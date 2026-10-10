207 देशों में रह रहे 3.43 करोड़ भारतीय प्रोफेशनल्स; 72.5% सिर्फ 10 देशों में रहते, US में सबसे ज्यादा 60.8 लाख
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का केंद्र है, जो इसे सबसे बड़ा डायस्पोरा यानी प्रवासी समुदाय बनाता है.
Published : October 10, 2026 at 4:55 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): Indians Living Abroad: हम भारतीयों की दुनिया में कितनी डिमांड है, इसका अंदाजा विदेश मंत्रालय और विभिन्न वैश्विक रिपोर्ट से लग जाता है. आंकड़ों के अनुसार, 207 देशों में 3.43 करोड़ भारतीय प्रोफेशनल्स रह रहे हैं. कोई वहां की कंपनी में नौकरी कर रहा है तो कुछ उस देश की राजनीति के बड़े नेता हैं.
यानी, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां भारतीय न हों. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कुल भारतीय प्रवासियों में से 72.5% सिर्फ 10 देश में हैं. जबकि, शीर्ष 5 देशों में 52% भारतीय मूल के लोग रहते हैं. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए जानते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं.
इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का केंद्र बना भारत: भारतीय लोग दूसरे देशों में सदियों से कामकाज के सिलसिले में जाते रहे हैं. UN माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का केंद्र है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय प्रवासी दुनिया के लगभग 207 देशों में रह रहे हैं. दुनिया भर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों (NRIs) और भारतीय मूल के लोगों (PIOs) की कुल आबादी 3.43 करोड़ से अधिक है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा यानी प्रवासी समुदाय बनाती है.
अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय: 207 देशों में रह रहे कुल 3.43 करोड़ भारतीय प्रवासियों में से 72.5% सिर्फ 10 देश में हैं. जबकि, शीर्ष 5 देशों में 52% भारतीय मूल के लोग रहते हैं. इनमें अमेरिका में सबसे ज्यादा 60.8 लाख भारतीय रहते हैं. इनमें 37,67,737 लोग भारतीय मूल (PIOs) के हैं और 23,11,484 प्रवासी भारतीय (NRIs) हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय मूल के लोगों के लिए भारत के बाहर अमेरिका सबसे बड़ा घर है. 2012 से अमेरिका में यह संख्या 2.7 गुना बढ़ी है.
भारतीयों के लिए UAE दूसरा सबसे बड़ा घर: विदेश मंत्रालय के अनुसार, संयुक्त अरब अमिरात (UAE) भारतीयों का दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी केंद्र है. यूएई में 43.4 लाख भारतीय रहते हैं. इनमें 17,760 PIOs और 43,26,248 NRIs हैं. यूएई कुल जनसंख्या (1.10 करोड़ से 1.15 करोड़) में भारतीयों की हिस्सेदारी 35% से 38% है. इनमें से अधिकांश लोग निर्माण, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार से जुड़े काम में लगे हुए हैं. 2012 में UAE में यह संख्या 17.5 लाख थी जो अब बढ़कर 43.4 लाख हो गई है.
कनाडा में 32.47 लाख भारतीय: भारत और कनाडा के राजनीतिक रिश्ते भले ही आज बिगड़े हुए हैं. लेकिन, विदेश में भारतीयों के लिए कनाडा तीसरा सबसे बड़ा घर है. विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, कनाडा में कुल 32.47 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं. इनमें भारतीय मूल के लोग (PIOs) 18,59,680 और प्रवासी भारतीय (NRIs) 13,88,300 हैं. कनाडा में रहने वाले भारतीय वहां की कुल आबादी में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं.
भारतीय प्रवासी और छात्र कनाडा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. यहां ज्यादातर भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, डेटा साइंटिस्ट और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं. इसके अलावा कनाडा में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के कारण मेडिकल सेक्टर में भारतीय डॉक्टरों, रजिस्टर्ड नर्सों और लैब टेक्नीशियन की संख्या ज्यादा है.
