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सुप्रीम कोर्ट से NSE की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को बड़ा झटका, हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चित्रा रामकृष्ण की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है. चित्रा रामकृष्ण ने खुद को गैर सरकारी कर्मचारी बताते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई को चुनौती दी थी. जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से मना कर दिया. अदालत ने कहा कि उनका मानना है कि हाई कोर्ट ने विवादित फैसला सुनाने में कोई गलती नहीं की है. याचिकाकर्ता एनएसई की एमडी और सीईओ थीं. तर्क यह है कि एनएसई एक प्राइवेट/गैर-सरकारी कंपनी है. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता कोई सरकारी काम कर रही थीं. ऐसे में कोर्ट मानना ​​है कि यह मुद्दा ट्रायल के दौरान उठाया जा सकता है. इस मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट को अपने हिसाब से फैसला करने दें. जुलाई में हाई कोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 'पब्लिक सर्वेंट' और 'पब्लिक सर्विस' की परिभाषाओं को चुनौती दी गई थी. जस्टिस नवीन चावला और रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने कहा कि एनएसई एक सार्वजनिक सेवा का काम करता है.