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निशु आजाद और परिवार से मिले NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़, न्याय की लड़ाई में हरसंभव सहयोग का भरोसा

FIR दर्ज नहीं होने पर उठाए सवाल: NSUI की ओर से जारी बयान के मुताबिक, परिवार ने निशु के पिता पर कथित हमले और मामले में FIR दर्ज नहीं किए जाने को लेकर अपनी बात रखी. NSUI ने आरोप लगाया कि आरोपी की ओर से कथित तौर पर FIR दर्ज नहीं होने की बात सामने आने से कानून-व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

नई दिल्ली: NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने शनिवार को जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन का हिस्सा रहीं निशु आजाद और उनके परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने परिवार से पूरे मामले की जानकारी ली और निशु के पिता के साथ कथित हमले से जुड़ी परिस्थितियों पर चर्चा की. जाखड़ ने परिवार को न्याय की लड़ाई में हरसंभव लोकतांत्रिक और कानूनी सहयोग देने का भरोसा दिलाया.

निशु आजाद और परिवार से मिले NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ (ETV Bharat)

मुलाकात के बाद विनोद जाखड़ ने कहा कि निशु आजाद और उनका परिवार अकेला नहीं है. उन्होंने कहा कि निशु के पिता से जुड़ी घटना और FIR दर्ज नहीं होने की कथित स्थिति कानून के राज को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. किसी भी नागरिक को राजनीतिक दबाव के कारण न्याय और सुरक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.जाखड़ ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, सम्मान और न्याय का अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक या सरकारी दबाव में कानून के राज को कमजोर नहीं किया जा सकता. NSUI निशु आजाद और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और न्याय मिलने तक उनकी आवाज उठाता रहेगा.NSUI अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुरुआत से ही निशु आजाद और उनके परिवार के साथ खड़े रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि NSUI परिवार को हरसंभव लोकतांत्रिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी.NSUI ने मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. संगठन ने प्रभावित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने और उन्हें न्याय दिलाने की भी मांग की. NSUI ने कहा कि वह इस मामले को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज आगे भी उठाता रहेगा.

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