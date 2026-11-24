भारी खादी की जगह अब इस खास 'हाई-टेक' कपड़े की वर्दी पहनेंगे NSG कमांडो, जानें क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला
गौतम देबरॉय के मुताबिक, NSG के ब्लैक कैट कमांडो जल्द ही एक नई और ज़्यादा आरामदायक वर्दी में नजर आएंगे.
Published : November 24, 2026 at 5:14 PM IST
नई दिल्ली: देश 26 नवंबर, 2008 के मुंबई आतंकी हमले की 18वीं बरसी मनाने जा रहा है. उस खौफनाक हमले में 'ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो' चलाकर आतंकियों का सफाया करने वाले NSG के 'ब्लैक कैट' कमांडो जल्द ही एक नई वर्दी में नजर आएंगे. कठिन हालात और भीषण गर्मी में जवानों को आराम देने के लिए वर्दी के कपड़े में बड़ा बदलाव किया जा रहा है.
इस विशिष्ट आतंकवाद-रोधी बल ने अपने अभियान संबंधी कपड़ों (ऑपरेशनल क्लोदिंग) के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाने वाले नायलॉन-कॉटन मिश्रित कपड़े (जिसे NYCO कहा जाता है) के लिए तकनीकी मानकों का एक विस्तृत सेट तय किया है. एनएसजी के महानिदेशालय कार्यालय के अनुसार, इन नए मानकों का उद्देश्य वर्दी की मजबूती, टिकाऊपन, हवा के आर-पार होने की क्षमता और पसीना व नमी सोखने के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाना है.
यह विशेष रूप से उन जवानों के लिए बेहद जरूरी है जिन्हें कठिन और चुनौतीपूर्ण मौसमी परिस्थितियों में लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के लिए तैनात किया जाता है. यह कदम इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एनएसजी लगातार आतंकवाद-रोधी, अपहरण-रोधी और वीआईपी सुरक्षा जैसी विशेष ज़िम्मेदारियां निभाता है, जहां जवानों को बेहद कठिन शारीरिक परिस्थितियों में भी पूरी तरह मुस्तैद और प्रभावी रहना होता है.
इस पहल की अहमियत इसी साल अप्रैल में हुई एक घटना के बाद और बढ़ गई है. उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में तैनात एक एनएसजी कमांडो विजयवाड़ा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच बेहोश होकर गिर पड़े थे. इस घटना के बाद भारी सुरक्षा उपकरण पहनकर लंबे समय तक वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी करने वाले कमांडो के सामने आने वाली शारीरिक चुनौतियों की समीक्षा की गई.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्तमान में पहनी जाने वाली काली वर्दी, लगभग छह किलोग्राम वजनी बुलेटप्रूफ जैकेट और अन्य उपकरण जवानों के शरीर पर गर्मी का दबाव काफी बढ़ा देते हैं. इसी को देखते हुए एनएसजी ने अपने वीआईपी सुरक्षा कमांडो के लिए हवादार 'नायको' कपड़े के इस्तेमाल की सिफारिश की है.
मौजूदा वर्दी से क्या बदलाव होगा?
सबसे बड़ा बदलाव वर्दी के समग्र डिजाइन के बजाय इसके कपड़े की बनावट और इसकी कार्यक्षमता से जुड़े गुणों में किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा काली वर्दी बाहरी तैनाती के दौरान शरीर की काफी गर्मी को अंदर रोके रखती है. इसके विकल्प के तौर पर प्रस्तावित 'नायको' मटेरियल- जो नायलॉन और कॉटन से मिलकर बना है- हवा और पसीने की भाप को आसानी से बाहर निकालने के लिए तैयार किया गया है. जिससे गर्म और उमस भरे मौसम में लंबे समय तक ड्यूटी के दौरान जवानों को अधिक आराम मिल सके. नए मानकों में 50:50 के अनुपात में नायलॉन और कॉटन के मिश्रण का प्रावधान किया गया है.
