परिवार संग लंदन से डलहौजी घूमने आई NRI महिला की मौत, इस वजह से गई जान?
महिला परिजनों के साथ लंदन से हिमाचल घूमने आई थी और निजी होटल में ठहरी थी और अचनाक तबीयत बिगड़ गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:25 AM IST
चंबा: लंदन से पर्यटन नगरी डलहौजी घूमने आई 77 वर्षीय NRI महिला की अचानक मौत हो गई. महिला की पहचान लंदन की रमीला चंदराना के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, रमीला अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने डलहौजी आई थी. वह 4 अक्टूबर को डलहौजी पहुंची थी और पंचपुला रोड पर गांधी चौक के पास एक निजी होटल में अपने परिवार के साथ ठहरी हुई थी. सोमवार (5 अक्टूबर) सुबह होटल में अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई. परिजन आनन-फानन में महिला को डलहौजी सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
डलहौजी घूमने आई NRI महिला की मौत
सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरन सिविल अस्पताल पहुंची और शव की जांच की. डलहौजी पुलिस ने बताया कि, शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले. साथ ही परिवार के सदस्यों के बयान भी दर्ज करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज से जुड़ी थी.
महिला कोरोनरी हार्ट डिजीज से थी पीड़ित
पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "लंदन निवासी महिला की मौत हुई है और पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों सौंप दिया गया है. परिवार के बयानों और मौके के हालात के आधार पर मौत को लेकर कोई शक नहीं था. फिलहाल, सेक्शन 194 BNSS के तहत ज़रूरी कार्रवाई की गई है."
क्या है कोरोनरी हार्ट डिजीज?
जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय जैन के अनुसार, कोरोनरी हार्ट डिजीज हृदय की उन मुख्य धमनियों का संकुचन या अवरोध है, जो हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती हैं. हाई ब्लडप्रेशर या हाइपरटेंशन कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट फेल्योर, स्ट्रोक और किडनी खराब होना जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है.
कोरोनरी हार्ट डिजीज के मुख्य लक्षण
- सीने में दर्द, छाती में भारीपन, जकड़न या दबाव महसूस होना.
- सांस लेने में तकलीफ, सीढ़ियां चढ़ते समय या काम करते वक्त सांस फूलना
- गर्दन, जबड़े, कंधे, पीठ या बाहों में दर्द या खिंचाव महसूस होना
- अधिक कमजोरी महसूस होना, बिना किसी वजह के थकान और ठंडा पसीना आना
कोरोनरी हार्ट डिजीज के प्रमुख कारण
- ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना
- हाई ब्लड प्रेशर, बीपी नियंत्रित न रहना
- धूम्रपान, तले-भुने और जंक फूड, फिजिकल एक्टिविटी की कमी
- शुगर लेवल अधिक या मोटापा
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