मलेशिया में 29 लाख भारतीय: विदेश मंत्रालय के अनुसार, मलेशिया में करीब 29 लाख भारतीय रह रहे हैं. संख्या के हिसाब से यहां अमेरिका, यूएई और कनाडा के बाद, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय रह रहा है. कुल 29 लाख भारतीयों की संख्या में 27.50 लाख भारतीय मूल के और सिर्फ 1.52 लाख प्रवासी भारतीय हैं.
मलेशिया के कुआलालंपुर और साइबरजया जैसे तकनीकी शहरों में हजारों भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, क्लाउड इंजीनियर्स, एआई और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहे हैं. यही नहीं, भारतीय डॉक्टर, चिकित्सा शोधकर्ता विशेषज्ञ के रूप में बड़ी सेवाएं दे रहे हैं.
सऊदी अरब में 27.5 लाख भारतीय: सऊदी अरब में लगभग 27.5 लाख भारतीय वर्तमान में रह रहे हैं. विदेश मंत्रालय के अनुसार, इनमें 27.47 लाख (27,47,551) प्रवासी भारतीय और सिर्फ 3,000 भारतीय मूल के लोग हैं. यहां काम करने वाले भारतीयों के 2 वर्ग हैं. पहला ब्लू-कॉलर, जिसमें श्रमिक व कुशल कामगार आते हैं. दूसरा व्हाइट-कॉलर, जिसमें उच्च शिक्षित पेशेवर आते हैं.
ब्लू-कॉलर की संख्या लगभग 70% और व्हाइट-कॉलर करीब 25% हैं. सऊदी अरब में कामगारों के अधिकारों और उनके डिजिटल अनुबंधों को सुरक्षित रखने के लिए विदेश मंत्रालय ने e-Migrate Portal जैसी प्रणालियां बनाई हैं. जिससे वहां भारतीय कामगारों का शोषण न हो सके.
विदेश में बढ़ रहा प्रवासी भारतीयों का राजनीतिक प्रभाव: राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि भारतीय लोग विदेश में रहते हुए वहां की राजनीति में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. 29 देशों में 261 भारतीय लोग जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं. इनमें मॉरीशस में सबसे अधिक 45 भारतीय मूल के लोग जनप्रतिनिधि हैं.
यही नहीं, भारतीय मूल के नवीन रामगुलाम तो यहां प्रधानमंत्री हैं. गुयाना में 33 भारतीय मूल के लोग जनप्रतिनिधि हैं. इसके अलावा ब्रिटेन में 31, फ्रांस में 24, सूरीनाम में 21, त्रिनिदाद एवं टोबैगो में 18 और फिजी व मलेशिया में 17-17 हैं. साथ ही अमेरिका में भारतीय मूल के 6 लोग जनप्रतिनिधि हैं.
ETV भारत प्रीमियम की ये खबरें भी पढ़िए
- रील वालों से देश को ₹2 लाख करोड़ मुनाफा, यूट्यूब से 9.6 लाख को रोजगार; चौंका देगा फेसबुक-इंस्टाग्राम का आंकड़ा
- मानसून की मार...282 जिलों में 12.6% कम बारिश; धान-दलहन का उत्पादन घटा, गेहूं-सरसों पर संकट
- न के बराबर पुरुष कराते नसबंदी, क्या है वजह? 69.1% करते फैमिली प्लानिंग, महिलाओं का भरोसा पारंपरिक तरीकों पर
- क्यों बढ़ रहे स्टूडेंट सुसाइड के मामले? 10 साल में दोगुने छात्रों ने जान दी; IIT में 5 साल में 45 आत्महत्याएं, हैदराबाद टॉप पर
- देश के 28000 गांव ऐसे जहां नहीं रहता एक भी इंसान; 4,526 विलेज सरकारी रिकॉर्ड से 'लापता'
- अल नीनो बना सुपर अल नीनो...15,800 मौतों की आशंका; धान के बाद गेहूं-सरसों की फसल पर संकट