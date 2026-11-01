ETV Bharat / bharat

रामलीला मैदान की महारैली से पहले NSUI का अनोखा प्रदर्शन, अंगुलिमाल बनकर ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना

NSUI का अनोखा प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को INDIA गठबंधन की महारैली होने होने जा रही है. इस महारैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों और विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं. रैली से पहले NSUI ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया.