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जहां से निकला देश का NSA, वहां का स्कूल बदहाल, सवालों के घेरे में व्यवस्था

NSA अजीत डोभाल के पैतृक गांव का स्कूल 60 साल पुराना है. इसकी दीवारें टूटी हैं, जिसके कारण यहां से इसे शिफ्ट किया गया है.

NSA AJIT DOVAL GHIRI VILLAGE
घीड़ी गांव का जर्जर स्कूल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2026 at 8:49 PM IST

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पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड): उत्तराखंड का पौड़ी जिला देश के VVIP जिलों में गिना जाता है. वजह, इस जिले ने अकेले देश को कई सैन्य अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और मुख्यमंत्री दिए हैं. वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल यहीं से आते हैं जबकि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (CDS) जनरल विपिन रावत और वर्तमान CDS अनिल चौहान भी पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी हैं. इन सभी के साथ चार सीएम देने के बाद भी इस जिले की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में हैं. जिले में अब तक कई स्कूल बंद हो चुके हैं. इतना ही नहीं, देश के एनएसए अजीत डोभाल के पैतृक गांव से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के गांव का नाम घीड़ी है. यह गांव कोट विकासखंड में पड़ता है. यहां प्राथमिक विद्यालय अठुल नाम से स्कूल है. करीब छह दशक पुराना घीड़ी का यह विद्यालय लंबे समय से नए भवन का इंतजार कर रहा है. विद्यालय भवन जर्जर होने के कारण पिछले करीब दो वर्षों से यहां कक्षाएं एक ग्रामीण के निजी मकान के दो कमरों में संचालित की जा रही हैं.

घीड़ी गांव का जर्जर स्कूल (ETV Bharat)

ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2023 में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने स्कूल बिल्डिंग का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान भवन को निष्प्रयोज्य घोषित (इस्तेमाल लायक नहीं) करते हुए उसमें कक्षाएं संचालित न करने की सलाह दी गई थी. उसके बाद भी विद्यालय के लिए वैकल्पिक भवन की व्यवस्था नहीं हो सकी. कुछ समय तक जर्जर भवन के बरामदे में ही कक्षाएं संचालित की गईं, लेकिन स्थिति सुरक्षित नहीं होने के कारण बच्चों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है. बाद में गांव के ही एक व्यक्ति ने अपने मकान में बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दी. वहीं, वर्तमान में मूल स्कूल बिल्डिंग बेहद जर्जर स्थिति में है. स्कूल के आसपास जंगल उग आया है.

NSA AJIT DOVAL GHIDI VILLAGE
घिड़ी गांव का बदहाल स्कूल (ETV Bharat)

धारकोट निवासी इंद्रजीत सिंह बिष्ट ने अपने मकान के दो कमरे विद्यालय संचालन के लिए उपलब्ध कराए. बीते करीब दो सालों से प्राथमिक विद्यालय अठुल के बच्चे इन्हीं कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं. वर्तमान में विद्यालय में कुल सात बच्चे पढ़ रहे हैं. जिनमें अठुल गांव के चार और बडुढ़ गांव के तीन बच्चे शामिल हैं. विद्यालय में इन सात बच्चों के लिए दो शिक्षकों की तैनाती की गई है. विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई किसी तरह जारी है.

NSA AJIT DOVAL GHIDI VILLAGE
घिड़ी गांव का स्कूल (ETV Bharat)

नाम का नया स्कूल, व्यवस्थाओं की जरूरत: घिड़ी से दो कमरों में शिफ्ट किया गया नया स्कूल आधा किलोमीटर दूर है. यहां बच्चों के पढ़ने के लिए टंपरेरी व्यवस्था की गई है. बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा मैदान है, मगर बच्चों के लिए बाथरूम की यहां कोई व्यवस्था नहीं है. बच्चों को बाथरूम के लिए जंगल में जाना पड़ता है. जिसके कारण अभिभावक अक्सर चिंतित रहते हैं.

रीमा देवी के दो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं. उन्होंने कहा-

NSA AJIT DOVAL GHIDI VILLAGE
घिड़ी गांव के स्कूल की हालत (ETV Bharat)

अभी के स्कूल के बारे में उन्होंने कहा यहां व्यवस्थाएं थोड़ा कम है. उन्होंने बाथरूम की व्यवस्था की बात कही. उन्होंने कहा अभी यहां बाथरूम नहीं है. बच्चों को जंगल में जाना पड़ता है. जंगल में जंगली जानवरों का डर है.

-रीमा देवी, अभिभावक

गांव के ही एक अन्य अभिभावक ने कहा घिड़ी का स्कूल दो साल पहले टूट गया. स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं. स्कूलों का विनाश हो गया है. अभी गांव में कुछ ही लोग है. यहां जो भी बच्चे रह गये हैं उनके पढ़ने के लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए.

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घिड़ी गांव के स्कूल की टूटी दीवारें (ETV Bharat)

वहीं, इसे लेकर ग्राम प्रधान मातबर सिंह बिष्ट ने कहा-

अभी ये स्कूल किसी के निजी घर में चल रहा है. पुराना स्कूल जीर्ण शीर्ण हालत में है. साथ ही स्कूल जंगल में भी है. किसी दुर्घटना से बचने के लिए सभी ने इसे शिफ्ट करने का फैसला लिया. यहां नया स्कूल बनना चाहिए. जिससे बच्चों की शिक्षा सही से हो सके. इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए.

-मातबर सिंह बिष्ट, ग्राम प्रधान

इन सब हालातों के बीच सवाल यह है कि आखिर कब तक नौनिहाल निजी मकान के कमरों में पढ़ने को मजबूर रहेंगे? ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकारी निरीक्षण में विद्यालय भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है तो बच्चों के लिए स्थायी और सुरक्षित भवन की व्यवस्था जल्द की जानी चाहिए. करीब छह दशक पुराने विद्यालय भवन के स्थान पर नए भवन का निर्माण कब होगा, यह सवाल अब ग्रामीणों और अभिभावकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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प्राथमिक विद्यालय अठुल का जर्जर बोर्ड. (ETV Bharat)

वहीं, मामले में कोट के खंड शिक्षा अधिकारी भारती गैरोला का कहना है कि-

संबंधित विद्यालय डी श्रेणी में चिन्हित है. विद्यालय भवन को पूरी तरह ध्वस्त कर नए सिरे से निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है. इसके लिए शासन को पत्राचार किया गया है. शासन से अनुमति और बजट स्वीकृत होने के बाद विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
- भारती गैरोला, खंड शिक्षा अधिकारी कोट -

कोट के खंड शिक्षा अधिकारी भारती गैरोला ने बताया बताया वर्तमान में बच्चे जिस भवन में पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पठन-पाठन के साथ-साथ खेलने और भोजन की भी उचित व्यवस्था है. ऐसे में फिलहाल बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है.

NSA AJIT DOVAL GHIDI VILLAGE
प्राइवेट में शिफ्ट किया गया स्कूल (ETV Bharat)

एनएसए अजीत डोभाल को जानिए

  • अजित डोभाल का जन्म पौड़ी गढ़वाल के घिड़ी गांव में हुआ. उनके पिता भारतीय सेना में थे.
  • उनकी प्रारंभिक पढ़ाई अजमेर के सेना स्कूल से हुई. बाद में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की.
  • वे 1968 बैच के केरल कॉडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं.
  • अजीत डोभाल 1972 में इंटेलीजेंस ब्यूरो के साथ जुड़े.
  • अजीत डोभाल करीब सात साल पाकिस्तान में खुफिया जासूस के तौर पर रहे.
  • पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई.
  • जम्मू-कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच उन्होंने काम किया.
  • तब उन्होंने बहुत सारे आतंकियों को सरेंडर करवाया.
  • साल 30 मई, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया.
  • अजीत डोभाल को सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है.
  • यह सम्मान पाने वाले वह पहले पुलिस अधिकारी बने.

पौड़ी जिले में बंद हुये 120 सरकारी प्राथमिक स्कूल: पौड़ी गढ़वाल जिले में पिछले पांच साल में 120 सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद हुए हैं. ये आंकड़ा 2020 से लेकर 2025 तक का है. ये जानकारी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मार्च में विधानसभा के सदन में दी थी. उन्होंने बताया था कि प्रदेश भर में इस अवधि में कुल 826 प्राथमिक स्कूल बंद हुए. उन्होंने पलायन और छात्रों की घटती छात्र को स्कूल बंद होने का कारण बताया था.

बता दें, उत्तराखंड का पौड़ी जिला उत्तराखंड के साथ ही देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जैसे व्यक्तित्व के साथ ही राजनीतिक तौर पर भी यह जिला मजबूत पकड़ रखता है. वर्तमान में पौड़ी जिले 2 मंत्री सरकार में है. राज्य के शिक्षा मंत्री भी इसी जिले से आते हैं.

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