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NSG ने रामोजी फिल्म सिटी में किया आतंकवाद-रोधी मॉक ड्रिल, OCTOPUS फोर्स ने भी हुई शामिल

रामोजी फिल्म सिटी में तीन घंटे तक चली NSG की मॉक ड्रिल में बंधक संकट, बिल्डिंग पर कब्जा और विस्फोटक खतरा को दिखाया गया.

NSG carries out mock exercise at Ramoji Film City Hyderabad as part of counter-terror preparedness
आतंकवाद-रोधी तैयारियों के तहत NSG ने रामोजी फिल्म सिटी में मॉक ड्रिल किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 4:54 PM IST

7 Min Read
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हैदराबाद: नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के हैदराबाद स्थित 28 स्पेशल कम्पोजिट ग्रुप के कमांडो ने शुक्रवार को रामोजी फिल्म सिटी में आतंकवाद-रोधी तैयारियों के तहत उच्च-तीव्रता वाला मॉक ड्रिल (Mock Drill) किया, जो तीन घंटे से अधिक समय तक चला.

इस अभ्यास में एक जटिल आतंकवादी हमले के परिदृश्य को दिखया गया, जिसमें हथियारों से लैस आतंकवादियों ने दो इमारतों पर कब्जा लिया और कर्मचारी अंदर फंस गए थे. इस काल्पनिक ऑपरेशन (simulated operation) के दौरान NSG कमांडो ने विभिन्न चरणों में कार्रवाई की, जिसमें इमारत के भीतर हस्तक्षेप, बंधकों को मैनेज करना, रणनीतिक प्रतिक्रिया, K-9 (स्निफर डॉग) दस्ते की तैनाती और एक संदिग्ध विस्फोटक से निपटना शामिल था.

तेलंगाना पुलिस के काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन संगठन (OCTOPUS) बल के समन्वय में आयोजित इस मॉक ड्रिल में रामोजी फिल्म सिटी की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने भी हिस्सा लिया.

कमांडो नीचे उतरे, सामरिक कार्रवाई शुरू की
ऑपरेशन की शुरुआत NSG कमांडो द्वारा सिम्युलेटेड टारगेट बिल्डिंग्स की ओर बढ़ने और विशेष रूप से दाखिल होने के युद्धाभ्यास के साथ हुई. इस दौरान सबसे आकर्षक दृश्यों में रस्सी के सहारे उतरना (Rappelling), दीवार पर चलना (wall-walking) और विशेष "स्पाइडरमैन" तकनीक का प्रदर्शन शामिल था, जिसमें कमांडो ने विभिन्न दिशाओं से प्रवेश पाने के लिए इमारतों के ढांचों का उपयोग किया.

इसके बाद ऑपरेशन बिल्डिंग के भीतर शुरू हुआ, जहां NSG की टीमों ने ऊपर से नीचे की ओर कार्रवाई करते हुए मंजिल-दर-मंजिल पूरी बिल्डिंग को सुरक्षित किया. इस सिम्युलेटेड खतरे के माहौल में आगे बढ़ते हुए, कमांडो ने विशेष उपकरणों और आपसी तालमेल वाली सामरिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके घने अंधेरे में सीढ़ियों और अंदरूनी हिस्सों को पार किया.

इस घटनाक्रम ने 28 स्पेशल कंपोजिट ग्रुप को बिल्डिंग के भीतर करीब से की जाने वाली कार्रवाई और जवाबी प्रक्रियाओं का अभ्यास करने के लिए वास्तविक जैसी स्थिति प्रदान की.

बंधक संकट का दृश्य फिर से बनाया गया
इसके बाद यह स्थिति एक कृत्रिम बंधक संकट में बदल गई. हथियारबंद आतंकवादियों को एक बिल्डिंग के भीतर लोगों को बंधक बनाए हुए दिखाया गया, जिससे निपटने के लिए बंधकों से बातचीत और रणनीतिक कार्रवाई से भरी एक समन्वित प्रतिक्रिया की जरूरत थी.

इस अभ्यास ने उन विभिन्न घटकों को एक साथ लाया जो एक ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी हैं जिसमें बंधकों के जान की रक्षा और खतरे को नियंत्रित करने की जरूरत को एक साथ संभाला जाना चाहिए. रणनीतिक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में स्नाइपर टीमों को भी इस सिम्युलेटेड ऑपरेशन में शामिल किया गया था.

हमले में शामिल हुई K-9 टीम
अभ्यास के एक अन्य चरण में NSG के विशेष रूप से प्रशिक्षित असॉल्ट K-9 (NSG assault K-9) को शामिल किया गया. कृत्रिम परिदृश्य में एक हथियारबंद आतंकवादी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था. जैसे ही असॉल्ट टीम आगे बढ़ी, हस्तक्षेप के हिस्से के रूप में K-9 को तैनात किया गया, जो उच्च जोखिम वाले सुरक्षा अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों की विशेष भूमिका को दर्शाता है.

NSG कमांडो ने रामोजी फिल्म सिटी में किया आतंकवाद-रोधी मॉक ड्रिल
NSG कमांडो ने रामोजी फिल्म सिटी में किया आतंकवाद-रोधी मॉक ड्रिल (ETV Bharat)

इस घटनाक्रम ने कृत्रिम प्रतिक्रिया में एक और आयाम जोड़ दिया, जिसमें K-9 टीम ने हमलावर दस्ते के साथ मिलकर अभियान चलाया.

