार को छीन लिया गया है. उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शन मतदाताओं के अधिकारों के साथ हो रहे कथित अन्याय को दिखाने के लिए किया गया है.
उंगलियों की माला और झोले से दिया संदेश: NSUI कार्यकर्ता आदित्य अपने साथ एक झोला लेकर पहुंचे हैं. इसमें प्रतीकात्मक उंगलियां रखी गई है. उन्होंने इन उंगलियों की माला बनाकर प्रदर्शन किया. आदित्य ने कहा कि ये उंगलियां उन लोगों का प्रतीक हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का आरोप है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर लोगों के मतदान के अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है.
‘उंगली तो उठेगी’ अभियान के तहत प्रदर्शन: NSUI ने इस प्रदर्शन को अपने ‘उंगली तो उठेगी’ अभियान से जोड़ा है. संगठन का कहना है कि वोट देना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है और मतदाता सूची में नाम नहीं होने से नागरिक इस अधिकार से वंचित हो सकता है. इसी मुद्दे को प्रतीकात्मक तरीके से सामने लाने के लिए अंगुलिमाल का रूप और उंगलियों की माला उपयोग की गई.
गौरतलब है कि रामलीला मैदान में होने वाली INDIA गठबंधन की महारैली में चुनाव आयोग की भूमिका, एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है. विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इससे लोगों के मतदान के अधिकार पर असर पड़ा है. विपक्ष इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है.
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