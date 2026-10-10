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राष्ट्रीय पार्टी NPP को साल में सिर्फ ₹1 लाख का चंदा मिला, AGP को ₹7.64 करोड़ मिले

नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख कॉनराड संगमा ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले FY 2025-2026 में मिले चंदे में भारी गिरावट आई है. एनपीपी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है.

NPP द्वारा चुनाव आयोग (ECI) को दी गई चंदा रिपोर्ट के विश्लेषण में यह भारी गिरावट देखी गई. खास बात यह है कि NPP अभी मेघालय में सत्ता में है. मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी पार्टी की उपस्थिति है.

NPP ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ECI को दी चंदा रिपोर्ट में बताया कि उसे एक साल में चंदे के रूप में मात्र 1,00,000 रुपये मिले. NPP के वरिष्ठ नेता जेम्स पीके संगमा ने पार्टी फंड में यह योगदान चेक के जरिये दिया. पार्टी की वित्तीय वर्ष 2024-25 की चंदा रिपोर्ट के मुताबिक, NPP को 2,09,11,000 रुपये (2 करोड़ रुपये से अधिक) का चंदा मिला था. पार्टी को यह चंदा 25 लोगों और प्राइवेट कंपनियों ने दिया था. चेक, NEFT और UPI जैसे अलग-अलग पेमेंट तरीकों से यह चंदा प्राप्त हुआ था. चंदा रिपोर्ट के विश्लेषण के मुताबिक, NPP को वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,08,11,000 रुपये कम चंदा मिले. यह पार्टी को मिले चंदे में 99% से अधिक की भारी गिरावट है.