ETV Bharat / bharat

207 देशों में रह रहे 3.43 करोड़ भारतीय प्रोफेशनल्स; 72.5% सिर्फ 10 देशों में रहते, US में सबसे ज्यादा 60.8 लाख

207 देशों में रह रहे 3.43 करोड़ भारतीय प्रोफेशनल्स. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): Indians Living Abroad: हम भारतीयों की दुनिया में कितनी डिमांड है, इसका अंदाजा विदेश मंत्रालय और विभिन्न वैश्विक रिपोर्ट से लग जाता है. आंकड़ों के अनुसार, 207 देशों में 3.43 करोड़ भारतीय प्रोफेशनल्स रह रहे हैं. कोई वहां की कंपनी में नौकरी कर रहा है तो कुछ उस देश की राजनीति के बड़े नेता हैं.

यानी, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां भारतीय न हों. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कुल भारतीय प्रवासियों में से 72.5% सिर्फ 10 देश में हैं. जबकि, शीर्ष 5 देशों में 52% भारतीय मूल के लोग रहते हैं. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए जानते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं.