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परिवार संग लंदन से डलहौजी घूमने आई NRI महिला की मौत, इस वजह से गई जान?

डलहौजी में NRI महिला की मौत ( Concept, @IANS )

चंबा: लंदन से पर्यटन नगरी डलहौजी घूमने आई 77 वर्षीय NRI महिला की अचानक मौत हो गई. महिला की पहचान लंदन की रमीला चंदराना के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, रमीला अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने डलहौजी आई थी. वह 4 अक्टूबर को डलहौजी पहुंची थी और पंचपुला रोड पर गांधी चौक के पास एक निजी होटल में अपने परिवार के साथ ठहरी हुई थी. सोमवार (5 अक्टूबर) सुबह होटल में अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई. परिजन आनन-फानन में महिला को डलहौजी सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.