गौरतलब है कि 'नायको' कपड़े का इस्तेमाल पहले से ही सीआरपीएफ (CRPF) के कोबरा (CoBRA) कमांडो द्वारा किया जाता है, जो दुर्गम इलाकों और बेहद गर्म व उमस भरे मौसम में काम करते हैं. एनएसजी द्वारा इसे अपनाने का प्रस्ताव भारी सुरक्षा उपकरण पहनकर ड्यूटी करने वाले जवानों की व्यावहारिक ज़रूरतों को पूरा करने की एक कोशिश को दर्शाता है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि नौ पन्नों के इस तकनीकी दस्तावेज में वर्दी के डिजाइन, पैटर्न या सिलाई में किसी बदलाव को अनिवार्य नहीं किया गया है. इन पहलुओं का निर्णय पहले की तरह खरीदार द्वारा ही किया जाएगा. कपड़े के लिए निर्धारित रंग पूरी तरह गहरा 'ज़ेड-ब्लैक' (Z-black) रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि मुख्य ध्यान ब्लैक कैट कमांडो की पारंपरिक काली पहचान को बरकरार रखते हुए कपड़े की गुणवत्ता सुधारने पर है.
क्वालिटी कंट्रोल और खरीद में जवाबदेही
एनएसजी (NSG) ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित नमूना जांच और निरीक्षण प्रणाली लागू की है कि आपूर्तिकर्ता तय किए गए मानकों का पूरी तरह पालन करें. रिपोर्ट में कहा गया है, "1000 से अधिक पीस वाली खेप के लिए, निरीक्षण के वास्ते 50 नमूने चुने जाने अनिवार्य हैं, जिनमें निर्धारित मानदंडों के तहत अधिकतम तीन पीस में ही कमी की गुंजाइश होगी."
इसके अलावा, निर्माताओं को उत्पादन की पूरी प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली बनाए रखनी होगी. दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि कपड़े के प्रत्येक टुकड़े पर उसकी बनावट, माप और निर्माता की पहचान से जुड़ा विवरण दर्ज होना जरूरी है. नई दिल्ली स्थित एनएसजी का महानिदेशालय कार्यालय ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में काम करेगा, और उसके पास इन मानकों में संशोधन करने या किसी तरह की छूट देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा.
यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?
मंगलवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए एक पूर्व एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह ने कहा, "जिस बल के जवान आतंकवाद-रोधी, अपहरण-रोधी और वीआईपी सुरक्षा (क्लोज़-प्रोटेक्शन) जैसे अभियानों को अंजाम देते हैं, उनके लिए वर्दी की कार्यक्षमता केवल दिखावे का मुद्दा नहीं है. कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो भारी शारीरिक दबाव को झेल सके और साथ ही लंबी तैनाती के दौरान जवानों को आरामदायक भी महसूस कराए."
सिंह के अनुसार, पहले की वर्दी पूरी तरह से खादी की होती थी, जो काफी भारी होती थी और बाहर धूप या गर्मी में तैनाती के दौरान शरीर की बहुत अधिक गर्मी को अंदर रोके रखती थी.
2008 में मुंबई के होटल ताज में 'ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो' में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाले सुरेंद्र सिंह ने कहा, "अगर प्रशासन बल की वर्दी में कोई सुधार करना चाहता है, तो यह बेहद स्वागत योग्य कदम है."
एनएसजी कमांडो के बारे में जानें
उल्लेखनीय है कि एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन आतंकवाद-रोधी गतिविधियों से निपटने वाला देश का प्रमुख (नोडल) राष्ट्रीय बल है. यह विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित और आधुनिक उपकरणों से लैस है, तथा गंभीर आतंकी हमलों को नाकाम करने के लिए असाधारण परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देता है. 26/11 मुंबई हमले के दौरान, एनएसजी के 'ब्लैक कैट' कमांडो ने 'ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो' का नेतृत्व किया था और पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था.
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