ROV ने कृत्रिम विस्फोटक खतरे से निपटा
मॉक ड्रिल का अंतिम चरण एक संदिग्ध विस्फोटक खतरे में बदल गया. कृत्रिम विस्फोटकों से भरा एक संदिग्ध बैग पहचाना गया. सुरक्षा कर्मियों को सीधे वस्तु की ओर भेजने के बजाय, बैग के पास जाने और उसे संभालने के लिए एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (ROV) का उपयोग किया गया. निष्क्रिय करने की प्रक्रिया ने संभावित रूप से खतरनाक वस्तुओं से निपटने में विशिष्ट रिमोट तकनीक के उपयोग को प्रदर्शित किया, जिससे सुरक्षा कर्मियों को तत्काल खतरे वाले क्षेत्र से दूर रखा जा सके.

आपातकालीन प्रतिक्रिया में RFC सुरक्षा टीमों की भागीदारी
हालांकि, 28 स्पेशल कम्पोजिट ग्रुप इस सामरिक अभ्यास के केंद्र में बना रहा, लेकिन इस ड्रिल ने रामोजी फिल्म सिटी के अपने सुरक्षा बुनियादी ढांचे को भी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क में शामिल कर लिया.

कमांड एंड कंट्रोल रूम, सुरक्षा तंत्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों के कर्मियों ने इस अभ्यास में भाग लिया, जिससे उन्हें आपातकालीन प्रक्रियाओं और स्पेशल काउंटर-टेरर फोर्स के साथ समन्वय से खुद को परिचित करने का अवसर मिला.

यह अभ्यास व्यापक रामोजी फिल्म सिटी परिसर में आयोजित किया गया था, जो लगभग 2,000 एकड़ में फैला हुआ है और यहां नियमित रूप से फिल्म क्रू, कलाकार, अतिथि और पर्यटक आते रहते हैं. भाग लेने वाली टीमों के लिए, इस स्थान ने एक कृत्रिम उच्च-खतरे की स्थिति (simulated high-threat situation) के तहत प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं और समन्वय का पूर्वाभ्यास करने के लिए एक बड़ा और विविध वातावरण प्रदान किया.

तैयारी, समन्वय और विशेष क्षमता का प्रदर्शन
यह अभ्यास NSG की नियमित ऑपरेशनल तैयारियों और कार्य-परिचय गतिविधियों का हिस्सा था. हैदराबाद स्थित 28 स्पेशल कम्पोजिट ग्रुप के लिए, इस अभ्यास ने आतंकवाद-रोधी कार्रवाई के कई पहलुओं को एक ही प्रशिक्षण परिदृश्य में एक साथ ला दिया - जिसमें विशेष बिल्डिंग में प्रवेश और बंधक प्रबंधन से लेकर, K-9 दस्ते का हस्तक्षेप तथा कृत्रिम विस्फोटक खतरे से निपटना शामिल है.

OCTOPUS और रामोजी फिल्म सिटी की सुरक्षा और आपातकालीन-प्रतिक्रिया टीमों की भागीदारी ने एक महत्वपूर्ण समन्वय घटक जोड़ा, जिससे विभिन्न प्रतिक्रिया घटकों को एक वास्तविक माहौल में एक साथ काम करने की अनुमति मिली.

इस अभ्यास ने RFC के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को विशेष प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं का देखने और उन इमरजेंसी सिस्टम से परिचित होने का अवसर भी प्रदान किया, जिनकी जरूरत किसी बड़ी सुरक्षा आपात स्थिति के दौरान हो सकती है.

NSG: विशिष्ट खतरों से निपटने के लिए विशेष बल
भारत सरकार के गृह मंत्रालय अधीन कार्य करने वाला नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) देश का विशिष्ट राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी बल है. NSG का कहना है कि यह विशिष्ट स्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित और प्रशिक्षित है तथा इसे आतंकवाद के गंभीर कृत्यों से जुड़े असाधारण परिस्थितियों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है. इसकी निर्धारित कार्य-संस्कृति उत्कृष्टता, सटीकता, गति, आश्चर्य, गोपनीयता और शुद्धता पर जोर देती है, और इसका विजन एक विश्व स्तरीय शून्य-त्रुटि बल बनना है.

हैदराबाद में 28 स्पेशल कम्पोजिट ग्रुप, NSG की क्षेत्रीय आतंकवाद-विरोधी प्रतिक्रिया क्षमता का हिस्सा है. इसके जवान गंभीर सुरक्षा आपात स्थितियों से निपटने और जटिल आतंकवाद-विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए विशेष तैयारी रखते हैं.

रामोजी फिल्म सिटी में हुए मॉक ड्रिल ने उस तैयारी को करीब से देखने का मौका दिया - बिल्डिंग्स में कमांडो द्वारा विशेष प्रवेश और अंधेरे में ऑपरेशन करने से लेकर, बंधक-प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं, K-9 हस्तक्षेप और एक सिम्युलेटेड विस्फोटक खतरे के रिमोट से निपटने तक.

शांत रहकर प्रशिक्षण लेने से लेकर तीव्र गति से कार्रवाई करने तक, यह अभ्यास NSG के मूल उद्देश्य को दर्शाता है — सबसे चुनौतीपूर्ण आतंकवाद-रोधी आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रशिक्षित, सुसज्जित और तत्पर रहना. गृह मंत्रालय के अधीन, NSG असाधारण खतरों के प्रति तत्परता, अचूकता और त्वरित प्रतिक्रिया पर आधारित एक विशेष राष्ट्रीय क्षमता को निरंतर बनाए हुए है.

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रामोजी फिल्म सिटी में मॉक ड्रिल
NSG MOCK DRILL IN RAMOJI FILM CITY

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