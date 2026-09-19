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'मुझे लगा मेरा करियर अब खत्‍म', अजीत डोभाल ने याद किया सिक्किम मिशन, जानिए क्या कहा

इसी बीच एक दिन हेडक्वार्टर से वरिष्ठ अधिकारी का एक इमरजेंसी कॉल आया. उनको खबर दी गई कि उनकी भेजी टीम सरहद के पार चाइनीज सेना की कस्टडी में है.

उसी दौरान डोभाल ने एक इंटेलिजेंस मिशन के तहत अपने कुछ एजेंटों की एक सिक्रेट टुकड़ी को बॉर्डर इलाकों में भेजा. इस टीम को 6 दिन नें वापस आना था. लेकिन 10 दिन पूरे होने के बाद भी टीम का कोई खोज खबर नहीं लगी. न किसी एवलॉन्च की खबर थी, न ही मौसम खराब था. एरिया भी 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर थी. वो चिंता बढ़ने लगी.

यह किस्सा तब का है जब वो अपने जीवन के 20वें दशक में थे और एक नए IPS ऑफिसर थे. देश की इंटेलिजेंस में एक युवा अधिकारी के रूप में अपनी जमीन तलाश रहे थे. उस समय सिक्किम में इंटेलिजेंस इंचार्ज के रूप में सिक्किम में पोस्टिंग हुई. उस समय सिक्किम भारत में विलय एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा था. डोभाल की जिम्मेदारियों में सरहद पार चीनी सेना की हरकतों की निगरानी रखने का जिम्मा था.

किस्से की शुरुआत करते हुए डोभाल बताते हैं कि जब वो यहां आ रहे थे तब उनके मन में यही था कि वो इन बच्चों के साथ क्या शेयर करें क्योंकि दोनों पक्षों को बीच करीब 6 दशकों का फर्क है. फिर उन्होंने एक अपने जीवन की एक कहानी सुनाने का फैसला लिया.

रुड़की: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल शनिवार 19 सितंबर को आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. अपने संबोधन के दौरान डोभाल ने मंच से अपने जीवन का एक ऐसा अध्याय साझा किया, जो किसी सस्पेंस फिल्म की तरह रोमांचक है. यह किस्सा चीन और सिक्किम से जुड़ा है.

हालांकि, बाद में बातचीत और राजनयिक चैनलों के जरिए टीम के वो सदस्य देश वापस लौट आए. लेकिन इस बड़ी चूक के कारण डोभाल के खिलाफ एक उच्च स्तरीय एनक्वायरी शुरू कर दी गई. डोभाल को उस वक्त लगा कि, 'मुझे पता था यह मेरे करियर का अंत है. मैं अपने 20s में था तो मैं कोई दूसरा करियर शुरू कर सकता था. जो भी घटना घटी वो बहुत अनप्रोफेशनल थी.'

हालांकि, जांच में यह साफ हुआ कि गलती डोभाल या उनकी टीम की नहीं थी, बल्कि मुख्यालय से मिले नक्शों की थी जो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे थे. करियर की शुरुआत में ही यह सब होने से डोभाल भारी मानसिक तनाव और करियर खत्म होने के डर से गुजर रहे थे. उसी दौरान उनके साथ काम करने वाले एक बुजुर्ग तिब्बती शेरपा ने उन्हें जीवन के तीन मंत्र दिए, जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया.

एक दिन तिब्बती शेरपा ने उनसे कहा-

'सर आप इतने दुखी क्यों हैं? मैंने कहा- मैंने बड़ी उम्मीदों से करियर ज्वाइन किया था. अब लगा रहा है सब गलत हो गया. उसने कहा- सर, ऐसा कुछ नहीं है. यह सब मैप रीडिंग का चक्कर है. जिंदगी जो है वो बस एक सवाल है. किसी को अपनी जिंदगी की मैप रीडिंग सही मिल जाती है और बाकियों को गलत.'

बुजुर्ग तिब्बती शेरपा ने आगे उनको बताया, मैंने 45 साल इन बर्फ की चोटियों पर बिताए हैं. 8 बार माउंट एवरेस्ट पर गया हूं. मेरे पास न मैप है न कम्पास, लेकिन मैं तीन बातें जानता हूं.

पहला- आप हैं कहां पर? (इसका मतलब कि आप असल में कहां खड़े हैं. आपकी जमीन क्या है).

दूसरा- आप जाना कहां चाहते हैं? (आपको पता होना चाहिए आपकी मंजिल क्या है).

तीसरा- वहां जाने का रास्ता क्या है? और हो सके तो आने का रास्ता भी क्या है? (अपनी वर्तमान स्थिति से उस मंजिल तक जाने वाले सही मार्ग की पहचान होनी चाहिए).

डोभाल कहते हैं, जब उन्होंने इन तीनों बातों पर सोचा तो उनको जवाब मिला कि सारा दार्शनिक आधार इम सवालों के जवाब में है.

अपने संबोधन के आखिर में डोभाल ने युवा छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि एक साधारण शेरपा से मिले इस 'मैप रीडिंग' के सबक ने न केवल उन्हें उस कठिन जांच से उबरने का हौसला दिया, बल्कि भविष्य में देश की सुरक्षा के बड़े और जटिल फैसले लेते समय हमेशा एक अचूक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई.

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