ETV Bharat / bharat

निशु आजाद और परिवार से मिले NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़, न्याय की लड़ाई में हरसंभव सहयोग का भरोसा

जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन का हिस्सा रहीं निशु आजाद और उनके परिवार से NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने उनके आवास पर मुलाकात की.

निशु आजाद और परिवार से मिले NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़
निशु आजाद और परिवार से मिले NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2026 at 7:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने शनिवार को जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन का हिस्सा रहीं निशु आजाद और उनके परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने परिवार से पूरे मामले की जानकारी ली और निशु के पिता के साथ कथित हमले से जुड़ी परिस्थितियों पर चर्चा की. जाखड़ ने परिवार को न्याय की लड़ाई में हरसंभव लोकतांत्रिक और कानूनी सहयोग देने का भरोसा दिलाया.

FIR दर्ज नहीं होने पर उठाए सवाल: NSUI की ओर से जारी बयान के मुताबिक, परिवार ने निशु के पिता पर कथित हमले और मामले में FIR दर्ज नहीं किए जाने को लेकर अपनी बात रखी. NSUI ने आरोप लगाया कि आरोपी की ओर से कथित तौर पर FIR दर्ज नहीं होने की बात सामने आने से कानून-व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

निशु आजाद और परिवार से मिले NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ (ETV Bharat)
‘निशु और उनका परिवार अकेला नहीं’: मुलाकात के बाद विनोद जाखड़ ने कहा कि निशु आजाद और उनका परिवार अकेला नहीं है. उन्होंने कहा कि निशु के पिता से जुड़ी घटना और FIR दर्ज नहीं होने की कथित स्थिति कानून के राज को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. किसी भी नागरिक को राजनीतिक दबाव के कारण न्याय और सुरक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.संवैधानिक अधिकारों का दिया हवाला: जाखड़ ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, सम्मान और न्याय का अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक या सरकारी दबाव में कानून के राज को कमजोर नहीं किया जा सकता. NSUI निशु आजाद और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और न्याय मिलने तक उनकी आवाज उठाता रहेगा.राहुल गांधी के समर्थन का भी किया जिक्र:NSUI अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुरुआत से ही निशु आजाद और उनके परिवार के साथ खड़े रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि NSUI परिवार को हरसंभव लोकतांत्रिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी.निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग:NSUI ने मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. संगठन ने प्रभावित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने और उन्हें न्याय दिलाने की भी मांग की. NSUI ने कहा कि वह इस मामले को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज आगे भी उठाता रहेगा.

ये भी पढ़ें :

कांग्रेस में बड़ा बदलाव, पायलट पंजाब के नए प्रभारी, भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी, भगत को छत्तीसगढ़ की कमान

"जब पुलिस पकड़ेगी तो कोई नहीं आएगा, युवा सबक लें..." स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी पर बोले सौरभ भारद्वाज

TAGGED:

NSUI PRESIDENT VINOD JAKHAR
VINOD JAKHAR MET WITH NISHU AZAD
PARTICIPANT OF CJP PROTEST
NISHU AZAD JANTAR MANTAR PROTEST
NISHU AZAD JANTAR MANTAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.