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मेट्रो यात्रा होगी और भी स्मार्ट, देशभर का सफर कराएगा 'ऑन द गो' NCMC कार्ड

अब लोग डीएमआरसी के नए 'ऑन द गो NCMC कार्ड' के जर‍िए दुनिया में कहीं भी सफर कर सकेंगे.

DMRC Launcehs Rupay Card for metro travel
RuPay 'On-The-Go' एनसीएमसी कार्ड लॉन्च (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने यात्रियों के सफर को सुगम व हाईटेक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. अब यात्रियों को अलग-अलग शहरों में यात्रा करने के लिए अलग-अलग कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी. दिल्ली मेट्रो ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी कर को-ब्रांडेड RuPay 'On-The-Go' एनसीएमसी कार्ड लॉन्च किया है. यह कार्ड 'एक राष्ट्र, एक कार्ड' की परिकल्पना को साकार करेगा.

मेट्रो मुख्यालय में भव्य शुभारंभ

दिल्ली मेट्रो मुख्यालय में रविवार को आयोजित एक विशेष समारोह में इस कार्ड का अनावरण किया गया. इस अवसर पर डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी व सीईओ अनुब्रत बिस्वास सहित दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) तकनीक पर आधारित है, जो इसे देश के अन्य मेट्रो व बस नेटवर्क के साथ 'इंटर-ऑपरेबल' बनाता है.

कार्ड की प्रमुख विशेषताएं

  • दो कैटेगरी में उपलब्ध

यह कार्ड डेबिट कार्ड और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) दोनों रूपों में मिलेगा.

  • ओपन-लूप सिस्टम

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ओपन-लूप सिस्टम है, जिससे यह केवल मेट्रो तक सीमित नहीं रहेगा.

  • देशभर में उपयोग

दिल्ली मेट्रो के अलावा यह कार्ड उन सभी शहरों में इस्तेमाल किया जा सकेगा जहां NCMC सुविधा उपलब्ध है.

  • डिजिटल रिचार्ज की सुविधा

अब यात्रियों को टोकन या कार्ड रिचार्ज के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. वे डीएमआरसी या एयरटेल ऐप के जरिए कभी भी ऑनलाइन टॉप-अप कर सकेंगे.

  • शॉपिंग में भी आएगा काम

यह कार्ड सिर्फ यात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि रिटेल शॉपिंग और अन्य डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

10 दिनों में स्टेशनों पर होगा उपलब्ध

डीएमआरसी का यह कदम न केवल यात्रियों के सफर को आसान बनाएगा, बल्कि देश में डिजिटल पेमेंट और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बढ़ावा देगा. ‘एक राष्ट्र, एक कार्ड’ की दिशा में यह पहल भारत के सार्वजनिक परिवहन को अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की ओर एक बड़ा कदम मानी जा रही है. : डीएमआरसी के मुताबिक ये कार्ड अगले 10 दिनों के भीतर सभी मेट्रो स्टेशनों के काउंटरों पर मिलने शुरू हो जाएंगे. डॉ. विकास कुमार ने बताया कि डीएमआरसी हमेशा यात्री सुविधाओं में तकनीक के समावेश को प्राथमिकता देती रही है. एयरटेल के साथ यह साझेदारी दिल्ली से बाहर भी यात्रियों के सफर को बाधा रहित बनाएगी.

पुराने कार्डों का क्या होगा

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है. पहले से जारी किए गए पुराने मेट्रो कार्ड हमेशा की तरह काम करते रहेंगे. हालांकि मेट्रो प्रशासन भविष्य में एनसीएमसी कार्डों की बिक्री व उपयोग को अधिक प्रोत्साहित करेगा, जिससे डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूती मिल सके.यह पहल शहरी परिवहन व बैंकिंग क्षेत्र के एकीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिससे आने वाले समय में यात्रियों का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा.

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