ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड पहुंच रहे एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल सुब्रमणि, गढ़वाल राइफल्स के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि के दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित है. तय कार्यक्रम के अनुसार ये दोनों ही अफसर पौड़ी जिले में पहुंच रहे हैं. जिसमें वह गढ़वाल राइफल के प्रस्तावित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

उत्तराखंड के लिए आने वाले दो दिन खासे अहम होने जा रहे हैं. देश की सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था से जुड़े दो प्रमुख अधिकारी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि 19 सितंबर को पौड़ी जिले के लैंसडाउन पहुंचेंगे. दोनों अधिकारियों के लैंसडाउन दौरे को गढ़वाल राइफल्स से जुड़े कार्यक्रम के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार यहां गढ़वाल राइफल्स के कार्यक्रम में दोनों अधिकारी शिरकत करेंगे.

इस दौरान अग्निवीरों से संवाद का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. ऐसे में यह दौरा सेना के प्रशिक्षण और भर्ती व्यवस्था से जुड़े युवाओं के लिए भी अहम माना जा रहा है.कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल सुब्रमणि 19 सितंबर को लैंसडाउन पहुंचेंगे. दोनों अधिकारियों के लैंसडाउन में रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसके बाद 20 सितंबर को दोनों अधिकारी वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

लैंसडाउन लंबे समय से भारतीय सेना की महत्वपूर्ण छावनी के तौर पर जाना जाता है और यहां गढ़वाल राइफल्स का प्रमुख केंद्र भी है. ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक साथ यहां पहुंचना खास माना जा रहा है.हालांकि यह पूरा कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसमें अंतिम स्तर पर बदलाव भी संभव है. फिलहाल सुरक्षा और प्रशासनिक स्तर पर दोनों अधिकारियों के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं.