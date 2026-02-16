ETV Bharat / bharat

'मंदिर में रजस्वला आयु की महिलाओं के प्रवेश का जारी रहेगा विरोध'

एनएसएस और एसएनडीपी ने शबरिमला मंदिर में रजस्वला आयु की महिलाओं के प्रवेश का विरोध दोहराया

Sabarimala temple
शबरिमला मंदिर, केरल (IANS)
By PTI

Published : February 16, 2026 at 4:56 PM IST

कोट्टायम : केरल के दो प्रमुख हिंदू जाति संगठनों - एनएसएस और एसएनडीपी योगम ने सोमवार को दोहराया कि रजस्वला आयु की महिलाओं को शबरिमला मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. संगठनों का बयान तब आया जब उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया.

नायर सर्विस सोसाइटी (एनएसएस) के महासचिव जी सुकुमारन नायर ने कहा कि संगठन ने शबरिमला में रजस्वला आयु की महिलाओं के प्रवेश का विरोध करने वाले अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है. एनएसएस राज्य में अग्रणी नायर समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है.

नायर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार अपना रुख बदलेगी और शबरिमला में प्रचलित पारंपरिक प्रथा का पालन करेगी, जिसके तहत पर्वतीय मंदिर में कुछ आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है.

उन्होंने कहा, "मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद, राज्य सरकार पिछले पांच-छह वर्षों से परंपराओं का पालन कर रही है. इस स्थिति में, हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड अनुकूल रुख अपनाएंगे."

हालांकि, राज्य सरकार ने इस मामले में कोई विशिष्ट आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन नायर ने कहा कि उन्हें अनुकूल रुख की उम्मीद है और इस संबंध में एक आपसी सहमति है.

इस बीच, श्रीनारायण धर्म परिपालना (एसएनडीपी) योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नतेसन ने कहा कि संगठन ने पहले उच्चतम न्यायालय के उस फैसले पर निराशा व्यक्त की थी, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, जिसकी अब समीक्षा की जा रही है.

एसएनडीपी संख्यात्मक रूप से मजबूत एझावा समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन भी पर्वतीय मंदिर में रजस्वला आयु की महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रहा है.

उन्होंने कहा, "यदि प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो राज्य में कुछ आयु वर्ग की महिलाएं स्वयं वहां नहीं जाएंगी. मेरा मानना ​​है कि वे नहीं जाएंगी, और मैं अपील करता हूं कि उन्हें नहीं जाना चाहिए."

नतेसन ने याद दिलाया कि इससे पहले उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे. उन्होंने कहा, "हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो लोग पहले इस फैसले का समर्थन कर रहे थे, वे अब इसके खिलाफ हैं. अदालत ने अब सरकार को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया है. अदालत को फैसला करने दीजिए."

