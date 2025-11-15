ETV Bharat / bharat

श्रीनगर नौगाम थाने में ब्लास्टः फारूक अब्दुल्ला ने इसे 'रोकी जा सकने वाली त्रासदी बताया', जांच की मांग की

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात भीषण धमाका हुआ. फारुक अब्दुल्ला ने घटना पर चिंता जाहिर की.

Farooq Abdullah
फारूक अब्दुल्ला. (File) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 15, 2025 at 4:28 PM IST

3 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में शुक्रवार को विस्फोट हुआ. विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने इसे एक रोकी जा सकने वाली त्रासदी बताया. कहा कि यह विस्फोट एक 'गलती' का परिणाम था. उन्होंने अधिकारियों से इस घटना से निपटने के तरीके की पूरी जांच का आदेश देने का आग्रह किया.

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि यदि पुलिसकर्मियों द्वारा विस्फोटक सामग्री को स्वयं संभालने का प्रयास करने से पहले प्रशिक्षित विशेषज्ञों से परामर्श किया गया होता तो मौतों को टाला जा सकता था.

उन्होंने कहा, "यह एक भूल थी. विस्फोटकों के बारे में पूरी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों से परामर्श किया जाना चाहिए था, इससे पहले कि वे स्वयं सामग्री को संभालने का प्रयास करें. आप इसके परिणाम देख चुके हैं. नौ लोग मारे गए और कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए."

Nowgam Blast
विस्फोट के बाद का दृश्य. (ETV Bharat)

डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि यह त्रासदी कश्मीरियों के लिए पहले से ही संवेदनशील समय पर आई है. क्योंकि उनके अनुसार देश के अन्य हिस्सों में होने वाले संकटों के लिए उन्हें अक्सर ज़िम्मेदार ठहराया जाता है.

उन्होंने कहा कि जवाबदेही और इस बात को समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि कर्मियों ने बिना विशेषज्ञ की मदद के विस्फोटकों को संभालने का जोखिम क्यों उठाया. उन्होंने कहा, "अधिकारियों को वास्तव में जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहिए कि इस स्थिति का कारण क्या था और डॉक्टरों को ऐसा कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा. इस मामले की गहन जांच और विस्तृत अध्ययन होना चाहिए."

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में शुक्रवार को हुए में नौ लोगों की मौत हो गई थी. जिनमें एक राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) अधिकारी, तीन फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के सदस्य, दो फोटोग्राफर, दो राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल हैं. अधिकारियों ने विस्फोट में मारे गए नौ लोगों के नामों की पुष्टि की है.

Nowgam Blast
विस्फोट के बाद का दृश्य. (ETV Bharat)

इनमें सेलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जावेद मंसूर राथर और अर्शीद अहमद शाह शामिल हैं, जो अपराध शाखा में फोटोग्राफर के रूप में कार्यरत थे. सेलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल ऐजाज़ अफ़ज़ल मीर और कांस्टेबल मोहम्मद अमीन मीर तथा शौकत अहमद भट भी मारे गए. ये सभी फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में तैनात थे. मृतकों में राज्य जांच एजेंसी के इंस्पेक्टर असरार अहमद शाह भी शामिल थे. इनके अलावा नायब तहसीलदार मुज़फ़्फ़र अहमद ख़ान, स्थानीय चौकीदार सुहैल अहमद राठेर और इलाके के दर्जी मोहम्मद शफ़ी पर्रे मृतकों में शामिल थे.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जब विस्फोट हुआ, तब कई पीड़ित स्टेशन पर बरामद सामग्री का निरीक्षण या उसका दस्तावेज़ीकरण कर रहे थे. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर के उजाला सिग्नस अस्पताल गए और विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिले. अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि घायलों का विशेष उपचार किया जा रहा है और प्रशासन ने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरी मदद का आश्वासन दिया है.

