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कैंसर की 137 सस्ती दवाओं का लाभ मरीजों को मिल रहा है या नहीं? NPPA ने राज्यों से मांगी रिपोर्ट

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: कैंसर के मरीजों तक सस्ती दवाओं का लाभ हर हाल में पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने सख्त रुख अपनाया है. प्राधिकरण ने राज्य औषधि नियंत्रकों को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं की कीमतें कम करने वाले आदेश को सख्ती से लागू करने और 16 नवंबर तक इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO), 2013 के प्रावधानों के तहत अधिक कीमत वसूलने की कार्रवाई की जाएगी. यह निर्देश सरकार के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें चिह्नित गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था. बता दें कि कैंसर की दवाओं की नई कीमतें 9 नवंबर से लागू हो चुकी हैं.