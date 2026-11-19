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उत्तराखंड में नीली आंखों वाले सफेद बाघ के दीदार शुरू, देहरादून जू में 'तेजस' के लिए छात्रों की एंट्री मुफ्त

सफेद बाघ तेजस को ग्वालियर से देहरादून लाया गया था. उसके आने के बाद से ही पर्यटकों को इसका इंतजार था. वन विभाग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे अलग रखकर क्वारंटीन किया गया, ताकि नए वातावरण में उसकी सेहत और व्यवहार पर निगरानी रखी जा सके. अब क्वारंटीन अवधि पूरी होने और आवश्यक व्यवस्थाओं के बाद उसे सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.

चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों ने उसकी गतिविधियों और स्वास्थ्य की नियमित जांच की. क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद भी उसका बाड़ा आम लोगों के लिए नहीं खोला जा सका था. दरअसल बाड़े के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय होने का इंतजार किया जा रहा था. अब मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण कर दिया है, जिसके बाद पर्यटकों को तेजस को देखने का मौका मिलेगा.

क्वारंटीन पूरा होने के बाद भी करना पड़ा इंतजार: नए वातावरण में बाघ को ढालने और उसके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए क्वारंटीन में रखना जरूरी होता है. इसी प्रक्रिया के तहत तेजस को भी करीब 30 दिनों तक अलग रखा गया. इस दौरान उसके खानपान, मल-मूत्र, स्वास्थ्य और असामान्य व्यवहार पर नजर रखी गई.

बंगाल टाइगर भोला को ग्वालियर भेजा गया था: इस दौरान विशेष रेस्क्यू वाहन में पशु चिकित्सकों और वन विभाग के अधिकारियों सहित 13 सदस्यीय टीम मौजूद थी. करीब 12 से 14 घंटे की यात्रा के बाद उसे मालसी चिड़ियाघर पहुंचाया गया. इस आदान-प्रदान के तहत देहरादून चिड़ियाघर के करीब पांच वर्षीय रॉयल बंगाल टाइगर भोला को ग्वालियर भेजा गया था. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद यह प्रक्रिया पूरी हुई थी. तेजस करीब ढाई साल का है और उत्तराखंड के चिड़ियाघर में लाया गया पहला सफेद बाघ है.

ग्वालियर से 556 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचा था तेजस: तेजस को मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित गांधी जूलॉजिकल पार्क से वन्यजीव आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत देहरादून लाया गया था. 28 सितंबर को करीब 556 किलोमीटर का सफर तय कर तेजस देहरादून पहुंचा था.

देहरादून जू में मौजूद White Tiger के बारे में जानकारी: White Tiger तेजस नर है, जो दो साल पांच महीने का है, ये White Royal Bengal Tiger (Panthera tigris) प्रजाति का है. देहरादून जू में टाइगर बाड़े का निर्माण केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के नियमानुसार किया गया है, जिसकी अनुमति CZA से मिली. White Tiger तेजस को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद ही वन्यजीव विनिमय कार्यक्रम के तहत प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड देहरादून की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में गांधी जूलॉजिकल पार्क ग्वालियर म०प्र० से 27.09.2026 को रेस्क्यू कर ट्रक से 28.09.2026 को देहरादून जू में लगा गया था. इसके बाद तेजस को 30 दिन तक क्वारंटीन कर अलग बाड़े में रखा गया था, इसकी क्वारंटीन अवधि दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को पूरी होने के बाद इसे श्वेत बाघ (White Tiger) बाड़े में शिफ्ट किया गया, जहां पर्यटक इसे देख सकते हैं.

देहरादून में सीएम धामी ने फोटो भी खिंचवाई (ETV Bharat)

पहले से पर्यटकों की पसंद बना हुआ है देहरादून चिड़ियाघर: सफेद बाघ के आने से चिड़ियाघर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन यह भी तथ्य है कि देहरादून चिड़ियाघर पहले से ही पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. चिड़ियाघर के पर्यटकों और उससे होने वाली आय के आंकड़ों को देखा जाए तो

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 मार्च 2026 तक चिड़ियाघर में 7,88,730 पर्यटक पहुंच चुके थे. इससे चिड़ियाघर को 5 करोड़ 83 लाख 86 हजार 150 रुपए की आय हुई थी.

इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,82,635 पर्यटक पहुंचे थे और चिड़ियाघर को करीब 4.62 करोड़ रुपये की आय हुई थी.

वहीं 2023-24 में 7.36 लाख पर्यटकों ने चिड़ियाघर का भ्रमण किया था और करीब 4.36 करोड़ रुपये की आय हुई थी.

आंकड़े बताते हैं कि वन्यजीवों की नई प्रजातियों के आने के साथ चिड़ियाघर में पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ी है. चिड़ियाघर में बाघ और गुलदार जैसे वन्यजीवों को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

स्कूल के बाद अब कॉलेज के विद्यार्थियों को भी मुफ्त प्रवेश: चिड़ियाघर को केवल पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के बजाय वन्यजीव और पर्यावरण शिक्षा के केंद्र के रूप में भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी मुफ्त प्रवेश देने की घोषणा की है. इससे पहले स्कूली बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई थी. अब कॉलेज के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को वन्यजीवों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चिड़ियाघर में आने वाले बच्चों और युवाओं को प्रकृति और वन्यजीवों को नजदीक से समझने का अवसर मिलता है. उत्तराखंड जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील राज्य में नई पीढ़ी को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना जरूरी है. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने को सरकार की प्राथमिकता बताया. उधर विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि ये विभाग के लिए एक बड़ी कामयाबी है और इससे इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन दिखाई देता है.

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