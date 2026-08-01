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अगर लोकमान्य तिलक आज जीवित होते, तो उनका नारा क्या होता... पुणे में अजीत डोभाल ने बताया

अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं को देशभक्ति का मंत्र दिया.

Ajit Doval Lokmanya Tilak Award
पुणे में गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 6:51 PM IST

5 Min Read
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पुणे: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि आज के युवाओं को व्यक्तिगत हितों से ऊपर देशभक्ति को अपनाना चाहिए. डोभाल ने लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद यह बात कहीं. अजीत डोभाल ने कहा- "राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा तब तक असंभव है जब तक कि राष्ट्रीय हित को बाकी सभी चीजों से ऊपर प्राथमिकता न दी जाए."

यह पुरस्कार हर साल लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर दिया जाता है. यह पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ट्रस्ट के अध्यक्ष रोहित तिलक द्वारा प्रदान किया गया.

उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल मौजूद थे. इस पुरस्कार में एक लाख रुपये नकद और एक स्मृति चिह्न (मोमेंटो) शामिल है.

Ajit Doval Lokmanya Tilak Award
पुणे में गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया. (ETV Bharat)

डोभाल ने आज के युवाओं से राष्ट्र निर्माण के लिए तिलक के दृष्टिकोण और उन्हें हासिल करने के लिए किए गए उनके कार्यों पर विचार करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब कुछ ही लोगों ने अपनी आवाज उठाने की हिम्मत की थी, लोकमान्य ने एक चुनौतीपूर्ण रास्ता चुनकर नेतृत्व प्रदान किया."

उन्होंने युवाओं से अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करने और देश के कल्याण को अपने हित से ऊपर रखने का आग्रह किया. डोभाल ने आज के युवाओं से देश को एकता की भावना का समर्थन करने वाले तिलक के नजरिए से देखने का आह्वान किया.

एनएसए ने कहा, "ब्रिटिश काल के दौरान, तिलक का यह नारा कि 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा', नए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता था और इसने नागरिकों में यह विश्वास जगाया था. अगर लोकमान्य तिलक आज जीवित होते, तो उनका नारा होता, 'भारत को मजबूत और विकसित बनाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे निश्चित रूप से हासिल करूंगा'."

पुणे की अपनी यादों को ताजा करते हुए डोभाल ने बताया कि वे अपने स्कूली दिनों में 15 महीने यहां रहे थे. उन्होंने दो खास यादें साझा कीं: पहला, उनकी मां उन्हें चतुशृंगी देवी मंदिर ले जाती थीं, और दूसरा, पुणे में उनके स्कूल में उन्हें तिलक के दर्शन से परिचित कराया गया था. उन्होंने 76 साल बाद इसी शहर में यह पुरस्कार प्राप्त करने पर अपनी खुशी व्यक्त की.

अमित शाह ने कहा कि आज के युवाओं को लोकमान्य तिलक की 'गीता रहस्य' पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए ताकि वे कभी सही रास्ते से न भटकें. शाह ने कहा, "लोकमान्य तिलक ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को दिशा दी और इसी दृष्टिकोण के आधार पर आज देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पथ पर आगे बढ़ रहा है."

Ajit Doval Lokmanya Tilak Award
पुणे में गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया. (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि स्वराज के मूल तत्व आत्मनिर्भरता, अनुशासन और कर्तव्य की भावना हैं. शाह ने कहा कि पुरस्कार स्वाभाविक रूप से प्रेरणादायक होते हैं, और जब कोई व्यक्ति महानता हासिल कर लेता है, तो वह अपनी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठ जाता है.

फडणवीस ने टिप्पणी की, "यह बेहद खुशी की बात है कि यह पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया जा रहा है, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नई दिशा दी और अपना जीवन देश की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया. यह एक सुखद संयोग है कि यह पुरस्कार एक दिग्गज द्वारा दूसरे दिग्गज को दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों को चाणक्य के रूप में जाना जाता है."

एकनाथ शिंदे ने कहा, "अजीत डोभाल का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है. एक तरफ शाह हैं, जो देशद्रोहियों और नक्सलियों का खात्मा करते हैं, और दूसरी तरफ डोभाल हैं, जो रणनीतिकार के रूप में हमारी सुरक्षा की रक्षा करते हैं. यह एक आदर्श और शुभ संयोग है कि उन्हें अमित शाह के हाथों यह पुरस्कार मिल रहा है."

सुनेत्रा पवार ने कहा, "डोभाल ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है. यह बिल्कुल सही है कि उन्हें एक सक्षम नेतृत्व द्वारा सम्मानित किया जा रहा है. अजीत डोभाल की वजह से ही देश का सुरक्षा तंत्र मजबूत हुआ है."

इसी बीच, कांग्रेस पार्टी ने मार्केट यार्ड इलाके के उत्सव चौक पर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश देने के लिए डोभाल और शाह की आलोचना की.

वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने भी उसी जगह पर 'रास्ता रोको' प्रदर्शन किया. पुलिस ने दोनों पार्टियों के सदस्यों को हिरासत में ले लिया.

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