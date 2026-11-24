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भारी खादी की जगह अब इस खास 'हाई-टेक' कपड़े की वर्दी पहनेंगे NSG कमांडो, जानें क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला

ट्रेनिंग सेशन के दौरान NSG कमांडो की फाइल फोटो. ( ETV Bharat via special arrangement with NSG )

नई दिल्ली: देश 26 नवंबर, 2008 के मुंबई आतंकी हमले की 18वीं बरसी मनाने जा रहा है. उस खौफनाक हमले में 'ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो' चलाकर आतंकियों का सफाया करने वाले NSG के 'ब्लैक कैट' कमांडो जल्द ही एक नई वर्दी में नजर आएंगे. कठिन हालात और भीषण गर्मी में जवानों को आराम देने के लिए वर्दी के कपड़े में बड़ा बदलाव किया जा रहा है.

इस विशिष्ट आतंकवाद-रोधी बल ने अपने अभियान संबंधी कपड़ों (ऑपरेशनल क्लोदिंग) के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाने वाले नायलॉन-कॉटन मिश्रित कपड़े (जिसे NYCO कहा जाता है) के लिए तकनीकी मानकों का एक विस्तृत सेट तय किया है. एनएसजी के महानिदेशालय कार्यालय के अनुसार, इन नए मानकों का उद्देश्य वर्दी की मजबूती, टिकाऊपन, हवा के आर-पार होने की क्षमता और पसीना व नमी सोखने के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाना है.