नोएडा श्रमिक हिंसक प्रदर्शन मामला: दो आरोपियों पर लगा NSA, पुलिस को जांच में मिले अहम सबूत
नोएडा श्रमिक प्रदर्शन मामले में भीड़ को भड़काने, हिंसा, आगजनी और अराजकता फैलाने के आरोप में दो आरोपियों पर रासुका लगा.
Published : May 13, 2026 at 7:16 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के नाम पर 13 अप्रैल को हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के अनुसार, दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सरक्षा अधिनियम यानी रासुका (NSA) लगाया गया है. इस कानून के तहत अब दोनों आरोपियों पर कार्रवाई होगी. वहीं, भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में थाना सूरजपुर में एक एफआईआर दर्ज की गई है.
दरअसल, पिछले दिनों हुए श्रमिक आंदोलन के दौरान शहर में जमकर बवाल हुआ था. इस संबंध में कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज किए गए. जांच में सामने आया कि 'मजदूर बिगुल दस्ता' के सक्रिय सदस्यों ने भीड़ को भड़काने और शहर की व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण शहर में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन हो गई थी. श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को लेकर मजिस्ट्रियल जांच पहले से अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अजय कुमार कर रहे हैं.
ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर राजीव नारायण मिश्रा का कहना है कि पुलिस को जांच के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले, जिनसे पता चला कि पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों की भूमिका प्रदर्शन को हिंसक बनाने, भीड़ को भड़काने और अराजकता फैलाने में अहम रही. अब दोनों आरोपियों के खिलाफ NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत कार्यवाही की गई है.
ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर राजीव नारायण मिश्रा ने साफ चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वाले और शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन शहर में सुरक्षा और जनसुविधा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इसके आलावा, श्रमिक आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में एक और एफआईआर थाना सूरजपुर में दर्ज की गई है. FIR में पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ भ्रामक बात प्रसारित का आरोप लगा है.
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